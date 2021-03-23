В Индии рухнула огромная трибуна вместе с людьми

К счастью, никто не погиб. Зрители отделались травмами.
На одном из стадионов в индийском городе Сурьяпет обрушилась деревянная трибуна, до отказа заполненная людьми.
Несчастный случай произошел во время церемонии открытия Национального чемпионата по каббади - популярной командной игры в Индии, представляющей собой смесь борьбы и пятнашек.
На момент обрушения на трибуне находилось более 1,5 тысячи человек - гораздо больше, чем деревянная конструкция могла выдержать.
В итоге около 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в больницу. Двое из них находятся в критическом состоянии, у пятерых диагностировали переломы. И лишь по счастливой никто не погиб.
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