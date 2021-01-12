Удивительные люди из московской подземки, от вида которых на лице появляется улыбка

Образы героев этого поста настолько яркие, что встречи с ними забыть просто невозможно. Вы только посмотрите, как самовыражаются москвичи и гости столицы. Модники метро Москвы, этот пост про вас!
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