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В Сан-Франциско водитель заснял, как бандиты зарабатывают себе на жизнь, выслеживая сумки и разбивая стёкла у дорогих машин
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Метки: Сан-Франциско машины ограбление
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