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Автоюмор: 20 забавных надписей на лобовом и капоте, привлекающих внимание водителей

Автоюмор: 20 забавных надписей на лобовом и капоте, привлекающих внимание водителей (21 фото)

Автор:
19 февраля 2021 11:36
Сообщество : Автомир
Метки: автоюмор   забавно   надписи   надписи на авто   надписи на машиине   прикол   смешные надписи   
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Люди сегодня выражают свои мысли не только в соцсетях. Владельцы авто, например, часто используют поверхность машины для различных фразочек, которые считают прикольными. Мы собрали забавные и неожиданные послания, оставленные на стекле или капоте.
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Метки: автоюмор   забавно   надписи   надписи на авто   надписи на машиине   прикол   смешные надписи   
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KL11 51 минуту назад
Иногда надписи пишут идиоты
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54k
Racer777 KL11 48 минут назад
В основном
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