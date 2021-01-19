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"Спорт вне политики?": Минск лишили права на проведение ЧМ-2021 по хоккею

"Спорт вне политики?": Минск лишили права на проведение ЧМ-2021 по хоккею (10 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 09:36
Сообщество : Спорт
Метки: IIHF   Белоруссия   ЧМ-2021 по хоккею   лукашенко   минск   политика   спорт   
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Официальная причина этого решения Совета Международной федерации хоккея (IIHF) - невозможность обеспечить безопасность во время мероприятия. Но мы-то знаем, что без политики тут не обошлось.

Источник:

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Метки: IIHF   Белоруссия   ЧМ-2021 по хоккею   лукашенко   минск   политика   спорт   
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7k
vit 41 минуту назад
Для тех, кто не понимает что происходит:
беларусы не хотят ни революции, ни переворота, ни даже Тихановскую в президенты, а хотят всего лишь ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ, которых их лишили в августе. Когда беларусы попытались выразить свое возмущение фальсификациями, их стали избивать, изгонять из страны и сажать в тюрьмы.
Спорт без политики, говорите? Когда спортсмены КАК ПРОСТЫЕ ЛЮДИ начали выражать свое возмущение теми же фальсификациями и насилием после выборов, их стали просто выгонять из команд и лишать финансирования, а некоторых сажать по административным делам.
В такой ситуации, извините, чемпионат по хоккею проводить как-то нет настроения, хоть лично я например очень люблю хоккей и в 2014 году когда был чемпионат в Минске, насладился им в полной мере.
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291
vmsoroka 10 минут назад
Как по мне политика не причем - тут вопрос что у них протесты могут как затихнуть так и полыхнуть. Эта неопределенность и привела к такому результату.
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−58
монастырскЪий 16 минут назад
все правильно. агрофюрер по щам получил
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8k
harlamov 23 минуты назад
Меня вот другое удивило. Чемпионат планировали провести в двух странах: Белоруссия и Латвия. Так как у Белорусов отобрали это право, то остается Латвия. Но... "Организаторы заявили, что прямо сейчас в Латвии нет второй арены, соответствующей требованиям к чемпионату мира"... Извините, что?! Одна из самых развитых и богатых Советских республик упала на такое дно, что не имеет второй нормальной хоккейной арены на всю страну? Там требования-то к аренам смешные. Вместимость более 5000 и какой-то минимум по безопасности. У нас любой райцентр может чемпионат мира провести, а здесь целая страна...
Вот и думаю, рывок это или прорыв? Аж целая одна хоккейная арена, после обретения независимости, просто фантастические успехи... Вот что животворящие марши полудохлых СС-овцев делают. Страна прям развивается и процветает.
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3k
Bhaal harlamov 17 минут назад
Ну значит ненужна она им. Потратились на более нужные вещи. Это у нас ввалили кучу бабок в никому ненужные стадионы.
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3k
Bhaal Полчаса назад
Правильно. Лукашеску под суд.
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1k
Роман Машков Полчаса назад
а когда Олимпиаду в 36 году в Берлине проводили под возгласы Хайль Гитлер - это что нормально?????
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8k
Сергей Роман Машков 12 минут назад
Конечно нормально. Фашизм - любимое детище Европы тех лет.
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3k
Едондер пуп Роман Машков 10 минут назад
Ну вот, сделали выводы же.
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881
Павел Астахов Полчаса назад
Ну, да, "спорт вне политики"!!! Просто пора перестать отчислять средства в те коммитеты, которые проводят политику "демократичных из всех демократичных" и создавать СВОИ ИГРЫ. По поводу тетки - нет ничего страшнее, чем желать проигрыша своей Родине!
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2k
portroy Полчаса назад
спорт вне политики! Но иногда потом стыдно, как после Олимпиады 36 года
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2k
A Полчаса назад
Сейчас вовкины попализы налетят в коментах. Правильно сделали,что лешили. И с точки зрения безопастности и с точки зрения @хуевшего лукашенко.
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8k
Сергей A 11 минут назад
Уровень твоего интеллекта сравним с уровнем твоей грамотности.
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16k
MarkovAlexandr A 5 минут назад
"лЕшили", "безопасТности" - ваше "грамотное" мнение очень важно для нас
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3k
Борис Карабанов 37 минут назад
Вангую в ближайшем будущем проблемы с допингом у белорусских спортсменов. Западные "партнеры", как показала практика, не особо утруждают себя разнообразием приёмов и приёмчиков.
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17k
Ватаку Накомоде 50 минут назад
Та конечно, ЧМ без политики, Олимпиада без политики, Евровидение.. даже комментировать не буду))
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12k
ЦСКА Час назад
Как только в Беларуси, вот этой плечевой прошмандовке, указали её место и истинное предназначение....Сразу всплыла тема о лишении Минска, права на проведение ЧМ-2021 по хоккею с шайбой! Спорт уже давно превратили в б.л.я.д.ские игрища! Наслаждаемся видом восторжествовавшей демократии:
Как только в Беларуси, вот этой плечевой прошмандовке, указали её место и истинное предназначение....Сразу всплыла тема о лишении Минска, права на проведение ЧМ-2021 по хоккею с шайбой! Спорт уже давно превратили в б.л.я.д.ские игрища! Наслаждаемся видом восторжествовавшей демократии:
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342
Лимонадный Джо Час назад
Вспомните,когда в Чили произошёл военный переворот во главе с Пиночетом,то сборная Советского Союза отказалась ехать туда на отборочный матч чемпионата мира. И это было политическое решение. А что сейчас? Осуждается решение совета? Видите ли спорт вне политики? Наглядный пример "двойных стандартов"!
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342
Лимонадный Джо Ям 47 минут назад
Я сам свидетель тех событий. Сборная СССР отказалась ехать в Сантьяго для проведения отборочного матча по футболу. И не надо кичится своей безграмотностью!
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2k
Ям Лимонадный Джо 39 минут назад
СССР что-то в чили ЗАПРЕЩАЛА?
[мат] ты тупой
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342
Лимонадный Джо Ям 36 минут назад
У людей с образованием ЕГЭ не будущего. Только стоять в макдонольсе и кричать:свободная касса! Жалко мне вас,убогие.
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8k
harlamov Лимонадный Джо 20 минут назад
Там на стадионе, где должен был матч состояться, расстреливали простых жителей. Поэтому наши футболисты и отказались играть в этом фактически концлагере.
Здесь немного другая ситуация. Так что не надо выдумывать.
Да и СССР не запрещал в Чили никакие соревнования. Просто сами отказались ехать.
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2k
Ям Лимонадный Джо 16 минут назад
из макдональдса пишешь? ты реально тупой.
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12k
Денис Час назад
Была в России такая ублюдочная тварь по фамилии Новодворская.
Тоже желала поражения своей Родине во всём.
Новодворская тоже кричала, что Россия не достойна олимпиады, например.
Просила всех бойкотировать её и прочее.

