Эволюция чистоты: на заре зарождения коммунальных машин

Каких сегодня только не придумали машин - для полива, чистики улиц, снега, мойки тротуаров и прочее. Но когда-то коммунальные службы только переживали свое зарождение и развитие и радовали горожан вот такими "монстрами"
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