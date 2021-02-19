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Упрямая блондинка на "Тойоте" в Пензе не пожелала уступить дорогу и спровоцировала затор

Упрямая блондинка на "Тойоте" в Пензе не пожелала уступить дорогу и спровоцировала затор (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 09:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   блондинка за рулем   женщина и руль   конфликт   машины   пдд   пенза   
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Женщина из ничего может сотворить салат, скандал и аварийную ситуацию на дороге. В этом случае до аварии не дошло, но ситуация накалилась будь здоров.

Источник:

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Метки: авто   блондинка за рулем   женщина и руль   конфликт   машины   пдд   пенза   
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60k
Доктор Джонс 2 часа назад
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2k
Александр Едигаров 15 минут назад
Да уж я почему то вообще не удивлен)))
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2k
Mellivora 24 минуты назад
Как обычно,тетка не умеет сдавать назад. Вперед научилась ехать а назад нет,вот и стоит.
А признаться в этом стесняется. ДПС надо вызывать и на переобучение.
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21
Gordon Freeman Час назад
"Зарули дура" было уже?
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1k
ALEX Час назад
Сама авторша лево от право не отличает


Чем столько времени тратить на болтавню, могли бы объехать её.

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19k
SerGProS ALEX Час назад
В России правостороннее движение, поэтому встречная машина должна находиться слева от вас. По вашей схеме все наоборот.
Пиргидрольной курице достаточно выехать влево и пропустить ВСЕ автомобили, после чего двигаться самой
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1k
ALEX SerGProS Час назад
Чтобы пропустить она должна повернуть направо!
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36k
Вепс 2 часа назад
Обе курицы находятся в одинаковом положении.

ЗЫ Мужики бы давно разъехались, и ручкой друг другу помахали. Кстати сказать эта улица находится в Жилой зоне (знаки на въезде и выезде есть). То есть по сути это придомовая территория =)
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19k
SerGProS Вепс Час назад
На видео бл.я.ндинку никто не подпирает сзади и для маневра у нее больше возможностей. К тому же объезжать с правой стороны при правостороннем движении это как-то..
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17k
SolomonA 2 часа назад
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