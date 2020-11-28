23-летний пилот наглядно показал, как изменилась его жизнь после начала пандемии

Но на самом деле всё обстоит не совсем так. Сам Роман так объясняет происходящее в его жизни:

"Мне 23 года, последние три из них я работал пилотом. Как вы, наверное, в курсе, пандемия довела авиационную отрасль до исторического минимума. В прошлом году я успевал налетать 90-100 часов в месяц в разгар летнего сезона, а в этом году у меня всего 140 летных часов за весь год. Я продолжаю работать пилотом, поскольку моя авиакомпания все еще выполняет несколько рейсов, в основном чартерных. И в среднем у меня теперь выходит около 1 рейса в месяц, то есть остается еще 30 свободных дней..."

Стать пилотом всего в 20 лет? Кому-то это кажется невероятным, но Роман уже доказал, что можно достичь своей мечты в очень юном возрасте, приложив максимум усилий:

"Чтобы стать пилотом, я прошел два года обучения. Собственно, это всё, что требовалось. Я начал в 17 лет, закончил обучение в 19 - и получил свою первую работу в 20 лет".