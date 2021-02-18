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"Скалу" - в президенты: Дуэйн Джонсон заявил, что готов к президентскому посту

"Скалу" - в президенты: Дуэйн Джонсон заявил, что готов к президентскому посту (8 фото)

Автор:
18 февраля 2021 19:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дуэйн Джонсон   звезды   знаменитости   люди   президент   скала   фото   шоу бизнес   
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Дуэйн "Скала" Джонсон недавно заявил, что не исключил бы участия в президентской гонке, если бы "народ хотел видеть его в политике". 48-летний рестлер и актер впервые упоминал о баллотировании в Белый дом в 2017 году, заявляя, что пойдет против Дональда Трампа в 2020 году. Эту идею, правда, пришлось отложить.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дуэйн Джонсон   звезды   знаменитости   люди   президент   скала   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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4k
RomaXz 45 минут назад
Шварценеггер в губернаторы а скала в президенты? Высоко замахнулся :)
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20k
Батончик с маком 2 минуты назад
прям как в "идиократии"
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4k
Афанасий 7 минут назад
думаю, что с президентом Монголии им будет не скучно...

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24k
Мрачный мачо 19 минут назад
Ссылка coub.com
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3k
Свирепый Бамбр 23 минуты назад
Вся омерика - сплошной театр! От политики до рестлинга.
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 44 минуты назад
Мозг - не мышцы.
Не накачаешь...........
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