ТОП дурацких резюме, которые изумляют работодателей

В современном мире каждый зарабатывает, как может. Люди ищут источники заработка повсюду. Мы собрали резюме от реальных людей, которые шокируют работодателей. Вы бы взяли кого-нибудь из нашего поста на работу?
1. Еще и фотошопных дел мастер
2. Пересмотрел "Решала"
3. Основное условие - никакого интима, а то достали
4.
5. Главарь
6. Сальтуха на казаз
7. И собеседник интересный
8. Вот это подход
9.
10. Сразу видно, человек солидный
11. Альфонс что ли?
12.
13. Бизнес-тренеры бывают разные
14. В условиях пандемии
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