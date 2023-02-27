Очередное землетрясение в Турции обрушило ранее повреждённые дома

По предварительным данным, пострадало не менее 70 человек.
Очередное землетрясение произошло сегодня днём на востоке Турции неподалёку от городов Шанлыурфы и Малатья. По данным турецких сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 5,6 балла.
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Несмотря на то, что землетрясение оказалось не настолько мощным, как предыдущее, в вышеупомянутых городах обрушились несколько десятков зданий, получивших серьёзные повреждения 6 февраля.
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Глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер сообщил, что в результате землетрясения погиб один человек, ещё 69 получили различные травмы и были госпитализированы в больницу.
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Напомним, 6 февраля в провинции Кахраманмараш произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов. Природный катаклизм такого масштаба произошёл в Турции впервые с 1939 года. По последним данным, погибли 44 374 человека, разрушено тысячи домов, ущерб экономике, по самым скромным подсчётам, достигает 84 миллиарда долларов.
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