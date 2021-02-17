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Внешность обманчива: 17 несъедобных вещей, которые выглядят аппетитно

Внешность обманчива: 17 несъедобных вещей, которые выглядят аппетитно (18 фото)

Автор:
17 февраля 2021 08:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   аппетитно   в мире   вещи   еда   забавно   подборка   прикол   
679
18
В мире можно найти огромное количество несъедобных предметов, которые так и хочется съесть. Правда, попробовать их не получится, да и не стоит.
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Метки: Юмор   аппетитно   в мире   вещи   еда   забавно   подборка   прикол   
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