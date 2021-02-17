18 убойных кадров в стиле "Показалось", заставляющих пораскинуть мозгами

Иногда воображение рисует такие замысловатые картины, что с первого взгляда не определить, что же перед нами. Давайте на пару минут отвлечемся и разгадаем пару иллюзий. Почудилось или реально?

0

1. "Показалось" из мира животных 0 Источник:

×

2. Как будто человек, бегущий по лесу 0 Источник:

3. Где низ? 0 Источник:

4. На фотки из бассейна с искаженной перспективой можно любоваться вечно 0 Источник:

5. Лошадь в попоне, а не Бэтмен 0 Источник:

6. Ну и кто где? 0 Источник:

7. Девушки всегда делают лучшие кадры 0 Источник:

8. Ребенок-мужчина 0 Источник:

9. Дизайнер облажался 0 Источник:

10. Домашний каламбур 0 Источник:

11. Руки сильного мужчины видны с детства 0 Источник:

12. Сгорбился 0 Источник:

13. Руки-то где? 0 Источник:

14. Просто лось. А вы что подумали? 0 Источник:

15. Одна рука на двоих 0 Источник:

16. Папа года 0 Источник:

17. Автомобильные приколы 0 Источник: