Прощай, Ларри Флинт

Основатель скандального мужского журнала Hustler Ларри Флинт умер в своем доме в Лос-Анджелесе, в возрасте 78 лет.
Флинт родился 1942 году.
В 15 лет он оставил обучение в школе, подделал свидетельство о рождении и отправился в армию. В 1965 году, по окончании службы он выкупил бар своей матери в Огайо и совсем скоро один бар превратился в сеть питейных заведений со стриптизом. Рекламировал Ларри свои заведения с помощью печатной рассылки.
В 15 лет он оставил обучение в школе, подделал свидетельство о рождении и отправился в армию. В 1965 году, по окончании службы он выкупил бар своей матери в Огайо и совсем скоро один бар превратился в сеть питейных заведений со стриптизом. Рекламировал Ларри свои заведения с помощью печатной рассылки.
Рассылка становилась все качественнее и интереснее и в 1974 году она превратилась в журнал Hustler. От конкурентов - Playboy и Penthouse - он отличался более грубым и откровенным содержанием. Издание стало невероятно популярным через год после старта, когда были опубликованы обнаженные фото бывшей первой леди Жаклин Кеннеди-Онассис. От этих снимков отказались и Playboy, и Penthouse.
Скандальность журнала и самого Ларри росла. В 1978 году он пострадал от пули расиста Джона Пола Франклина, который был крайне возмущен межрасовыми фотографиями в издании. Флинт всю оставшуюся жизнь передвигался в инвалидной коляске (позолоченной, кстати).
В 1996 году Милош Форман снял биографический фильм "Народ против Ларри Флинта", где рассказывалась о жизни Флинта в период 70-80-е годы. Главную роль в нем сыграл великолепный Вуди Харрельсон и фильм заслуженно получил главный приз Берлинского фестиваля.
Hustler всегда любил провоцировать
Вот, например, май 1978 года. журнал вышел ко Дню матери и обложка была посвящена анатомии беременной женщины, а внутри журнала были статьи и лжи на телевидении, пытках или других очень острых и болезненных темах.
Кто б их еще читал, конечно...
Кто б их еще читал, конечно...
Вот этот номер, за апрель 1984 года запомнился не только картинками и статьей про секс с советской проституткой.
А в мае 1984 года журнал вообще решил оторваться по полной: читателям предложили шок-факты о том, как скрывалось убийство президента Джона Кеннеди, потом предлагали прочесть настоящую история Мэрилин Монро, ну а фотографией на обложке решили и религию задеть.
Этой обложкой Hustler за июнь 1978 года Ларри сделал заявление, что они больше не будут выставлять женщина как куски мяса.
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Метки: журналы знаменитости люди слава факты фото шоу бизнес
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