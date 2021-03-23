В Индии рухнула огромная трибуна вместе с людьми

Как можно спасти жизнь другому просто поделившись этой своей частью

Одно из самых крупных за последние годы землетрясений произошло в Японии

В Индии полицейский помог мужчине забраться на платформу за мгновение до прибытия поезда

На фабрике Apple "забыли" заплатить индийским рабочим, и те устроили "армагеддон"

Самоподрыв смертника в Багдаде попал на видео

В Москве крыши ангаров не выдерживают веса снега