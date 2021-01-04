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Увлекательное страноведение: 30 кратких, но познавательных фактов

Увлекательное страноведение: 30 кратких, но познавательных фактов (31 фото)

Автор:
04 января 2021 13:08
Сообщество : Факты
Метки: интересные факты   познавательно   страны   страны мира   туристу на заметку   факты   хочу все знать   
1513
31
Пользователь Твиттера @FactBuffet собирает интересные факты о странах мира. Ведь в каждой стране есть достойные внимания и восхищения места, традиции, рекорды и т. д. Сейчас такое время, что путешествовать возможности нет, так почему бы не отправиться в виртуальную кругосветку?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересные факты   познавательно   страны   страны мира   туристу на заметку   факты   хочу все знать   
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3k
Альтиплано 2 часа назад
https://www.championat.com/olympicwinter/news-3337031-pochti-70-olimpijskih-medalej-s-1992-goda-u-norvezhcev-zavoevali-astmatiki.htmlhttps://www.championat.com/olympicwinter/news-3337031-pochti-70-olimpijskih-medalej-s-1992-goda-u-norvezhcev-zavoevali-astmatiki.html
Увлекательное страноведение: 30 кратких, но познавательных фактов
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3k
Альтиплано 2 часа назад
Шведский телеканал SVT, анонсировавший на днях документальный фильм о допинге, провёл расследование, в ходе которого было обнаружено, что приём лекарств от астмы существенно влияет на результаты спортсменов.

Почти половину всех олимпийских медалей в составе сборной Швеции с 1992 года завоевали спортсмены, принимавшие лекарства от астмы. Но Швеции далеко до Норвегии, которая за последние 26 лет добыла почти 70% своих олимпийских наград усилиями лыжников-астматиков.
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373
Юрий Малько 5 минут назад
В Иркутске (Иркутская область) есть улица Карла Либкнехта на которой есть синагога и мечеть. Метров триста друг от друга...
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0
potc 51 минуту назад
8.москва.улица хачатуряна
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13k
Роман 51 минуту назад
> Здание румынского парламента - одно из самых больших административных зданий в мире

Второе по величине вообще-то после Пентагона
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