Землетрясение увеличило площадь японского полуострова Ното

Площадь Японии стала больше на 4,4 квадратных километра.
Площадь полуострова Ното на главном японском острове Хонсю увеличилась на 4,4 квадратных километра после серии подземных толчков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японских учёных.
Исследования провели Японское географическое общество и Институт сейсмологии при Токийском университете, чьи сотрудники замерами и спутниковыми снимками подтвердили подъём морского дна. Таким образом, в некоторых районах Ното береговая линия продвинулась на север на расстояние до 250 метров.
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Местные жители рассказали, что подъём дна произошёл почти мгновенно и одновременно с землетрясением. Отмечается, что в некоторых местах это привело к образованию естественных волнорезов, что снизило разрушительный эффект от цунами высотой от 3 до 5 метров, которое спровоцировало землетрясение.
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Череда землетрясений обрушилась на центральную Японию 1 января. Магнитуда самого мощного подземного толчка составила 7,6 баллов. По последним данным, в результате землетрясения погибло 202 человека, ещё более сотни жителей пострадавшего региона не выходят на связь. Около 2300 человек отрезаны от внешнего мира — разрушенные стихией районы остаются без электро- и водоснабжения, более 29 тысяч местных жителей эвакуированы.
В горных районах сразу после землетрясения сошли оползни, а в некоторых населённых пунктах вспыхнули пожары. Отмечается, что это самое разрушительное землетрясение с 1885 года для этой части Японии.
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