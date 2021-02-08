Коня на скаку, в горящую избу и перебрать двигатель: о женщинах, которые привыкли жить без мужчин

Героини данного поста научились отлично справляться с бытовыми вопросами без сильного мужского плеча. Естественно, у многих получается достаточно коряво, но они учатся. Обходиться без мужчин - это тенденция или исключение из правил, как считаете?
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