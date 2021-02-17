«Я хотел рассказать, что мы чувствуем, когда находимся в этом аду»: прикамский пожарный снимает будни своих коллег

— Я хотел рассказать, что испытывает пожарный помимо физической нагрузки. Он испытывает и большую психологическую нагрузку, переживает за своих близких, а начальник караула — за своих коллег, товарищей, соответственно, за пострадавших, — говорит пожарный. — Потому что, когда ты едешь на пожар, ты не знаешь, что тебя там ждет. Ты надел форму, и ты уже не такой, как все! Всю ночь ты находишься в самом что ни на есть аду, работая в изолированной от зрения и дыхания среде, а спустя час, снимаясь с дежурных суток, ты надеваешь гражданскую одежду, и ты снова такой же, как и все. Никто не сможет понять, через что тебе сегодня пришлось пройти, что ты видел своими глазами. Берегите себя и будьте добрее к окружающим вас людям.