Внешность обманчива: 17 несъедобных вещей, которые выглядят аппетитно

Помните детскую игру про съедобное и несъедобное? Так вот, если бы участникам предложили угадать, можно ли съесть что-нибудь из того, что сегодня попало в нашу подборку, у них наверняка возникли бы вопросы. Ведь все эти предметы выглядят так аппетитно, что аж слюнки текут. Но есть их мы бы не рекомендовали: иногда можно и без зубов остаться, а некоторые из них сами могут укусить.