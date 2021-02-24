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16 несчастных обладателей говорящих фамилий, которые мечтают от них избавиться

16 несчастных обладателей говорящих фамилий, которые мечтают от них избавиться (17 фото)

Автор:
24 февраля 2021 12:56
Сообщество : Юмор
Метки: говорящая фамилия   забавно   прикол   смешная фамилия   фамилия   
813
17
Героям нашей подборки в детстве сильно доставалось от одноклассников. Все дело в забавной фамилии. Перед вами говорящие родовые имена, которые люди мечтают сменить. Благо, сейчас это можно сделать, обратившись в паспортный стол!
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Метки: говорящая фамилия   забавно   прикол   смешная фамилия   фамилия   
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Доктор Джонс 19 минут назад
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_________ 19 минут назад
Знавал фамилии Пизюк, Пизич, Хайло...
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