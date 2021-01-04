Увлекательное страноведение: 30 кратких, но познавательных фактов

Пользователь Твиттера @FactBuffet собирает интересные факты о странах мира. Ведь в каждой стране есть достойные внимания и восхищения места, традиции, рекорды и т. д. Сейчас такое время, что путешествовать возможности нет, так почему бы не отправиться в виртуальную кругосветку?
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2. В 2015 году Бутан установил рекорд Гиннесса, когда группа из 100 человек за час посадила 49 672 дерева
3. В Испании есть ресторан "Собрино де Ботин", который был открыт в 1725 году и с тех пор не закрывался. В нем работал официантом Франсиско де Гойя
4. Старейшими башенными часами в мире, которые все еще работают, являются Пражские куранты (Чехия)
5. С 1965 года голосование в большинстве избирательных участков Гамбии проводится с помощью стеклянных шариков - из-за высокого уровня неграмотности в стране
7. В Шотландии есть улица, которая считается самой короткой улицей в мире. Она называется Эбенезер-плэйс, расположена в городке Уик и имеет длину 2,06 м
8. В Суринаме (Южная Америка) есть местечко, где на одной улице рядом построены мечеть и синагога
10. Когда в Лихтенштейне празднуется Национальный день, по традиции всех желающих приглашают на вечеринку в княжеский дворец
11. Пять из последних семи "Оскаров" в номинации "Лучший режиссер" получили режиссеры из Мексики - Альфонсо Куарон (2014, 2019), Алехандро Иньярриту (2015, 2016), Гильермо дель Торо (2018)
14. Норвегия держит рекорд по количеству медалей, выигранных на одиночных Олимпийских играх - 39 штук
18. Самый большой в мире водопад в крытом помещении можно увидеть в Сингапурском аэропорту
19. Самая большая коллекция вин (согласно Книге рекордов Гиннесса) находится в Молдавии - более миллиона бутылок
22. В Мьянме есть ресторан, который предлагает посетителям скидку на основании их габаритов. Дистрофикам - скидка 100 процентов
25. Тувалу, страна в Океании, зарабатывает уйму денег, разрешая использовать интернет-домен .tv
26. Великобритания выпустила монету с изображением Дэвида Боуи и даже отправила одну такую монету в космос
28. В ОАЭ есть целых два популярных телевизионных шоу, на которых судьи определяют лучших поэтов страны
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Почти половину всех олимпийских медалей в составе сборной Швеции с 1992 года завоевали спортсмены, принимавшие лекарства от астмы. Но Швеции далеко до Норвегии, которая за последние 26 лет добыла почти 70% своих олимпийских наград усилиями лыжников-астматиков.
Второе по величине вообще-то после Пентагона