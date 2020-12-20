Пожарные спасли кошку, застрявшую в крошечной щели между двумя стенами

Брикси не пострадала и была доставлена ​​в пожарную часть, где с ней сфотографировался один из членов пожарной команды.



Затем киска была передана RSPCA (Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными), а позже смогла воссоединиться со своим владельцем.