Лукашенко отдал половину своего урожая картошки бойцам ОМОНа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал сотрудникам ОМОНа половину урожая картошки, собранного на его поле. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого", который связывают с пресс-службой главы Белоруссии.

Александр Лукашенко провел встречу в Слуцком районе, где обсудил итоги осенних полевых работ, уборку кукурузы и наполнение стабфондов. Лукашенко заявил, что задача мэра Минска и губернаторов - распределить выращенные в Белоруссии овощи и фрукты таким образом, чтобы "цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая". Он также сказал, что правительство не запрещает ввоз египетской картошки и турецких яблок, но настаивает на том, чтобы рядом с ними на прилавке всегда было свое хорошее яблоко.

"Смешно — из Египта, Турции картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка", - подчеркнул Лукашенко.