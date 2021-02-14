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14 убойных мемов про День всех влюбленных

14 убойных мемов про День всех влюбленных (15 фото)

Автор:
14 февраля 2021 07:23
Сообщество : Юмор
Метки: 14 февраля   день всех влюбленных   день святого Валентина   забавно   мемы   прикол   
3300
15
Праздник католического происхождения полюбился многим парам в России. Девушки мечтают о цветах и подарках, а производители конфет в форме сердечек жадно потирают руки, предвкушая прибыль. Однако не все отмечают День святого Валентина, поэтому есть целая коллекция приколов про этот день. Давайте посмотрим вместе!
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Метки: 14 февраля   день всех влюбленных   день святого Валентина   забавно   мемы   прикол   
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ых Час назад
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Outcast 9 минут назад
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albedo 13 минут назад
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−155
МИХАН Полчаса назад
Гомосячный праздник ..Можете пинать !
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1
Павел Волжанин МИХАН 16 минут назад
не могу не согласится
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391
Санёк Час назад
День освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков.
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31k
Лесли 🥰 Час назад
А мы с мужем вообще на работе))))
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