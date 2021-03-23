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В Индии рухнула огромная трибуна вместе с людьми

В Индии рухнула огромная трибуна вместе с людьми (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 12:14
Сообщество : Спорт
Метки: видео   индия   каббади   обрушение   пострадавшие   трибуны   
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К счастью, никто не погиб. Зрители отделались травмами.

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Метки: видео   индия   каббади   обрушение   пострадавшие   трибуны   
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5  комментариев
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Vladimirs Orlovskis Полчаса назад
В оранжевых шортах здоровенные кабаны, совсем не такие, которые поют и танцуют .
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2k
Karp 4 минуты назад
Никто не помер- и это хорошо!
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5k
SuperTroll 17 минут назад
Чем больше индусов, тем меньше индусов
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