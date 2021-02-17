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«Я хотел рассказать, что мы чувствуем, когда находимся в этом аду»: прикамский пожарный снимает будни своих коллег

«Я хотел рассказать, что мы чувствуем, когда находимся в этом аду»: прикамский пожарный снимает будни своих коллег (11 фото)

Автор:
17 февраля 2021 15:37
Метки: пожарные   профессии   фото   
1086
11

На фото нет кадров с пожаров, автор передает суть профессии через лица и движения своих товарищей сразу после тушения

Все фото пожарный делает исключительно на телефон

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Метки: пожарные   профессии   фото   
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9k
котегRUS 5 часов назад
Сухих рукавов Вам, Братья!
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Сергей Час назад
Заходит мужик в пожарную и говорит: - мясо мне пожарьте!
Ему : Мы не жарим, мы тушим!
Мужик: - ну тогда потушите!
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956
Dimas_Ambitious 3 часа назад
В детстве хотели взять в пожарные, но не прошёл по состоянию здоровья, хотел помогать. Молодцы ребята! Дай Бог здоровья каждому
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4k
ваня панкин 5 часов назад
вместо тысячи слов!!!
вместо тысячи слов!!!Посмотреть
вместо тысячи слов!!!
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19k
BillyBonzz 5 часов назад
ага, еще бы лишнего они себе ничего прихватывали с пожара))) сестра жены рассказывала, как свой дорогущий Macbook Air вырывала из рук пожарных, тащивших себе в машину после пожара в их бизнес-центре, когда загорелось где то на верхних этажах, а эвакуировали, на улицу, понятно, все здание, все офисы. На этаже и в офисе сестры жены пожара не было, пожар был выше а тащили ноуты из ее офиса. Узнала свой ноут, когда его тащили, по наклейке на крышке, которую сама налепила))
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14k
dimitr BillyBonzz 4 часа назад
Вы должны понимать - это другое!©
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2k
Александр BillyBonzz 3 часа назад
крысы везде водятся
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