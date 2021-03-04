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Дуэйн Джонсон впервые поставил себе банки и удивился синякам на спине

Дуэйн Джонсон впервые поставил себе банки и удивился синякам на спине (3 фото)

Автор:
04 марта 2021 14:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дуэйн Джонсон   банки   знаменитости   народная медицина   синяки   скала   шоу бизнес   
1705
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Какой русский человек не ставил себе банки? Наверное каждый ребёнок советского пространства знаком с этим изобретением. Актёр Дуэйн Скала Джонсон удивил своих подписчиков, показав синяки после банок. Однако, Дуэйн не знал, что по мнению российских врачей банки не эффективны.

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Метки: Дуэйн Джонсон   банки   знаменитости   народная медицина   синяки   скала   шоу бизнес   
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26  комментариев
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5k
JACKAL 2 часа назад
В детстве ставили когда болел бронхитом, синяки потом месяц проходят... Раньше как то не жрали столько таблеток...
Банки, горчичники, ингаляции над кастрюлей, с батей в офицерскую баню париться
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573
Симплекс 45 минут назад
Российские врачи считают, что банки не эффективны, а 23 кратный олимпийский чемпион Фелпс, да и куча других спортсменов и известных людей так не считают)

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8k
Uron 47 минут назад
это ещё по-божески, есть вариант когда под банкой из кожи кровь просачивается
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14k
vikklu 47 минут назад
В звизду таких врачей. Если есть метод, значит он помогает. Моя бабушка была ст. медсестрой и банки ставила только так. К ней весь посёлок ходил подлечиваться. Не работало бы, то и не ходили б.
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39
kukaracha21 Час назад
В моём дeтствe банки, как и горчичники были очeнь популярным срeдством.
Я, слава Богу, ограничился лишь горчичниками.
А вот мои дeти ужe обошлись бeз этих процeдур.
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542
Миша Час назад
Вот за это фармацевтов и не уважаю, им выгодно впаривать всякую хрень, и при этом поливать грязью народную медицину.
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11k
alexis Миша Полчаса назад
А кто Вас заставляет покупать хрень? Верите в народную медицину- зачем Вам фармацевтика?
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542
Миша alexis 19 минут назад
А я и не покупаю. По возможности травами лечусь. Признаю только хирургов и стоматологов, эти еще что то могут, остальные врачи шарлатаны.
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346
Ринат Час назад
медовый массаж спины потом банки с кровопусканием,вещь!
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504
Григорий Бабкин Час назад
Современные врачи многое не принимают. Выписал колёсико, получил за это взяточку от распространителя и можно спать спокойно. Иглоукалывание раньше дерьмом поливали от души, а сейчас? В детстве врач объяснял - сильный кровоподтёк показывает на сильную болезнь. И да, процедура не из приятных, но реально помогала. Даже при воспалении лёгких. Не ВМЕСТО лекарств, а вкупе с ними. До сих пор комплект дома лежит, на всякий случай.
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13k
Роман Григорий Бабкин 55 минут назад
> Современные врачи многое не принимают

А вы точно знакомы с врачами?
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11k
Serg2001 2 часа назад
Уж лучше банки чем горчишники...
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534
[email protected] 2 часа назад
Мне банки никогда не ставили, в отличие от моих друзей. Меня всегда клали спиной на свежесваренную картошку. Вот это была адская пытка.
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418
Старичок 2 часа назад
похоже, это первые синяки в его жизни
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8k
Mikhail 2 часа назад
Банки врачи до сих пор рекомендуют, и даже есть курсы лечебные в платных клиниках и здравницах. Есть и более "усиленный" вариант лечения с медными большими колпачками, из-под которых насосом выкачивают воздух, применяется для лечения отёков на ногах, общей стимуляции организма. После горячих минеральных ванн в элитной клинике Лагонаки (где в том числе наши самые известные министры оздоравливаются), тоже банки ставят
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11k
alexis Mikhail 24 минуты назад
В ПЛАТНЫХ клиниках и здравницах могут и шаманский танец в прайс включить и компресс с мочой молодого поросёнка, если это можно продать.
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16k
nobody® 2 часа назад
каждый ребёнок советского пространства уже постарел лет на 30
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1k
Иван 2 часа назад
Он пробовал холодец?
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32k
Антон 2 часа назад
Правильные банки!
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903
Владимир Антон Час назад
прочитал все комменты. Ваш- самый правильный и научно обоснованный. +
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328
Вадим 2 часа назад
В детстве я часто болел бронхитами и мама ставила мне банки и именно по рекомендациям врача. Эффект всегда был положительный! Сейчас прям почувствовал то облегчения, которое наступало после этой процедуры!
А запретили банки в 90-е годы под давлением фармацевтических компаний, которым выгодно впаривать всякую химию, против народных средств.
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143
Племянник Путина 2 часа назад
слабак.
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157
Олег Пальчик 2 часа назад
В детстве почему-то очень боялся банок. И так ни разу мне их не поставили ))
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5k
Echo Олег Пальчик 2 часа назад
это да, факел над спиной не каждый вытерпит
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21k
Сибиряк 3 часа назад
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