Удивительные люди из московской подземки, от вида которых на лице появляется улыбка

Образы героев этого поста настолько яркие, что встречи с ними забыть просто невозможно. Вы только посмотрите, как самовыражаются москвичи и гости столицы. Модники метро Москвы, этот пост про вас!

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1. Да, эти ребята знают толк в извращениях 0 Источник:

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2. Скажите ей уже кто-то, что у нее за спиной медведь 0 Источник:

3. Опять эти флэшбэки 0 Источник:

4. Ничего необычного, просто миллиард крышек от бутылок 0 Источник:

5. Вай, какая 0 Источник:

6. Масочный режим, говорите... 0 Источник:

7. Имидж и холод - ничто. Комфортная обувь - все! 0 Источник:

8. Противогазы нынче в тренде 0 Источник:

9. Ничего необычного, листайте дальше 0 Источник:

10. Как думаете, это случайность, либо так задумано? 0 Источник:

11. Один из всадников Апокалипсиса 0 Источник:

12. Пожалуй, перед нами идеальная сумка для метро 0 Источник:

13. Поговаривают, что милитари сегодня в тренде 0 Источник:

14. Когда ты яркая личность 0 Источник:

15. В московском метро можно встретить кого угодно 0 Источник:

16. Когда у тебя собственная атмосфера 0 Источник: