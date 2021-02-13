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Колоритные кадры с просторов России

Колоритные кадры с просторов России (17 фото)

Автор:
13 февраля 2021 07:22
Сообщество : Жить в России
Метки: wtf   ВТФ   Россия   Что происходит   забавно   колоритные фото   прикол   смешно   
1692
17
Никого обидеть или задеть этим постом не хочу, просто забавные и очень колоритные фото с просторов российского интернета! Некоторые вызывают много вопросов: "Что вообще на них происходит?".
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Метки: wtf   ВТФ   Россия   Что происходит   забавно   колоритные фото   прикол   смешно   
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MpBHvQXSe78R477kIjtNDZaB7j33HGfH Полчаса назад
ВЕСЬ МИР НАМ ВРАГ ! ВЕРИМ ПУЙЛУ ПЕРВОМУ !
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Опиум для народа MpBHvQXSe78R477kIjtNDZaB7j33HGfH 21 минуту назад
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57k
Опиум для народа Час назад
Первые исследования в области спутниковой связи начали появляться во второй половине 50-х годов XX века. Толчком к ним послужили возросшие потребности в трансатлантической телефонной связи. 20 августа 1964 г. 11 стран подписали соглашение о создании международной организации спутниковой связи Intelsat (International Telecommunications Satellite organization), но СССР в их число не входил.
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