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Лукашенко отдал половину своего урожая картошки бойцам ОМОНа

Лукашенко отдал половину своего урожая картошки бойцам ОМОНа (5 фото + 2 видео)

Автор:
23 октября 2020 17:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: белоруссия   картошка   курьез   лукашенко   омон   политика   
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Силовики, скорее всего, предпочли бы "капусту"...

Источник:

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Метки: белоруссия   картошка   курьез   лукашенко   омон   политика   
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RomaXz Час назад
Денег нет, берите картошку.
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Alex Grimm 7 минут назад
Натуральный обмен?!)))
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5k
Bhaal 23 минуты назад
Даже римские императоры знали, что легионам надо платить и платить хорошо, а то можно быстро с трона слететь. Но снгшные гопники историю не учили. Один картошку раздаёт, другой будет расходы резать, выслугу повышать и так далее. Это надо быть напрочь отбитым чтобы пилить сук на котором сидишь.
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13k
vikklu Bhaal 4 минуты назад
Так то ж императоры, панимать надааа. А это кто такие?
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14k
VIRO-PAX! 46 минут назад
"Лукашенко - картошка" - всё понятно...
А вот почему все топовые места сайта, с рейтингом постов в 10 баллов, розданы штатным недоавторам - вот вопрос?!
Администрация Фишек, скажу как есть - ВЫ УЖЕ В КРАЙ О.ХУЕЛИ!!! Хоть баллов им накрутите, как вы обычно делаете.
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