Полезные советы от Лукашенко: как избежать прослушки по телефону

Умные люди уже давно ищут кнопочные телефоны, чтобы их не могли прослушивать. Об этом сегодня, 12 февраля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.



Говоря о развитии экономики и Белоруссии без частных монополий, в качестве примера дорогостоящего смартфона он привёл iPhone, рассказал источник.





«Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Белоруссия . Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы…», — сказал белорусский лидер, выступая на Всебелорусском народном собрании.





Напомним, что в Минске вчера и сегодня проходило VI Всебелорусское народное собрание. На мероприятии собрались 2400 делегатов, не считая приглашённых гостей и чиновников из разных министерств. Встреча прошла в тёплой и дружественной обстановке.





P.S. Фрагмент из КВН в тему: