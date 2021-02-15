Актеры фильма "Трудный ребенок" 30 лет спустя

В 2003 года во время съемок сериала "8 простых правил для друга моей дочери-подростка" ему стало плохо. Актер упал в обморок, его отвезли в больницу, где на 55-м году жизни он умер от расслоения аорты. Жена Джона - Эми Ясбек, тоже сыгравшая в фильме "Трудный ребенок" - подала в суд на кардиолога и больницу, которые не сумели определить истинное состояние актера во время обследования ранее. Семья Риттера выиграла суд и получила компенсацию в размере более $14 миллионов.