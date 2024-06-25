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Дерзкий обнос тачек

Дерзкий обнос тачек

Автор:
25 июня 2024 11:41
Сообщество : Автомир
Метки: Сан-Франциско   машины   ограбление   
1142
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В Сан-Франциско водитель заснял, как бандиты зарабатывают себе на жизнь, выслеживая сумки и разбивая стёкла у дорогих машин

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Метки: Сан-Франциско   машины   ограбление   
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4  комментария
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11k
Алексей 2 часа назад
Нахлестать по ляжкам из травмата и стоять слушать как скулит,прям песня,нет не песня-ГИМН
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8k
Marlboro 21 минуту назад
Рег мог топнуть на педальку газа и видео заиграло бы совсем другими красками :)
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65k
Олег Полчаса назад
святая пендоссия!
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 600 постов (620 в горячем)

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