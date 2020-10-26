Житель Теннесси признан самым высоким пожарным в мире

Американец Брэндон Берридж из Винчестера, штат Теннесси, прославился на весь мир. 28-летний мужчина заслужил престижный титул самого высокого пожарного в мире.
Рекордсмен родился в самой обычной семье: рост его отца составляет 185 см, матери – 180 см и брата – 190 см. Но Брэндон уж очень сильно выделяется на их фоне, ведь его рост сотавляет целых 211 сантиметров!. Именно эта особенность и принесла ему титул самого высокого пожарного.
В спасатели Берридж решил пойти в 2015 году, впечатлившись удивительными историями родных и близких, также связавших свою судьбу с МЧС. С марта 2016 года он работает в пожарной части Таллахомы и вносит свой вклад в спасение граждан.
Брэндон заметно выше своих коллег!
Брэндон заметно выше своих коллег!
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В повседневной жизни из-за роста американец сталкивается с рядом проблем. Ему приходится заказывать одежду и обувь, так как в обычном массмаркете парню сложно отыскать наряд своего размера. Еще ему сложно пользоваться общественным транспортом и управлять автомобилем. Зато, когда что-то нужно достать с верхней полки, не нужно брать табуретку или стремянку!
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