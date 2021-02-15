Актеры фильма "Трудный ребенок" 30 лет спустя

Фильм "Трудный ребенок" про озорного рыжего мальчишку по имени Джуниор вышел в 1990 году. Несмотря на низкие оценки критиков, через год вышел и второй фильм. Сегодня мы решили вспомнить актеров, сыгравших главные роли, посмотреть, как они выглядят и чем занимаются сегодня.
1. Майкл Оливер - Джуниор
Тот самый шебутной ребенок, кошмар всех взрослых! Майкл начал сниматься для рекламы в возрасте 2-х лет. Затем его заметили режиссеры фильма "Трудный ребенок". Его до сих пор считают одним из успешных детей-актеров, однако карьера Майкла не пошла в гору. Он участвовал в популярных телешоу "Amen", "Platypus Man" и "Drexell’s Class", а последнюю кинороль исполнил в фильме "Диллинджер и Капоне" 1995 года.
Сейчас ему 39 лет, несколько лет назад он женился на своей подруге. Майкл ведет непубличную жизнь, работает техником в группах "The Samples" и "Nural".
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2. Джон Риттер - Бен Хили
Джон Риттер по сюжету сыграл приемного отца 7-летнего Джуниора - Бена Хили. С той самой минуты, после усыновления, его жизнь изменилась навсегда. После участия в фильме "Трудный ребенок" Джон успешно снимался и в других проектах: "Трудный ребёнок - 2", "Трое - это компания" и "8 простых правил для друга моей дочери-подростка", а также выступал на Бродвее.
В 2003 года во время съемок сериала "8 простых правил для друга моей дочери-подростка" ему стало плохо. Актер упал в обморок, его отвезли в больницу, где на 55-м году жизни он умер от расслоения аорты. Жена Джона - Эми Ясбек, тоже сыгравшая в фильме "Трудный ребенок" - подала в суд на кардиолога и больницу, которые не сумели определить истинное состояние актера во время обследования ранее. Семья Риттера выиграла суд и получила компенсацию в размере более $14 миллионов.
3. Джек Уорден - Большой Бен Хили
Российскому зрителю Джек Уорден известен по роли отца Бена Хили - Большого Бен Хили. Также он снялся в других известных фильмах, например, "12 разгневанных мужчин", "Шампунь" и "Небеса могут подождать". Актера номинировали на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана дважды, но заветной статуэтки он так и не получился. У Джека большая фильмография, он был частым гостем различные телешоу.
Последняя роль в 2000 году была в фильме "Дублеры". После нее Джек прекратил актерскую деятельность из-за проблем со здоровьем. В возрасте 85 лет умер от сердечной и почечной недостаточности в Нью-Йоркской больнице.
4. Гилберт Готтфрид - мистер Пибоди
Гилберт Готтфрид начал карьеру в качестве стендап-комика в 15 лет. Тогда он выступал в Нью-Йоркских клубах. В 1980 принимал участие в популярном шоу "В субботу вечером в прямом эфире", где пародировал известных людей. Гилберту Готтфриду сегодня 65 лет. Он обладатель сразу трех премий "Золотая малина" за худшие фильмы: "Приключения Форда Фэрлейна", "Уж кто бы говорил 2" и "Трудный ребенок".
Гилберт продолжает работать в Голливуде: он и стендап-комик, и актер кино и телевидения, а также занимается озвучкой. У него запоминающийся громкий и скрипучий голос.
5. Эми Ясбек - Фло Хили
Эми Ясбек сыграла в фильме "Трудный ребенок" приемную мать - Фло Хили. До "Трудного ребенка" у нее уже были роли в известных проектах, она снималась в сериалах "Дни нашей жизни" (1986—1987), "Частный детектив Магнум" (1987—1988), "Крылья" (1994—1997), "Уже отлично" (1997—1998) и других.
После смерти мужа Эми надолго пропала с экранов, переживая потерю супруга, вместе с которым она воспитывала дочь Стеллу. Позже Эми вернулась и продолжила сниматься в кино и сериалах, вы могли ее видеть в "Кости" - Диана Малкин, "Американская семейка" - Лоррейн, "Трудоголики" - Аннет, "Милые обманщицы" - Клаудия.
6. Майкл Ричардс - Мортин Бэк
Майкл Ричардс сыграл в фильме "Трудный ребенок" убийцу в бабочке. Но это не единственная его известная роль. Он выиграл аж три премии "Эмми" за героя Космо Крамера из телесериала "Сайнфелд".
После пробовал себя в роли сценариста и продюсера, однако безуспешно. Он пропал с экранов, а в 2013 году вернулся с ролью в ситкоме "Керсти".
7. Ивианн Шван - Трикси Янг
Ивианн Шван сыграла подружку Джуниора - Трикси Янг во втором фильме про рыжего шебутного мальчугана. Сейчас актрисе 37 лет, известных ролей после фильма "Трудный ребенок 2" у нее не было.
Ивианн записывает музыкальные альбомы, дебютный называется "Daisies", был выпущен в 2000 году. Она продолжает сниматься в рекламе. В 2012 году стала матерью.
А вам нравился этот фильм?
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