"Скалу" - в президенты: Дуэйн Джонсон заявил, что готов к президентскому посту

Джонсон уже заявлял о готовности стать президентом - он впервые высказался о баллотировании в Белый дом в 2017 году, когда сказал, что пойдет против бывшего президента Дональда Трампа в 2020 году. Эти планы ему пришлось отложить, но по словам актера, реакция и поддержка публики его приятно удивила: "Я действительно был потрясен и польщен такой реакции. Многие спросят, а почему так произошло. Я думаю потому, что, многие люди хотят видеть другое руководство," - сказал Джонсон.