Лукашенко отдал половину своего урожая картошки бойцам ОМОНа

Силовики, скорее всего, предпочли бы "капусту"...
Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал сотрудникам ОМОНа половину урожая картошки, собранного на его поле. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого", который связывают с пресс-службой главы Белоруссии.
Александр Лукашенко провел встречу в Слуцком районе, где обсудил итоги осенних полевых работ, уборку кукурузы и наполнение стабфондов. Лукашенко заявил, что задача мэра Минска и губернаторов - распределить выращенные в Белоруссии овощи и фрукты таким образом, чтобы "цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая". Он также сказал, что правительство не запрещает ввоз египетской картошки и турецких яблок, но настаивает на том, чтобы рядом с ними на прилавке всегда было свое хорошее яблоко.
"Смешно — из Египта, Турции картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка", - подчеркнул Лукашенко.
Вторую половину он отправил Светлане Тихановской.— Regress (@EuroRegress) October 23, 2020
А третью половину - в Россию, в счет погашения кредита
А что касается собранного урожая картошки, то скорее всего, речь идет об участке, расположенном в минской резиденции "Дрозды", где Лукашенко помимо картошки выращивает и арбузы. Урожай здесь собирают в конце августа - начале сентября. Обычно в сборе урожая принимает участие сам Лукашенко, его сын Николай и много молодых девушек.
Сбор урожая в "Дроздах" в 2015 году
Источник:
В 2019-ом
Источник:
- Александр Григорьевич, может лучше зарплату?— Юрий Тюмин (@TyuminYurii) October 23, 2020
- Берите, берите! Зима скоро, потом спасибо скажите!
омон: ждет квартир— штаны (@Grungydude) October 23, 2020
лукашенко: полведра картошки, take it or leave it pic.twitter.com/Der7TRWVo0
Каждый сотрудник ОМОН получил вот по такой книжке с подписью президента. pic.twitter.com/dvEpzOADrY— Gypsynkov (@gypsynkov) October 23, 2020
Источник:
- Лукашенко сменил тактику в отношении протестующих
- «Я преклоняюсь перед вами»: Лукашенко назвал протестующих «дрянью» и похвалил ОМОН
- Ватикан такого не ожидал: Лукашенко запретил въезд в страну главе католиков Белоруссии
- По протестующим в Минске применили закупленные в Западной Европе водомёты
- Лукашенко вступил в должность президента на закрытой инаугурации
Понравилось18
А вот почему все топовые места сайта, с рейтингом постов в 10 баллов, розданы штатным недоавторам - вот вопрос?!
Администрация Фишек, скажу как есть - ВЫ УЖЕ В КРАЙ О.ХУЕЛИ!!! Хоть баллов им накрутите, как вы обычно делаете.