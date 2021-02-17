«Я хотел рассказать, что мы чувствуем, когда находимся в этом аду»: прикамский пожарный снимает будни своих коллег

На фото нет кадров с пожаров, автор передает суть профессии через лица и движения своих товарищей сразу после тушения
Все фото пожарный делает исключительно на телефон
В декабре 2020 года к 30-летию МЧС 21-летний пожарный из Губахи Ростислав Железнов был героем большого фотопроекта 59.RU. Ростислав поделился с нами фотографиями, которые делает в течение последнего года. Это хроника будней простых пожарных, которую он нигде не публиковал. Фотографии получились сильные, в них нет эпичных кадров с пожаров, но есть другое: эмоции, лица пожарных сразу после тушения.
Ростислав Железнов служит в 63-й пожарно-спасательной части (город Губаха). Пожарным стал в 18 лет.
— В своих снимках я хотел передать ту атмосферу, мысли начальника караула, любого пожарного, когда мы приезжаем на вызов, когда тушим пожар и когда уже всё закончилось, — рассказал Ростислав Железнов. — Атмосферу этого ужаса. У меня дед был начальником пожарного отряда. Он мне всегда говорил: «Вор хотя бы стены оставит, пожар и стены унесет».
Все снимки Ростислав делает черно-белыми, так, по его мнению, лучше передается именно суть работы: через глаза, движения и лица пожарных, через конкретные ситуации.
Своих товарищей пожарные называют «тушилами». Тушила — это признание коллег, это почетный статус, который дается независимо от должности и звания
Пожарный вышел из задымленного здания (в МЧС это называют «непригодной для дыхания средой»), чтобы сменить баллон
— Я хотел рассказать, что испытывает пожарный помимо физической нагрузки. Он испытывает и большую психологическую нагрузку, переживает за своих близких, а начальник караула — за своих коллег, товарищей, соответственно, за пострадавших, — говорит пожарный. — Потому что, когда ты едешь на пожар, ты не знаешь, что тебя там ждет. Ты надел форму, и ты уже не такой, как все! Всю ночь ты находишься в самом что ни на есть аду, работая в изолированной от зрения и дыхания среде, а спустя час, снимаясь с дежурных суток, ты надеваешь гражданскую одежду, и ты снова такой же, как и все. Никто не сможет понять, через что тебе сегодня пришлось пройти, что ты видел своими глазами. Берегите себя и будьте добрее к окружающим вас людям.
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Ему : Мы не жарим, мы тушим!
Мужик: - ну тогда потушите!