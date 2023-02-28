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Номера машин, которые только нашему человеку покажутся смешными

Номера машин, которые только нашему человеку покажутся смешными

Автор:
28 февраля 2023 15:12
Сообщество : Автомир
Метки: Прикол   автоюмор   забавно   номер   номер авто   номер машины   смешной номер   
2420
15

Есть у нашего человека одна прекрасная черта - находить юмор даже в мелочах. Сегодня мы покажем, что номер авто тоже может причиной для улыбки, особенно если включить фантазию.

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А вы видели на дороге забавные сочетание номеров авто?

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Метки: Прикол   автоюмор   забавно   номер   номер авто   номер машины   смешной номер   
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9  комментариев
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12k
Krapiv 41 минуту назад
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127k
Аааа 4 минуты назад
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4k
Трям 22 минуты назад
Детсад.
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3k
americos 49 минут назад
CTEPBA

Но за рулём сидел мужик.
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612
Павел Час назад
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12k
Ivan 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Leonid 2 часа назад
С007ЕМ такой видел. за рулем девушка в полицейской форме. Обычно не обращаю внимания на такие номера, но этот как-то сам прочитался.
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8k
Copycat 2 часа назад
Это как для СНГ региона Renault Captur - переименовали в Renault Kaptur

по тому что Captur - наши могут прочитать как "Сартир")
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