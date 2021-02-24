16 несчастных обладателей говорящих фамилий, которые мечтают от них избавиться

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Героям нашей подборки в детстве сильно доставалось от одноклассников. Все дело в забавной фамилии. Перед вами говорящие родовые имена, которые люди мечтают сменить. Благо, сейчас это можно сделать, обратившись в паспортный стол!
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А среди ваших знакомых есть люди, до сих пор страдающие из-за смешной фамилии?
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