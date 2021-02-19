Автоюмор: 20 забавных надписей на лобовом и капоте, привлекающих внимание водителей

Люди сегодня выражают свои мысли не только в соцсетях. Владельцы авто, например, часто используют поверхность машины для различных фразочек, которые считают прикольными. Мы собрали забавные и неожиданные послания, оставленные на стекле или капоте.

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1. Сам себе проблемы придумал 0 Источник:

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2. Иногда надписи пишут идиоты 0 Источник:

3. Наскальная живопись уже не та 0 Источник:

4. Оригинальных надписей все меньше 0 Источник:

5. Предупредил 0 Источник:

6. После запоя 0 Источник:

7. Автоледи 0 Источник:

8. Кому-то попадет 0 Источник:

9. Крик души 0 Источник:

10. Первый день на дороге 0 Источник:

11. Российские реалии 0 Источник:

12. Все самое важное указал 0 Источник:

13. Внезапно 0 Источник:

14. Всю правду пальцем расписал 0 Источник:

15. Самокритичные 0 Источник:

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17. Жена негодует 0 Источник:

18. Не там поставил авто 0 Источник:

19. За ЗОЖ 0 Источник: