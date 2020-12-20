Пожарные спасли кошку, застрявшую в крошечной щели между двумя стенами

В Великобритании пришлось спасать кошку, которая застряла в крошечной щели между двумя стенами.
Пожарные удалили несколько кирпичей, прежде чем освободить животное из семейства кошачьих, которое они назвали Брикси (Brixi).
Инцидент произошёл в городе Сканторп, Англия. Неизвестно, как кошка смогла там так оказаться.
Инцидент произошёл в городе Сканторп, Англия. Неизвестно, как кошка смогла там так оказаться.
Брикси не пострадала и была доставлена в пожарную часть, где с ней сфотографировался один из членов пожарной команды.
Затем киска была передана RSPCA (Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными), а позже смогла воссоединиться со своим владельцем.
Затем киска была передана RSPCA (Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными), а позже смогла воссоединиться со своим владельцем.
«Кошка Брикси пережила небольшой стресс после того, как попала в ловушку, — рассказала в своём Twitter пожарно-спасательная служба Хамберсайда. — К счастью, Green Watch смогла провести безупречное спасение и передать Брикси RSPCA.»
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