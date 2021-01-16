Спасение кота из западни

В процессе спасения я вскрыл дверь в подвал и поддерживал кота так как он просто висел жопкой в воздухе, парни снаружи аккуратно спилили штырь из куска арматуры и потихоньку отгибали стальной лист ( первый раз видел что бы ЖЭК настолько не жалел металла, лист был толщиной 3мм и приварен к рамке из профиля 40*20). Как только достаточно отогнули, просунули внутрь ко мне лапу кота и аккуратно голову.