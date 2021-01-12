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Удивительные люди из московской подземки, от вида которых на лице появляется улыбка

Удивительные люди из московской подземки, от вида которых на лице появляется улыбка (18 фото)

Автор:
12 января 2021 10:19
Сообщество : Юмор
Метки: Москва   Юмор   метро   мода   подземка   прикол   смех   
2039
18
Образы героев этого поста настолько яркие, что встречи с ними забыть просто невозможно. Вы только посмотрите, как самовыражаются москвичи и гости столицы. Модники метро Москвы, этот пост про вас!
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Метки: Москва   Юмор   метро   мода   подземка   прикол   смех   
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