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Коня на скаку, в горящую избу и перебрать двигатель: о женщинах, которые привыкли жить без мужчин

Коня на скаку, в горящую избу и перебрать двигатель: о женщинах, которые привыкли жить без мужчин (19 фото)

Автор:
08 февраля 2021 11:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   без мужиков   девушки   женщины   прикол   сильные и независимые   смех   
1457
19
Героини данного поста научились отлично справляться с бытовыми вопросами без сильного мужского плеча. Естественно, у многих получается достаточно коряво, но они учатся. Обходиться без мужчин - это тенденция или исключение из правил, как считаете?
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Метки: Юмор   без мужиков   девушки   женщины   прикол   сильные и независимые   смех   
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50k
pynh Час назад
А камеру кто держит?
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26k
Fat Lynx pynh 56 минут назад
Кот
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20k
Мойша 5 минут назад
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57
Юрий Бородавка 5 минут назад
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88
bylbatarasich 6 минут назад
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20k
Мойша 11 минут назад
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Мойша 13 минут назад
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19k
BillyBonzz Мойша 10 минут назад
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если жена ушла к другому, неизвестно еще кому повезло)))
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18k
сёмик патрик 18 минут назад
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397
А я несу пакетик 50 минут назад
моя защита дипломной работы. Женщины , оно существо такое:. одни все умеют, другие все хотят, а мужчины выбирают ,что им по душе
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19k
BillyBonzz 50 минут назад
Нормалек, если характер гавно, куча требований и претензий к мужику, при том, что самой взамен предложить нечего - твое призвание таскать колеса на горбу, таскать доски и вешать шкафы на кухне.
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13
Nunichese BillyBonzz 24 минуты назад
Если бы всё было так просто) А куда деваться, если муж на вахте месяц, а есть частный дом, 20соток земли, сад, машина и никого в помощь?
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19k
BillyBonzz Nunichese 16 минут назад
Стесняюсь спросить, а муж целый месяц на вахте за сто грамм и пончик работает? Целесобразность его работы какова? "есть такая профессия -на работу ходить?", если дома столько хозяйства и следить за ним некому значит доходы мужа должны покрывать всю целесобразность ведения такого хозяйства?
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1k
Kariya BillyBonzz 8 минут назад
То есть если работаешь вахтово, то обязан подогнать жене водителя, садовника, няньку и кто знает еще кого?))
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19k
BillyBonzz 7 минут назад
з.ы. а то знаю я эти "вахты" -сидит там охранником, чаи гоняет и хер отращивает за 20 ты в месяц а баба дома ишачит, хозяйство ведет, огород копает.
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19k
BillyBonzz Kariya 2 минуты назад
неважно как и где ты работаешь, главное чтобы твое отсутствие дома покрывало все расходы связанные с этим отсутствием. Уехал -значит оставил денег чтобы оплатить работу тех, кто будет делать ее за тебя, а не гнать бабу пахать, косить, давать, просить, железо гнуть и в жопу дуть.
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−1
Nicole Barrera 53 минуты назад
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−1
Nicole Barrera 55 минут назад
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26k
Fat Lynx 55 минут назад
"Все идет к тому, что мужчины скоро вообще будут не нужны" - ну слава Богу
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−1
Nicole Barrera 56 минут назад
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