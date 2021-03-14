Фукусима: десять лет спустя

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11 марта 2011 года сильнейшее землетрясение потрясло японскую префектуру Фукусима. Последовавшее за ним цунами и вызванная разрушительными природными силами авария на атомной станции привели к гибели сотен людей и масштабнейшей экологической катастрофе. Десять лет спустя на пострадавшей территории все еще видны следы бедствия.
Эта школа стоит в трехстах метрах от линии прибоя. Вот уже десять лет сюда никто не заходит.
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Легендарный Chevrolet Impala почти не поврежден и, кажется, готов в путь. Только вот хозяин не придет.
Заброшенная площадка автомагазина с традиционной для Японии похоронноймашиной на переднем плане.
Залы игровых автоматов очень популярны в Японии. Десятки залов в префектуре Фукусима сейчас стоят покинутыми.
На эту школу обрушился удар цунами, но, к счастью, ученики и учиталя были вовремя эвакуированы, никто не пострадал.
Зал для сражений в популярную у японцев электронную игру "Pachinko". Десять лет сюда не ступала нога геймера.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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