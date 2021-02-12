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Полезные советы от Лукашенко: как избежать прослушки по телефону

Полезные советы от Лукашенко: как избежать прослушки по телефону (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 20:54
Сообщество : Политика
Метки: iphone   Белоруссия   Телефон   лукашенко   полезные   политика   прослушка   советы   
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, ссылаясь на умных людей, подсказал, как поступить, чтобы за вами не шпионили через смартфоны.

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Метки: iphone   Белоруссия   Телефон   лукашенко   полезные   политика   прослушка   советы   
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−152
не надо мне отвечать 2 часа назад
Я без всяких спец служб мог прослушивать кнопочные телефон еще в 98 г .Я не думаю что спец службы этого не могли делать
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4k
Vadim не надо мне отвечать Час назад
Так в том и проблема, что кнопочный телефон отследить и прослушать бацькин КГБ может без проблем, а вот в смартфоне понапихали всяких телег с вайберами и прочими скайпами, к которым доступ только у пиндосовских спецслужб есть (и немного у косоглазых братьев). Абыдна понимаешь ли.
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3k
Sulesin 10 минут назад
Не прослушивается только тот телефон, которого нет при тебе. Поэтому на всякие мутные движухи и важные разговоры лучше ходить без него).
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54k
Алекс Юстасов 55 минут назад
Прослушать в режиме голосовой связи любой можно. Просто, на смартфоне еще куча путей утечки по другим каналам.
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588
Stalkerreklats Час назад
Если есть разговор - он прослушивается, так или иначе. Учите матчасть. И даже скрэмблеры не панацея. Тот с чьей подачи их выпускают и прослушивает. Не прослушиваются пока только мысли. И то не всегда.
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4k
Дмитрий Час назад
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914
patrik1313 Час назад
Дисковые! Дисковые надо брать!
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21k
Russo Turisto Час назад
Причем тут кнопочные или не кнопочные. Стукачей всегда хватает...
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12k
Аристарх Похер 2 часа назад
Некоторое время назад этот деятель настоятельно рекомендовал не пользоваться интернетом, а смотреть только телевизор...
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−204
МИХАН 2 часа назад
Опять Батьку травить начинают ..Я хорошо помню ,как года три назад началась травля Лукашенко во всех почти интернет ресурсах России ,я все удивлялся ,ну что пристали к Батьке ..
А когда начались скачки в Минске все понял ,что к чему ..Россию готовили и очень умело обрабатывали против Белоруссии и многие ловились и кляли (либеры в основном и минусы падали тяжелые и баны ))))) ,чтобы мы поддержали протесты этих краснобелых с флагами ..А вот фиг что у вас получилось "господа " ..Со злобы проект "анального отравления " запустили в России и тоже пытались по тому же шаблону расшатать Россию ..Не вышло хе хе
Думайте мужики и анализируйте ,тут ужособо и экспертом быть не нужно ,так все по тупому делают ,но дурики находятся сопливые правда щеглы ..
Всем мира и берегите души ваших детей и внуков,от этой нечисти толерастной .
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614
Лучший Друг МИХАН 2 часа назад
Ну вот как раз всё не так было.

Травить батьку кинулись как раз кремлёвские пропагандисты, когда лука вертел носом, требовал скидок на нефть, преференций для Белорусской продукции, торговал санкционкой, а главное - начал заигрывать с Европой и многовекторной политикой и никак не хотел пускать в Беларусь российский бизнес. Понимал, как и янукович, что сожрут и не подавятся. И вся вонь в сторону лукашенко на фишках была из вашего лагеря. А потом, когда лукашенко отказался вводить карантин и прочее на фоне нашего борца с печенегами, начали с новой силой.

Потом, когда дело пошло к обнулению, поняли, что излишние аналогии вредны и подумолкли. Но давить на луку не перестали, недаром он так истерили перед выборами о российской угрозе.

И только, когда батьку припекло и он понял, что кроме путина его никто не спасёт, смирился и отдался по полной. И вот только тогда все вы как по указке, бросились защищать самого лучшего из белорусов от майданов и змагаров
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137
*опа Лучший Друг Час назад
почитай..........

https://news.tut.by/economics/718748.htmlhttps://news.tut.by/economics/718748.html
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2k
NIS МИХАН 21 минуту назад
Коленька , сынок .. Заступник растёт !! Дай бог з......
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790
Карл Такойто 2 часа назад
Кто там ищет кнопочные телефоны-главы наркокартелей и Лукашенко?
Если без шуток,то Америку он конечно не открыл ,но человеку который не в розыске или который не является лицом представляющим для тех или иных спецслужб повышенный интерес,какого хрена парится? Не есть конечно отдельная категория людей которые камеры на ноутбуках заклеивают,но это то ли раздутое самомнение то ли просто больная голова. Все же остальные понимают что лично их персона никого не интересует,тем более у большинства и так соцсети,кредитные карты(visa/mastercard так что американцы и про ваши бабки вкурсе
) и если их смартфоны и занимаются сбором данных то в статистических коммерческих целях(ваши поисковые запросы и просмотренные страницы,исходя из которых вам выдаётся контекстная реклама и тому подобное)
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111k
Редька с хреном Автор поста Карл Такойто 2 часа назад
Действительно - отдельные граждане мало кого заинтересуют по отдельности, потому что глобальный искусственный интеллект, зародившийся в тени квантовых компьютеров интересуется всеми скопом. И каждую точку поставленную в сети любым человеком (пока ещё человеком) - запомнит навсегда.
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1k
fraxinus 2 часа назад
Кнопочный - потому что у Органов там нечем прослушивать 3Г и новее.
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111k
Редька с хреном Автор поста Andrei 2 часа назад
К примеру Навального, который вернулся из Германии с другими ушами и пальцами))) Его и посадили, что бы знакомые не поняли, что это двойник)))
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614
Лучший Друг Редька с хреном 2 часа назад
ты сегодня в ударе! Рентв пересмотрел?
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111k
Редька с хреном Автор поста Лучший Друг Час назад
Жаль пруфов под рукой нет, хотя фотки сравнить можно и самостоятельно. Столько ресурсов, включая время не в того вбухать наверно ток у нас могут. Приходится выкручиваться.
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614
Лучший Друг Редька с хреном Час назад
Наверное, в той же клинике подменили, что и путина

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111k
Редька с хреном Автор поста Лучший Друг 53 минуты назад
Ну... здесь ресурсы в дело пошли и с лихвой окупились.
Но каков масштаб сражения фантомов?!
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2k
Dmitrii Ivanov 3 часа назад
Вы хоть понимаете, что человек, несущий эту околесицу - умнейший и мудрейший из белорусов. Он лучше всех разбирается в политике, дипломатии и психологии. Он - лучший из лучших в Беларуси, если не так - покажите других. Это к вопросу об интеллектуальном уровне белорусов.
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14k
vikklu Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Ну прям как Кимчерын корейский.
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111k
Редька с хреном Автор поста Dmitrii Ivanov 2 часа назад
В открытой через ковид, для понимания населением, картине
единого глобального управления и координации на земле, нет места независимым национальным государствам и политическим лидерам. Лукашенко - умнейший человек, но всё же играет предписанную ему роль в рамках отведённого коридора. СССР и тот вынужден был подчиняться уничтожая "бесперспективные" деревни (процесс зачистки от людей сельской местности был начат ещё в 60-х) и закрывая грифом "совершенно секретно" жуткий уровень осложнений от прививок ( это от советских, проверенных - перепроверенных). Так что уважаемый, сколько бы не было умных белоруссов на душу населения - караван пойдёт туда, куда его поведут.
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