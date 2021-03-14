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Фукусима: десять лет спустя

Фукусима: десять лет спустя (19 фото)

Автор:
14 марта 2021 17:36
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   десять лет спустя   землетрясение   катастрофа   путешествие   следы бедствия   фукусима   цунами   
874
19
11 марта 2011 года сильнейшее землетрясение потрясло японскую префектуру Фукусима. Последовавшее за ним цунами и вызванная разрушительными природными силами авария на атомной станции привели к гибели сотен людей и масштабнейшей экологической катастрофе. Десять лет спустя на пострадавшей территории все еще видны следы бедствия.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   десять лет спустя   землетрясение   катастрофа   путешествие   следы бедствия   фукусима   цунами   
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14k
Alex Полчаса назад
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АБЕЗЬЯН 17 минут назад
Надо быть конченными, чтобы строить в таком сейсмическом районе АЭС.
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