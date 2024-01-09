FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1104 поста • 47 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Землетрясение увеличило площадь японского полуострова Ното

Землетрясение увеличило площадь японского полуострова Ното

Автор:
09 января 2024 19:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Япония   землетрясение   морское дно   остров Хонсю   площадь   полуостров Ното   
636
6
3

Площадь Японии стала больше на 4,4 квадратных километра.

Площадь полуострова Ното на главном японском острове Хонсю увеличилась на 4,4 квадратных километра после серии подземных толчков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японских учёных.


Исследования провели Японское географическое общество и Институт сейсмологии при Токийском университете, чьи сотрудники замерами и спутниковыми снимками подтвердили подъём морского дна. Таким образом, в некоторых районах Ното береговая линия продвинулась на север на расстояние до 250 метров.

Местные жители рассказали, что подъём дна произошёл почти мгновенно и одновременно с землетрясением. Отмечается, что в некоторых местах это привело к образованию естественных волнорезов, что снизило разрушительный эффект от цунами высотой от 3 до 5 метров, которое спровоцировало землетрясение.

Череда землетрясений обрушилась на центральную Японию 1 января. Магнитуда самого мощного подземного толчка составила 7,6 баллов. По последним данным, в результате землетрясения погибло 202 человека, ещё более сотни жителей пострадавшего региона не выходят на связь. Около 2300 человек отрезаны от внешнего мира — разрушенные стихией районы остаются без электро- и водоснабжения, более 29 тысяч местных жителей эвакуированы.


В горных районах сразу после землетрясения сошли оползни, а в некоторых населённых пунктах вспыхнули пожары. Отмечается, что это самое разрушительное землетрясение с 1885 года для этой части Японии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Япония   землетрясение   морское дно   остров Хонсю   площадь   полуостров Ното   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
GROMOZEKA Полчаса назад
Разве не об этом мечтает японское правительство?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Алекс Полчаса назад
Землетрясение увеличило площадь японского полуострова Ното - хорошая новость. Плохая - там теперь никто не живёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

192834



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Весёлые картинки
Весёлые картинки
Набирающие популярность в сообществах
Николасу Кейджу 60 лет
Николасу Кейджу 60 лет
«Лучший гитарист всех времён»
«Лучший гитарист всех времён»
Желания, которые сбылись
Желания, которые сбылись
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда за праздники сбил режим

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#ДТП#фильм#Прикол#природа#дети#сарказм#Юмор
#машина#животные#в мире#кино#люди#знаменитости#история#забавно#СССР#собака
#автомобили#факты#аварии#авто аварии#интересное#Автовсячина#роль#милота#шоу бизнес#Россия
Китайская BYD, над которой смеялся Илон Маск, скоро обгонит Tesla на рынке электромобилей Китайская BYD, над которой смеялся Илон Маск, скоро обгонит Tesla на рынке электромобилей В Японии произошло мощное землетрясение с цунами около крупной АЭС "Ксивадзаки-Карива" В Японии произошло мощное землетрясение с цунами около крупной АЭС "Ксивадзаки-Карива" Землетрясение на Филиппинах: очевидцы сняли на камеру падающие потолки и трясущиеся стены Землетрясение на Филиппинах: очевидцы сняли на камеру падающие потолки и трясущиеся стены В Японии проходят соревнования по гневному опрокидыванию столов В Японии проходят соревнования по гневному опрокидыванию столов В Китае произошло мощное землетрясение, есть жертвы В Китае произошло мощное землетрясение, есть жертвы Японцы платят по 60 рублей, чтобы получить по лицу Японцы платят по 60 рублей, чтобы получить по лицу

На что жалуетесь?

Вернуться