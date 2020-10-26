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Житель Теннесси признан самым высоким пожарным в мире

Житель Теннесси признан самым высоким пожарным в мире (5 фото)

Автор:
26 октября 2020 09:12
Сообщество : Истории
Метки: Брэндон Берридж   высокий   история   люди   пожарный   рост   фото   
195
5
Американец Брэндон Берридж из Винчестера, штат Теннесси, прославился на весь мир. 28-летний мужчина заслужил престижный титул самого высокого пожарного в мире.
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Метки: Брэндон Берридж   высокий   история   люди   пожарный   рост   фото   
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5  комментариев
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912
Шурман 2 часа назад
У него наверное погоняло Флюгер :)
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9k
Олегbl4 Шурман 55 минут назад
Шланг? Каланча?
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4k
Александр Иванов 38 минут назад
У нас в городе жил мужик ростом 205. Его в молодости "сватали" в баскетбол или волейбол, а он говорил, что его только от вида мяча тошнит. Так и прожил простым рабочим на заводе, вот только умер не дожив до 60.
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915
Мистер Фикс 2 часа назад
Не уловил... в чем заключается престижность титула "Самый высокий..."? Сам придумал - сам присвоил?
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