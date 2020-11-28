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23-летний пилот наглядно показал, как изменилась его жизнь после начала пандемии

23-летний пилот наглядно показал, как изменилась его жизнь после начала пандемии (6 фото)

Автор:
28 ноября 2020 07:40
Сообщество : Жизнь
Метки: 2020   литва   пандемия   пилот   полет   профессия   самолет   фото   
5282
6
Россиянин Роман Савин сейчас живет в Литве и, как и множество людей по всему миру, вынужден искать работу. Парень выложил в соцсетях две фотографии, сделанные в лифте, с разницей в год, и эти снимки заставили тысячи людей ему посочувствовать...
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Метки: 2020   литва   пандемия   пилот   полет   профессия   самолет   фото   
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14  комментариев
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1k
Александр 3 часа назад
Все это очень странно.
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2k
Aristarx 7 минут назад
Эффективный...
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5k
Dima 22 минуты назад
Все кто выкидывает фразы вроде - такого быть не может, в 23 года, стать пилотом - вы очень неправы.и не особо разбираетесь в подготовке пилотов.

Он закончил лётную школу в Латвии - BAA, ,и получил лицензию коммерческого пилота, а затем его взяла литовская чартерная компания, и помогла дальше с обучением на А320. Скорее всего, это компания Small Planet Airlines.

Во большинстве стран мира, для получения лицензии коммерческого пилота, не нужно заканчивать Авиационный университет, и иметь высшее образование.

Так же, об этом парне было написано несколько статей, и у него есть профиль на Linkedin.
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1k
Ян Баян Полчаса назад
Ох... уж эти истории.
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39k
Максим Т. Час назад
Шо, опять? Хреновый из него доставщик - который месяц сумку с заказом не довезет никак.
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20k
dna72 2 часа назад
За 2 года пилот?! А потом удивляемся, что исправные самолеты падают из-за "человеческого фактора".
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4k
Александр Иванов dna72 Час назад
5 лет аэрокосмического(тогда авиационного) университета и 2 года стажировки-столько мой дальний родственник учился на пилота. Летал с 80-х. На днях вышел на пенсию.
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843
max 2 часа назад
Летишь такой в Турцию, бухать и громко ругаться матом, и вдруг узнаешь, что пилот 3.14здюк. и сразу в жар бросает, и не куда не деться, и пытаешься вспомнить молитвы.
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859
Сергей 2 часа назад
Достаток у пилотов так себе, чувак юзает активные колонки Microlab.
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Комментарий удален
−11
1k
Мистер Фикс 2 часа назад
- Я крутой бизнесмен. А таксую для души
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2k
Leo 2 часа назад
23-летний пилот наглядно показал, как изменилась его жизнь после начала пандемии
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2k
Вновь открывшийся файл 2 часа назад
Представляю какую-нибудь чику, которая откажет парню потому, что "фу - это всего лишь разносчик еды", а потом увидит в летной форме. Есть фильм"Нежность к ревущему зверю" - он снят по мотивам двух книг А.Бахвалова. В одной из них "Зона испытаний", есть эпизод, как лётчик только поступил в школу испытателей и лишившись привычного зароботка от налёта, нуждался в деньгах. К тому же перед этим он познакомился с девушкой и гордо заявил, что он летчик-испытатель - не хотелось бы ударить в грязь лицом. Старший товарищ по школе, предложил "окучить" дачников на предмет очистки септиков, мол дело верное, не в первой. Погнали. Там была дача профессорской дочки, с которой он познакомился в Москве. Шикарная сцена с маменькой и испытателем-"говноедом" на пороге. Не смог ничего доказать. Расстались.
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