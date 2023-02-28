Номера машин, которые только нашему человеку покажутся смешными

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Есть у нашего человека одна прекрасная черта - находить юмор даже в мелочах. Сегодня мы покажем, что номер авто тоже может причиной для улыбки, особенно если включить фантазию.
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А вы видели на дороге забавные сочетание номеров авто?
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Но за рулём сидел мужик.
по тому что Captur - наши могут прочитать как "Сартир")