35 увлекательных снимков из Reddit-сообщества "Interesting As Fuck"

На сайте Reddit есть группа, в которой 7 миллионов участников, и всех их объединяет стремление постоянно узнавать что-то новое, малоизвестное и необычное. Называется она "Interesting As Fuck" ("Страсть как интересно"). Здесь можно зависнуть надолго!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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