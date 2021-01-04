Увлекательное страноведение: 30 кратких, но познавательных фактов

Пользователь Твиттера @FactBuffet собирает интересные факты о странах мира. Ведь в каждой стране есть достойные внимания и восхищения места, традиции, рекорды и т. д. Сейчас такое время, что путешествовать возможности нет, так почему бы не отправиться в виртуальную кругосветку?

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1. В России есть памятник лабораторной мыши. Он находится в Новосибирском академгородке 0 Источник:

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2. В 2015 году Бутан установил рекорд Гиннесса, когда группа из 100 человек за час посадила 49 672 дерева 0 Источник:

3. В Испании есть ресторан "Собрино де Ботин", который был открыт в 1725 году и с тех пор не закрывался. В нем работал официантом Франсиско де Гойя 0 Источник:

4. Старейшими башенными часами в мире, которые все еще работают, являются Пражские куранты (Чехия) 0 Источник:

5. С 1965 года голосование в большинстве избирательных участков Гамбии проводится с помощью стеклянных шариков - из-за высокого уровня неграмотности в стране 0 Источник:

6. Сербия - один из крупнейших в мире производителей малины 0 Источник:

7. В Шотландии есть улица, которая считается самой короткой улицей в мире. Она называется Эбенезер-плэйс, расположена в городке Уик и имеет длину 2,06 м 0 Источник:

8. В Суринаме (Южная Америка) есть местечко, где на одной улице рядом построены мечеть и синагога 0 Источник:

9. В Армении шахматы - обязательный школьный предмет 0 Источник:

10. Когда в Лихтенштейне празднуется Национальный день, по традиции всех желающих приглашают на вечеринку в княжеский дворец 0 Источник:

11. Пять из последних семи "Оскаров" в номинации "Лучший режиссер" получили режиссеры из Мексики - Альфонсо Куарон (2014, 2019), Алехандро Иньярриту (2015, 2016), Гильермо дель Торо (2018) 0 Источник:

12. Марк Гарно, министр транспорта Канады, был первым канадцем, побывавшим в космосе 0 Источник:

13. Премьер-министр Тринидада и Тобаго - вулканолог 0 Источник:

14. Норвегия держит рекорд по количеству медалей, выигранных на одиночных Олимпийских играх - 39 штук 0 Источник:

15. Без Эстонии у нас не было бы Скайпа. Эту программу разработали эстонские программисты 0 Источник:

16. В Бахрейне есть здание с тремя встроенными ветряными турбинами 0 Источник:

17. Самый высоко расположенный в мире банкомат находится в Пакистане 0 Источник:

18. Самый большой в мире водопад в крытом помещении можно увидеть в Сингапурском аэропорту 0 Источник:

19. Самая большая коллекция вин (согласно Книге рекордов Гиннесса) находится в Молдавии - более миллиона бутылок 0 Источник:

20. У бывшего правителя королевства Тонга был придворный шут 0 Источник:

21. Гана в настоящее время - крупнейший производитель золота в Африке 0 Источник:

22. В Мьянме есть ресторан, который предлагает посетителям скидку на основании их габаритов. Дистрофикам - скидка 100 процентов 0 Источник:

23. Один из самых больших крестов в мире находится в Северной Македонии 0 Источник:

24. Почти всю территорию Гондураса занимают горы 0 Источник:

25. Тувалу, страна в Океании, зарабатывает уйму денег, разрешая использовать интернет-домен .tv 0 Источник:

26. Великобритания выпустила монету с изображением Дэвида Боуи и даже отправила одну такую монету в космос 0 Источник:

27. Нигер официально считается родиной "самого одинокого дерева в мире" 0 Источник:

28. В ОАЭ есть целых два популярных телевизионных шоу, на которых судьи определяют лучших поэтов страны 0 Источник:

29. Один из самых длинных мостов в мире находится в Кувейте 0 Источник: