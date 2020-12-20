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Сообщество Без кота и жизнь не та 736 постов • 340 подписчиков подписаться
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Пожарные спасли кошку, застрявшую в крошечной щели между двумя стенами

Пожарные спасли кошку, застрявшую в крошечной щели между двумя стенами (4 фото)

Автор:
20 декабря 2020 09:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   добро   животные   кошка   пожарные   поступок   спасение   фото   
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В Великобритании пришлось спасать кошку, которая застряла в крошечной щели между двумя стенами.

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Метки: в мире   добро   животные   кошка   пожарные   поступок   спасение   фото   
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Alex 2 часа назад
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