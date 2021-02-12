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Эволюция чистоты: на заре зарождения коммунальных машин

Эволюция чистоты: на заре зарождения коммунальных машин (25 фото)

Автор:
12 февраля 2021 13:53
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   авто   интересное   коммунальные   машины   поливалки   снегоуборочные   эволюция   
1019
25

Каких сегодня только не придумали машин - для полива, чистики улиц, снега, мойки тротуаров и прочее. Но когда-то коммунальные службы только переживали свое зарождение и развитие и радовали горожан вот такими "монстрами"

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Метки: Исторические факты   авто   интересное   коммунальные   машины   поливалки   снегоуборочные   эволюция   
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Кирилл 45 минут назад
а как же Multicar М25?:))
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