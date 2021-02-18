"Скалу" - в президенты: Дуэйн Джонсон заявил, что готов к президентскому посту

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Дуэйн "Скала" Джонсон недавно заявил, что не исключил бы участия в президентской гонке, если бы "народ хотел видеть его в политике". 48-летний рестлер и актер впервые упоминал о баллотировании в Белый дом в 2017 году, заявляя, что пойдет против Дональда Трампа в 2020 году. Эту идею, правда, пришлось отложить.
48-летний рестлер и кинозвезда Дуэйн "Скала" Джонсон недавно высказался в интервью US Weekly, что в будущем он не прочь поучаствовать в президентской гонке и баллотироваться на пост президента США. "Я бы рассмотрел возможность баллотироваться в президенты в будущем, если бы этого хотел народ. Это не легкомысленные слова, и я действительно говорю правду. Это будет зависеть от людей... Так что я буду ждать и слушать," - заявил актер.
Джонсон уже заявлял о готовности стать президентом - он впервые высказался о баллотировании в Белый дом в 2017 году, когда сказал, что пойдет против бывшего президента Дональда Трампа в 2020 году. Эти планы ему пришлось отложить, но по словам актера, реакция и поддержка публики его приятно удивила: "Я действительно был потрясен и польщен такой реакции. Многие спросят, а почему так произошло. Я думаю потому, что, многие люди хотят видеть другое руководство," - сказал Джонсон.
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Сейчас актер работает над своим новым шоу Young Rock, действие которого происходит в 2032 году и изображает его кандидатуру на пост президента. В промо-ролике он также упомянул о своем большом шаге в политике. Когда его спросили, какие качества делают его достойным быть президентом, он ответил: "Я думаю, это уравновешенность и немногословность. Я люблю заботиться о людях. И полагаю, что такие вещи действительно находят отклик у людей, особенно в наши непростые дни".
"Если бы я был президентом, для меня было бы очень важно равновесие. Кроме того, лидерство и умение брать на себя ответственность за всех людей. У всех нас есть проблемы, и мы вместе должны решить их. Поэтому еще одно из главных качеств великого лидера - не закрываться от народа," - сказал Джонсон в интервью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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