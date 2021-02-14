Одно из самых крупных за последние годы землетрясений произошло в Японии

Жители восточного побережья крупнейшего японского острова Хонсю, где расположены префектуры Фукусима и Мияги, вчера вечером серьёзно испугались. В районе полуночи началось землетрясение.
Сейсмологи зафиксировали сильный толчок магнитудой 7,3, эпицентр которого находился в море на глубине 55 км.
На этом видео видно, как шла ударная волна землетрясенияpic.twitter.com/IQBQaI0mTJ— 🇯🇵Японское обозрение (@ruJapanObserver) February 13, 2021
Вот что зафиксировали камеры наблюдения
Подземные толчки продлились меньше минуты, но затронули практически весь остров. Сообщается, что в 8 префектурах оказались обесточены свыше 809 тысяч домов.
Есть сведения, что по меньшей мере 30 человек получили травмы в результате падения вещей с полок.
А тут уже кадры из офиса
先程の地震— 💚天と地とミミ🥇4A成功祈願💜 (@0423orion) February 13, 2021
仙台TBC社内を画面撮りです
震度6強 pic.twitter.com/4DzWMJ7Lei
А вот в домах и квартирах творился настоящий хаос
Считается, что животные могут предсказать землетрясение, но эти два кота, видимо, были удивлены не меньше своих хозяев, когда почувствовали, как кровать под ними заходила ходуном.
Если коты и собаки ещё могут убежать, то рыбкам в аквариумах вообще не повезло. Как и их хозяевам. Вот и непонятно, то ли телевизор спасать, то ли аквариум держать, чтобы не разбился.
А вы никогда не задумывались, каково это, когда землетрясение застаёт тебя в ванной?
Хоть и трясёт японцев регулярно, но от стеллажей они, видимо, никогда не откажутся
無事ですが割と部屋が終わりました pic.twitter.com/532DW9xCNX— たすくこま🐖YouTube98万人 (@kppkpp1) February 13, 2021
А вот что увидели японцы поутру
Оползень, вызванный землетрясением, заблокировал скоростную магистраль Джобан в Соме, префектура Фукусима.
Землетрясение, обрушившееся на Фукусиму в 2011 году, опустошило северо-восточную Японию и вызвало мощное цунами. Но в этом году представители атомной электростанции Fukushima No.1 сообщили, что аномальных отклонений не обнаружено. Не было обнаружено отклонений на неактивной атомной электростанции Tokai No.2 в префектуре Ибараки.
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Т.е. они экономят, по тихому все херят в океан под молчаливое согласие грин писа, а Россия должна прийти и все разгрести? Ты в своем уме?