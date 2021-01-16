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Сообщество Без кота и жизнь не та 772 поста • 353 подписчика подписаться
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Спасение кота из западни

Спасение кота из западни (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 января 2021 11:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   кот   пожарные   поступок   спасение   спасение животных   фото   
7079
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Кот застрял головой в окошке подвала и в таком состоянии находился вторые сутки.

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Метки: видео   кот   пожарные   поступок   спасение   спасение животных   фото   
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66  комментариев
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1k
Йожык 12 часов назад
Любят они искать приключения на свою пушистую попу.
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444
USTASALEX 8 минут назад
КОТА ПОЧИНИТЕ ))
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34k
Example 6.2.6 24 минуты назад
Ох, вы заставили меня поволноваться. Переживал за котика больше чем за собственную никчёмную жизнь.
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1k
mpavlovskij Час назад
Ну почему так долго мне пришлось вас ждать?
Ну почему так долго мне пришлось вас ждать?
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100
Elena G. 2 часа назад
Спасение кота из западни
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7k
Владимир 3 часа назад
За спасение котэ + 100 к карме)
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1
Александр 3 часа назад
Какое тискательное котэ...
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796
ВазгенСемёнович 3 часа назад
Пушистик спасен, здоровья ему и долгих лет.
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
молоцы пожарники ! котей красивый,откормленный ! и пожарники в сотовых разбираются!
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3
Mars 3 часа назад
Спасибо. От души.
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3k
leofox 4 часа назад
Молодцы!!! Им зачтётся в карму 100/500 очков сразу
Спасенная жизнь, это всегда здорово!!!!
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10k
Денис Трубочкин 4 часа назад
тлостый какой!
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24k
vodolaz 4 часа назад
Жалко котейку, спасатели конечно молодцы)
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9k
wild cat 5 часов назад
котэ, это святое!
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54k
Racer777 5 часов назад
Это не кот. Это - КОТИЩЩЕ!
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1k
Педигри 5 часов назад
Очень красивый кот
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17k
Евгений 5 часов назад
Нахрена вообще окна в подвал заваривать? Дебилы бля!
Хотите крыс? Будут вам крысы!
Единственный эффективный способ борьбы с крысами - это их естественные враги - коты!
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17k
Евгений sedoisever 2 часа назад
История таких, ка вы, ничему не учит.
В некоторые времена люди боролись с уличными котами. Виной тому суеверия, голод и прочее. И всегда на место уличным котам приходили крысы. Полчища крыс. В Европе в средние века борьба с котами вылилась в эпидемию чумы. В блокадном Ленинграде это так же закончилось эпидемией.
Да что далеко ходить? В домах, где стали заваривать окошки в подвалы, в квартирах на первых этажах стали гулять крысы. И не только на первых, эти твари и на пятый забираются легко!
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148
sedoisever Евгений 2 часа назад
Меня история не учит? Ну, ну...
В каком бы доме я не жил, в подвале коты не водились. Крысы были. Когда в подъездах стояли бочки для сбора отходов. Но я не видел крыс в домах уже лет 20. Вот думаю... Чему меня не учит история?
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17k
Евгений sedoisever 2 часа назад
Сколько километров от Москвы?
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148
sedoisever Евгений 2 часа назад
Я так понимаю, что чем ближе к Москве, тем больше крыс?
Двусмысленно... )
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17k
Евгений sedoisever 2 часа назад
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3k
Сергей 6 часов назад
Пля, почти заплакал.. ЗА КОТОВ ВСЕГДА ЗЕЛЕНЬ !!!! И сто тысяч плюсов в карму ! Спасибо, мужики !
НУ а котяра здоровый )))
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3
Андрей Буданов 6 часов назад
Молодцы!!!
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2k
User_1031028 7 часов назад
Жирнющий плюсик в карму за котика!
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2k
Хрюн 7 часов назад
А куда котейку потом ? Опять в подвал ? Или нашёлся добрый человек взял к себе ?
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675
Мона Киса Хрюн 5 часов назад
спасатели себе забрали
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2k
Хрюн Мона Киса 5 часов назад
Ну и слава богу!
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