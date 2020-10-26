Житель Теннесси признан самым высоким пожарным в мире

В повседневной жизни из-за роста американец сталкивается с рядом проблем. Ему приходится заказывать одежду и обувь, так как в обычном массмаркете парню сложно отыскать наряд своего размера. Еще ему сложно пользоваться общественным транспортом и управлять автомобилем. Зато, когда что-то нужно достать с верхней полки, не нужно брать табуретку или стремянку!