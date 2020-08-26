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ТОП дурацких резюме, которые изумляют работодателей

ТОП дурацких резюме, которые изумляют работодателей (15 фото)

Автор:
26 августа 2020 10:41
Сообщество : Юмор
Метки: авито   должность   прикол   профессия   работа   смешно   фото   
1004
15
В современном мире каждый зарабатывает, как может. Люди ищут источники заработка повсюду. Мы собрали резюме от реальных людей, которые шокируют работодателей. Вы бы взяли кого-нибудь из нашего поста на работу?

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Метки: авито   должность   прикол   профессия   работа   смешно   фото   
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2  комментария
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14k
Anna 19 минут назад
Комментарий к фото
продолжение "я, робот" уже с Брюсом Уиллисом
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14k
Anna 17 минут назад
Комментарий к фото
проходите, да-да, к дивану. раздевайтесь, да, полностью. вставляйте это себе в задницу. как вы на это не подписывались? любая же работа!
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