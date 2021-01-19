"Спорт вне политики?": Минск лишили права на проведение ЧМ-2021 по хоккею

Известно, что ряд постоянных спонсоров мероприятия, таких как Nivea Men, Skoda и Liqui Moly, отказались от своего участия в нем из-за реакции белорусских властей на протесты в стране, заявив, что поддерживать соревнование, если оно будет проходить в Минске, не станут. Возможно, именно это решение стало решающим для принятия окончательного вердикта IIHF.