Я думаю, что псевдопатриот, а на самом деле самый обычный предатель - Тихановская идёт ровно по тому же пути.
И чувствую, что закончит Тихановская также как и Новодворская - от загнивания организма. Только та сдохла от сепсиса крови потому что тупо не мылась и в обычный порез попала грязь.
А Тихановская сдохнет от собственного яда и желчи, которым она пропитана по отношению к своим согражданам, которым она желает только худшего.
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2k
Frank Borman Час назад
"Международный спорт - продолжение политики другими средствами." - маршал Сунь Хунь Вынь, средневековый Китай.
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17k
SolomonA Час назад
Давно пора блокировать эти "спортивные" организации, которые путают спорт и политику и действуют по свистку госдепа. Сделать альтернативные соревнования. Живут же боксеры с несколькими чемпионами мира, которые даже не встречаются - и ничего. А когда перестанут страны отчислять деньги на содержание международных спортивных чиновников - они по-другому запоют.
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631
Alexander Час назад
Они решили не Батьку, они решили дожать народ Белоруссии, как когда-то народ Украины, печеньки не прокатили поэтому будут бить всеми инструментами, суки.
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732
Mikhail Alexander Час назад
как раз таки народ именно этого и хотел
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135
bobobo Mikhail Час назад
Да тут одна ботва ошивается. Им же видней чего народ хочет.
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2k
Ям Mikhail 54 минуты назад
за весь народ решаешь? тебя первым вздернем, надо очищать нацию, пока ты скакать с кастрюлей на голове не начал
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732
Mikhail Ям 45 минут назад
еще один яркий представитель лукашизма. только этот обошелся без оскорблений и сразу за угрозы))))
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732
Mikhail Час назад
хорошая новость. Живу в Минске, ни один мой знакомый не огорчился по этому поводу. Легитимизация через спорт у усатого не прокатила.
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20k
Батончик с маком Mikhail 19 минут назад
это всё что ты можешь сказать? ну а хули, без методички твой мозг на большее не способен.
давай ещё минусиков нах.уярь. я их собираю. чем больше минусиков, тем сильнее твоя истерика
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8k
harlamov Батончик с маком 18 минут назад
Ты позоришься, товарищ. Только мат, оскорбления и глупость. Ты думаешь так ты что-то кому-то докажешь? Объясни свою позицию. Почему ты прав, а твой оппонент нет?
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20k
Батончик с маком harlamov 13 минут назад
с цензорнетовской мразью только так. другой язык этот змагар не понимает
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732
Mikhail Батончик с маком 6 минут назад
а что ты хочешь, чтоб я скатился до твоего уровня и начал оскорблять и угрожать? это ваша ипостась.
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16k
MarkovAlexandr harlamov 2 минуты назад
Один и тот же человек с 2 аккаунтов сам с собой переписывается. Что он будет объяснять?
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135
bobobo Час назад
Пусть Кубок Таракана проводит.
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38k
Александр Час назад
Мир превратился в полное унылое говнище благодаря таким уродам как США и ЕС
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135
bobobo Александр Час назад
Александр Григорич?
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4k
Natusik_M bobobo Час назад
Юмор -это всегда хорошо. Подняли настроение.
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12k
Денис bobobo Час назад
Я думаю, что он нормальный понимающий человек, как раз. :)
США и ЕС именно моральные уроды.
А мы были очень глупы до двухтысячных примерно, да ещё и сейчас не совсем вылечились от этой привычке смотреть в рот Западу и следовать его примеру.
То, что Запад в данный исторический момент богаче вовсе не значит, что он лучше и что их нормы правильнее.
Жаль, что мы так долго шли к этому пониманию.
Так называемые страны Запада - моральные уроды, разложившиеся донельзя.
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450
qwer bobobo 57 минут назад
Светлана Георгиевна? Сидите в Литве дальше.. Вам и паспорт дадут, литовский, с белорусским гербом.
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