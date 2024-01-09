Землетрясение увеличило площадь японского полуострова Ното

Площадь полуострова Ното на главном японском острове Хонсю увеличилась на 4,4 квадратных километра после серии подземных толчков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японских учёных.





Исследования провели Японское географическое общество и Институт сейсмологии при Токийском университете, чьи сотрудники замерами и спутниковыми снимками подтвердили подъём морского дна. Таким образом, в некоторых районах Ното береговая линия продвинулась на север на расстояние до 250 метров.