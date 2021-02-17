Внешность обманчива: 17 несъедобных вещей, которые выглядят аппетитно

В мире можно найти огромное количество несъедобных предметов, которые так и хочется съесть. Правда, попробовать их не получится, да и не стоит.
Помните детскую игру про съедобное и несъедобное? Так вот, если бы участникам предложили угадать, можно ли съесть что-нибудь из того, что сегодня попало в нашу подборку, у них наверняка возникли бы вопросы. Ведь все эти предметы выглядят так аппетитно, что аж слюнки текут. Но есть их мы бы не рекомендовали: иногда можно и без зубов остаться, а некоторые из них сами могут укусить.
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