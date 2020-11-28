23-летний пилот наглядно показал, как изменилась его жизнь после начала пандемии

Россиянин Роман Савин сейчас живет в Литве и, как и множество людей по всему миру, вынужден искать работу. Парень выложил в соцсетях две фотографии, сделанные в лифте, с разницей в год, и эти снимки заставили тысячи людей ему посочувствовать...
2019
На этом снимке довольный жизнью Роман позирует перед зеркалом в лифте, одетый в форму пилота.
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2020
А на этой фотографии он запечатлен в другом лифте, и уже на другой работе...
Конечно, сразу после их просмотра поста становится ясно, что пандемия коронавируса лишила Романа Савина возможности работать пилотом, и ему пришлось временно сменить сферу деятельности на намного менее престижную...
Конечно, сразу после их просмотра поста становится ясно, что пандемия коронавируса лишила Романа Савина возможности работать пилотом, и ему пришлось временно сменить сферу деятельности на намного менее престижную...
Но на самом деле всё обстоит не совсем так. Сам Роман так объясняет происходящее в его жизни:
"Мне 23 года, последние три из них я работал пилотом. Как вы, наверное, в курсе, пандемия довела авиационную отрасль до исторического минимума. В прошлом году я успевал налетать 90-100 часов в месяц в разгар летнего сезона, а в этом году у меня всего 140 летных часов за весь год. Я продолжаю работать пилотом, поскольку моя авиакомпания все еще выполняет несколько рейсов, в основном чартерных. И в среднем у меня теперь выходит около 1 рейса в месяц, то есть остается еще 30 свободных дней..."
Стать пилотом всего в 20 лет? Кому-то это кажется невероятным, но Роман уже доказал, что можно достичь своей мечты в очень юном возрасте, приложив максимум усилий:
"Чтобы стать пилотом, я прошел два года обучения. Собственно, это всё, что требовалось. Я начал в 17 лет, закончил обучение в 19 - и получил свою первую работу в 20 лет".
"Мне 23 года, последние три из них я работал пилотом. Как вы, наверное, в курсе, пандемия довела авиационную отрасль до исторического минимума. В прошлом году я успевал налетать 90-100 часов в месяц в разгар летнего сезона, а в этом году у меня всего 140 летных часов за весь год. Я продолжаю работать пилотом, поскольку моя авиакомпания все еще выполняет несколько рейсов, в основном чартерных. И в среднем у меня теперь выходит около 1 рейса в месяц, то есть остается еще 30 свободных дней..."
Стать пилотом всего в 20 лет? Кому-то это кажется невероятным, но Роман уже доказал, что можно достичь своей мечты в очень юном возрасте, приложив максимум усилий:
"Чтобы стать пилотом, я прошел два года обучения. Собственно, это всё, что требовалось. Я начал в 17 лет, закончил обучение в 19 - и получил свою первую работу в 20 лет".
Роман заверил нас, что не все так плохо, даже если он вынужден временно работать в разных сферах.
"Я начал работать торговым агентом в магазине авиационных запчастей (это я делаю из дома), а по выходным тружусь разносчиком еды. Честно говоря, мне это очень нравится! После недели работы за компьютером можно прогуляться по городу, посмотреть на людей и послушать любимую музыку, доставляя еду".
По словам Романа, его решение начать работать водителем-курьером объясняется тем, что у этой должности не было определенного графика, как у обычной профессии с полной занятостью.
"Работа курьера не предполагает никаких обязательств. Вы не подписываете контракт, у вас нет графика. Если есть время - берешь сумку и идешь работать. Вы устали? Просто идете домой и расслабляетесь. Учитывая, что я все еще летаю время от времени, это идеальный вариант, поскольку мое расписание в эти дни очень непредсказуемо".
"Я начал работать торговым агентом в магазине авиационных запчастей (это я делаю из дома), а по выходным тружусь разносчиком еды. Честно говоря, мне это очень нравится! После недели работы за компьютером можно прогуляться по городу, посмотреть на людей и послушать любимую музыку, доставляя еду".
По словам Романа, его решение начать работать водителем-курьером объясняется тем, что у этой должности не было определенного графика, как у обычной профессии с полной занятостью.
"Работа курьера не предполагает никаких обязательств. Вы не подписываете контракт, у вас нет графика. Если есть время - берешь сумку и идешь работать. Вы устали? Просто идете домой и расслабляетесь. Учитывая, что я все еще летаю время от времени, это идеальный вариант, поскольку мое расписание в эти дни очень непредсказуемо".
При этом Роману не хватает некоторых вещей, которые были исключены из его обычного рабочего распорядка:
"Конечно, я скучаю по некоторым вещам. И самое главное - это путешествий, возможности жить в отелях, смотреть на мир и веселиться с коллегами!
Я увлечен полетами, поэтому самая любимая часть моей работы - это сама работа. Пока мы не закрылись на карантин, я часто играл на полнопилотажных тренажерах роль инструктора для людей, приезжающих поучиться. А в свободные дни - собирался на аэродром, чтобы полетать на маленьком самолете, просто для развлечения".
"Конечно, я скучаю по некоторым вещам. И самое главное - это путешествий, возможности жить в отелях, смотреть на мир и веселиться с коллегами!
Я увлечен полетами, поэтому самая любимая часть моей работы - это сама работа. Пока мы не закрылись на карантин, я часто играл на полнопилотажных тренажерах роль инструктора для людей, приезжающих поучиться. А в свободные дни - собирался на аэродром, чтобы полетать на маленьком самолете, просто для развлечения".
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Он закончил лётную школу в Латвии - BAA, ,и получил лицензию коммерческого пилота, а затем его взяла литовская чартерная компания, и помогла дальше с обучением на А320. Скорее всего, это компания Small Planet Airlines.
Во большинстве стран мира, для получения лицензии коммерческого пилота, не нужно заканчивать Авиационный университет, и иметь высшее образование.
Так же, об этом парне было написано несколько статей, и у него есть профиль на Linkedin.