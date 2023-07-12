Машины - в кучу, мусор — по улицам

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Эти кадры сделаны в поселках Туапсинского района, где ночью, 12 июля, прошел мощнейший ливень. Введен режим ЧС, вода с улиц пока не ушла. Перекрыты дороги.
После того, как уровень воды спадет, в курортных поселках будут подсчитывать ущерб и определять суммы компенсации для пострадавших от стихии.
Прокуратура взяла на контроль вопрос ликвидации последствий сильных ливневых осадков
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