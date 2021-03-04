Дуэйн Джонсон впервые поставил себе банки и удивился синякам на спине

Какой русский человек не ставил себе банки? Наверное каждый ребёнок советского пространства знаком с этим изобретением. Актёр Дуэйн Скала Джонсон удивил своих подписчиков, показав синяки после банок. Однако, Дуэйн не знал, что по мнению российских врачей банки не эффективны.
Актёр Дуэйн Скала Джонсон показал следы на спине после банок.
«Впервые поставил банки. Выглядит жестче, чем кажется, но в целом мне понравилось», — написал 48-летний артист.
Свой интерес к процедуре Дуэйн объяснил тем, что постоянно ищет новые методики оздоровления, чтобы поддерживать организм в порядке. Надо сказать, что он уже пробовал иглоукалывание, йогу, и разные индийские практики.
Врач-невролог Виталий Клиппенштейн в разговоре с "360" заявил, что ничего кроме кровоподтёков и гематом банки не делают.
А применяются они так же, как и огромное количество других народных средств, ввиду неграмотности. Потому что никак синяк или кровоподтек на спине, ноге, голове и где угодно, никак не может улучшить функцию органа, потому что кровоподтек этот очень локальный и ограничен местом, куда поставили данную банку, а процесс воспалительный обычно проходит сильно глубже, поэтому она физически никак повлиять на него не может, - сказал Клиппенштейн.
Врач заметил, что лучшее свойство банок - эффект плацебо. При ОРВИ, которая проходит за три-пять дней сама и без лечения, банки — отличный способ занять себя на это время, создать видимость лечения.
Кому ставили банки, рассказывайте, как они вам помогли!
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Банки, горчичники, ингаляции над кастрюлей, с батей в офицерскую баню париться
Я, слава Богу, ограничился лишь горчичниками.
А вот мои дeти ужe обошлись бeз этих процeдур.
А вы точно знакомы с врачами?
А запретили банки в 90-е годы под давлением фармацевтических компаний, которым выгодно впаривать всякую химию, против народных средств.