Автоюмор: 20 забавных надписей на лобовом и капоте, привлекающих внимание водителей

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Люди сегодня выражают свои мысли не только в соцсетях. Владельцы авто, например, часто используют поверхность машины для различных фразочек, которые считают прикольными. Мы собрали забавные и неожиданные послания, оставленные на стекле или капоте.
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