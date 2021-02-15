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Актеры фильма "Трудный ребенок" 30 лет спустя

Актеры фильма "Трудный ребенок" 30 лет спустя (15 фото)

Автор:
15 февраля 2021 17:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры изменились   до и после   звезды   знаменитости   трудный ребенок   фото   шоу бизнес   
1797
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Фильм "Трудный ребенок" про озорного рыжего мальчишку по имени Джуниор вышел в 1990 году. Несмотря на низкие оценки критиков, через год вышел и второй фильм. Сегодня мы решили вспомнить актеров, сыгравших главные роли, посмотреть, как они выглядят и чем занимаются сегодня.
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Метки: актеры изменились   до и после   звезды   знаменитости   трудный ребенок   фото   шоу бизнес   
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homerchik Час назад
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2k
Константин 5 минут назад
Эрик Эдвардс.Принимал участие в съемках и озвучивании фильмов:Сержант Билко,Блэйд,Деревенщина из Беверли-Хиллз и других сериалов:Отчаянные домохозяйки,Парки и зоны отдыха,Мастера секса и других персонажей в мультфильмах:Американский Папаша,Ох уж эти детки.
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Алекс Янгель 50 минут назад
Не знал что приемные в фильме родители , муж и жена ... Но без доп пруфов (как то подозрительно в силу множества фэйков новостей для хайпа ) а гуглить неохота, Автору за старания зелень
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