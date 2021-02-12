Полезные советы от Лукашенко: как избежать прослушки по телефону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, ссылаясь на умных людей, подсказал, как поступить, чтобы за вами не шпионили через смартфоны.
Умные люди уже давно ищут кнопочные телефоны, чтобы их не могли прослушивать. Об этом сегодня, 12 февраля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Говоря о развитии экономики и Белоруссии без частных монополий, в качестве примера дорогостоящего смартфона он привёл iPhone, рассказал источник.
«Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Белоруссия . Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы…», — сказал белорусский лидер, выступая на Всебелорусском народном собрании.
Напомним, что в Минске вчера и сегодня проходило VI Всебелорусское народное собрание. На мероприятии собрались 2400 делегатов, не считая приглашённых гостей и чиновников из разных министерств. Встреча прошла в тёплой и дружественной обстановке.
P.S. Фрагмент из КВН в тему:
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Ранее писалось, что запущен обновленный официальный сайт президента Белоруссии, на котором можно полюбоваться фотографиями, где Лукашенко запечатлён без усов.
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А когда начались скачки в Минске все понял ,что к чему ..Россию готовили и очень умело обрабатывали против Белоруссии и многие ловились и кляли (либеры в основном и минусы падали тяжелые и баны ))))) ,чтобы мы поддержали протесты этих краснобелых с флагами ..А вот фиг что у вас получилось "господа " ..Со злобы проект "анального отравления " запустили в России и тоже пытались по тому же шаблону расшатать Россию ..Не вышло хе хе
Думайте мужики и анализируйте ,тут ужособо и экспертом быть не нужно ,так все по тупому делают ,но дурики находятся сопливые правда щеглы ..
Всем мира и берегите души ваших детей и внуков,от этой нечисти толерастной .
Травить батьку кинулись как раз кремлёвские пропагандисты, когда лука вертел носом, требовал скидок на нефть, преференций для Белорусской продукции, торговал санкционкой, а главное - начал заигрывать с Европой и многовекторной политикой и никак не хотел пускать в Беларусь российский бизнес. Понимал, как и янукович, что сожрут и не подавятся. И вся вонь в сторону лукашенко на фишках была из вашего лагеря. А потом, когда лукашенко отказался вводить карантин и прочее на фоне нашего борца с печенегами, начали с новой силой.
Потом, когда дело пошло к обнулению, поняли, что излишние аналогии вредны и подумолкли. Но давить на луку не перестали, недаром он так истерили перед выборами о российской угрозе.
И только, когда батьку припекло и он понял, что кроме путина его никто не спасёт, смирился и отдался по полной. И вот только тогда все вы как по указке, бросились защищать самого лучшего из белорусов от майданов и змагаров
https://news.tut.by/economics/718748.htmlhttps://news.tut.by/economics/718748.html
Но каков масштаб сражения фантомов?!
единого глобального управления и координации на земле, нет места независимым национальным государствам и политическим лидерам. Лукашенко - умнейший человек, но всё же играет предписанную ему роль в рамках отведённого коридора. СССР и тот вынужден был подчиняться уничтожая "бесперспективные" деревни (процесс зачистки от людей сельской местности был начат ещё в 60-х) и закрывая грифом "совершенно секретно" жуткий уровень осложнений от прививок ( это от советских, проверенных - перепроверенных). Так что уважаемый, сколько бы не было умных белоруссов на душу населения - караван пойдёт туда, куда его поведут.