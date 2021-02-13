Колоритные кадры с просторов России

Никого обидеть или задеть этим постом не хочу, просто забавные и очень колоритные фото с просторов российского интернета! Некоторые вызывают много вопросов: "Что вообще на них происходит?".
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