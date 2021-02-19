Упрямая блондинка на "Тойоте" в Пензе не пожелала уступить дорогу и спровоцировала затор

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Женщина из ничего может сотворить салат, скандал и аварийную ситуацию на дороге. В этом случае до аварии не дошло, но ситуация накалилась будь здоров.
18 февраля в Пензе неуступчивая автоледи не захотела соблюдать правила дорожного движения, заблокировав право проезда встречным машинам. Блондинка никак не реагировала на скопившиеся на дороге авто и комментировала ситуацию только красноречивыми жестами.
На видео, записанном участницей конфликта, можно заметить, что из-за большого количества неубранного снега с правой стороны двухполосная дорога (ул. Лядова) стала настолько узкой, что встречный разъезд на этом участке был затруднен. Из-за упрямой пензячки образовался затор из авто.
К сожалению, видео обрывается на самом интересном месте. Неизвестно, кто все-таки первый уступил дорогу. А может, до сих пор стоят?
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А признаться в этом стесняется. ДПС надо вызывать и на переобучение.
Чем столько времени тратить на болтавню, могли бы объехать её.
Пиргидрольной курице достаточно выехать влево и пропустить ВСЕ автомобили, после чего двигаться самой
ЗЫ Мужики бы давно разъехались, и ручкой друг другу помахали. Кстати сказать эта улица находится в Жилой зоне (знаки на въезде и выезде есть). То есть по сути это придомовая территория =)