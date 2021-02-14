14 убойных мемов про День всех влюбленных

Праздник католического происхождения полюбился многим парам в России. Девушки мечтают о цветах и подарках, а производители конфет в форме сердечек жадно потирают руки, предвкушая прибыль. Однако не все отмечают День святого Валентина, поэтому есть целая коллекция приколов про этот день. Давайте посмотрим вместе!
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