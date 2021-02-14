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Одно из самых крупных за последние годы землетрясений произошло в Японии

Одно из самых крупных за последние годы землетрясений произошло в Японии (16 фото + 5 видео)

Автор:
14 февраля 2021 12:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   видео   землетрясение   последствия   пострадавшие   фукусима   
4651
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Жители восточного побережья крупнейшего японского острова Хонсю, где расположены префектуры  Фукусима и Мияги, вчера вечером серьёзно испугались. В районе полуночи началось землетрясение.

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Метки: Япония   видео   землетрясение   последствия   пострадавшие   фукусима   
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37  комментариев
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2
A R 4 часа назад
У нас в Армении вчерa тоже произошло землетрясение 5-6 баллов, xорошо тряхнуло
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1k
Vadims 10 минут назад
Na glubine 55km ?
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761
vit34 Полчаса назад
Это были поддельные китайские коты
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0
Евгений Tитенко Полчаса назад
А сиамский котяра молодец. Не покинул своего места))
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285
Александр Поляков 48 минут назад
почаще бы
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3k
Владимир 49 минут назад
У нас бы дома по складывались
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65k
Пётровыч 2 часа назад
Японец. О, землетрясение 7 баллов, сниму реакцию кошек.
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41k
Митрий 3 часа назад
Ну, зато про Курилы и навального на какое-то время забудут.
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712
thor2006 4 часа назад
у родственника в Сендае разбился телевизор.
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968
patrik1313 4 часа назад
Сейчас Годзилла вылезет. Я в кино видел.
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868
Sanek 4 часа назад
Судя по количеству роликов, многие японцы первым делом при начале землетрясения хватаются за телефон и начинают снимать. Особенно удивил тот что в ванной снимал как вода выплёскивается на пол. Мне бы в голову такое даже не пришло. Я бы первым делом смог бы только кирпичей наложить
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26k
Acu900 Sanek 4 часа назад
А че такое?? Бесплатное джакузи получилось :))
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3k
Aleksandr Kovaljov Sanek 2 часа назад
У них там чуть ли не обычное дело эти землетрясения. Уж привыкли, жить надо как-то дальше.
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1k
Chris Taylor 4 часа назад
и как они строят?!
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3k
Aleksandr Kovaljov Chris Taylor 2 часа назад
По-умному, руками, с учётом сейсмической активности. Как ещё то?
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26k
Acu900 5 часов назад
Ставить аквариум рядом с телевизором - не самая умная идея. Тем более в такой стране как Япония где землетрясение такое же обычное явление как гроза...
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365
antonnesterov 5 часов назад
Было 1 раз 2 балла примерно, люстры качались, и то страшно на 9 этаже, а ниже 7 этажа уже не ощущается
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26k
Fat Lynx 5 часов назад
Как они там живут в этих клетках? Там же можно проснуться в одно утро с клаустрофобией...
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26k
Fat Lynx 5 часов назад
Хороший повод слить оставшееся на Фукусиме говно в океан и молвить: оно само, мы вообще не виноваты.
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34k
Example 6.2.6 Fat Lynx 2 часа назад
На одном глобусе живём. Не прямым способом, не всегда очевидно, с отсрочкой по времени - но ущерб касается всех. Тем более очень сложно (да никто и не занимается) отследить движение радионкулидов по биологической цепочке. Были б деньги, по хорошему, надо было бы не дворцы для уточек строить, а гнать технику и специалистов в Японию, помочь им эту дрянь разгрести, изолировать, захоронить и законсервировать.
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10k
wilddewill Example 6.2.6 24 минуты назад
Им предлагали вообще то.... но, гордые самураи отказались....
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26k
Fat Lynx Example 6.2.6 17 минут назад
Ну то есть ты хочешь сказать, что Россия должна была гнать технику и специалистов в Японию, помочь им эту дрянь разгрести? Не США, как ближайший союзник, не Катай, как один из крупнейших торговых партнеров... а Российская Федерация? Что за бред?
Т.е. они экономят, по тихому все херят в океан под молчаливое согласие грин писа, а Россия должна прийти и все разгрести? Ты в своем уме?
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26k
Acu900 5 часов назад
Япона мать, страшно бл@ть
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1k
Sergey 5 часов назад
Мелкими сами "землетрясение" в ванной учтраивали.
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49k
smakido 5 часов назад
Дрожь земли...
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30k
Азат Баширов 5 часов назад
Эдгар Кйси, предсказывал, что Япония, должна быть разрушена каким то крупным землетрясением
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26k
Acu900 Азат Баширов 4 часа назад
Вообще то в Японии безопаснее чем где нибудь либо в другом месте. У них это частое явление и они готовы к этому - строят прочные дома и знают куда бежать в случае землетрясения. В других местах где трясет раз в 100 лет - люди просто не готовы к этому и погибают...
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30k
Азат Баширов Acu900 4 часа назад
2011 год
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26k
Acu900 Азат Баширов 4 часа назад
Ну бывает нельзя на 100 процентов предугадать, природа все равно перехитрит. Но даже в 2011 году жертв было на много меньше чем в Армении а 88-м.И то, японцы пострадали не от самого землетрясения, а от цунами им вызванного...
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30k
Азат Баширов Acu900 3 часа назад
Посмотрим
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63
Племянник Путина 6 часов назад
в Японии есть море глубинной 55 км? Ну всё нам хана, скоро с этой глубины кайдзю полезут.
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2k
Anatoly Shestakov Племянник Путина 5 часов назад
Землетрясение происходит не в толще воды, а в толще земной коры. И да, под морем земная кора толще.
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