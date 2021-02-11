Прощай, Ларри Флинт

Флинт родился 1942 году.

В 15 лет он оставил обучение в школе, подделал свидетельство о рождении и отправился в армию. В 1965 году, по окончании службы он выкупил бар своей матери в Огайо и совсем скоро один бар превратился в сеть питейных заведений со стриптизом. Рекламировал Ларри свои заведения с помощью печатной рассылки.