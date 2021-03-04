Дуэйн Джонсон впервые поставил себе банки и удивился синякам на спине

Врач-невролог Виталий Клиппенштейн в разговоре с "360" заявил, что ничего кроме кровоподтёков и гематом банки не делают.

А применяются они так же, как и огромное количество других народных средств, ввиду неграмотности. Потому что никак синяк или кровоподтек на спине, ноге, голове и где угодно, никак не может улучшить функцию органа, потому что кровоподтек этот очень локальный и ограничен местом, куда поставили данную банку, а процесс воспалительный обычно проходит сильно глубже, поэтому она физически никак повлиять на него не может, - сказал Клиппенштейн.

Врач заметил, что лучшее свойство банок - эффект плацебо. При ОРВИ, которая проходит за три-пять дней сама и без лечения, банки — отличный способ занять себя на это время, создать видимость лечения.

Кому ставили банки, рассказывайте, как они вам помогли!

