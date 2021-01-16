Спасение кота из западни

Кот застрял головой в окошке подвала и в таком состоянии находился вторые сутки.
В процессе спасения я вскрыл дверь в подвал и поддерживал кота так как он просто висел жопкой в воздухе, парни снаружи аккуратно спилили штырь из куска арматуры и потихоньку отгибали стальной лист ( первый раз видел что бы ЖЭК настолько не жалел металла, лист был толщиной 3мм и приварен к рамке из профиля 40*20). Как только достаточно отогнули, просунули внутрь ко мне лапу кота и аккуратно голову.
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Хотите крыс? Будут вам крысы!
Единственный эффективный способ борьбы с крысами - это их естественные враги - коты!
В некоторые времена люди боролись с уличными котами. Виной тому суеверия, голод и прочее. И всегда на место уличным котам приходили крысы. Полчища крыс. В Европе в средние века борьба с котами вылилась в эпидемию чумы. В блокадном Ленинграде это так же закончилось эпидемией.
Да что далеко ходить? В домах, где стали заваривать окошки в подвалы, в квартирах на первых этажах стали гулять крысы. И не только на первых, эти твари и на пятый забираются легко!
В каком бы доме я не жил, в подвале коты не водились. Крысы были. Когда в подъездах стояли бочки для сбора отходов. Но я не видел крыс в домах уже лет 20. Вот думаю... Чему меня не учит история?
Двусмысленно... )
НУ а котяра здоровый )))