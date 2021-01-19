"Спорт вне политики?": Минск лишили права на проведение ЧМ-2021 по хоккею

Официальная причина этого решения Совета Международной федерации хоккея (IIHF) - невозможность обеспечить безопасность во время мероприятия. Но мы-то знаем, что без политики тут не обошлось.
Чемпионат мира 2021 года по хоккею не будет проводиться в столице Белоруссии Минске. Об этом 18 января заявили на заседании Совета Международной федерации хоккея.
В IIHF считают, что провести столь крупное мероприятие и обеспечить безопасность "свободы передвижения игроков, официальных лиц, зрителей и представителей СМИ" белорусская сторона в данной конкретной ситуации, складывающейся в стране, не может.
Несмотря на то, что президент федерации Рене Фазель уходит от ответа на вопрос о политической подоплеке этого решения, многие уверены: отказ был вызван именно политическими настроениями. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарса Калвитиса считает, что на IIHF было оказано давление. "Та информация, которая шла последние недели, наверное, привела к такому решению совета. Потому что спонсоры некоторые отказываются, политическое давление есть. Скорее всего, совет принял мотивированное решение. Для нас [решение] не было неожиданностью, к тому всё шло", — цитируют Калвитиса "Известия".
Известно, что ряд постоянных спонсоров мероприятия, таких как Nivea Men, Skoda и Liqui Moly, отказались от своего участия в нем из-за реакции белорусских властей на протесты в стране, заявив, что поддерживать соревнование, если оно будет проходить в Минске, не станут. Возможно, именно это решение стало решающим для принятия окончательного вердикта IIHF.
Спортивные деятели России не были удивлены такому решению. Так, наприер, трехкратная Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала его так: "Первый раз что ли такое происходит? Вы же знаете, сколько раз мы подавали заявку на проведение Олимпиады в Сочи. Три раза! А здесь... Просто отбирают соревнования. Конечно, это беспредел. Наверное, плохо прописаны правила, кто имеет право проводить чемпионат. Но тут еще и другой вопрос: отказ других стран принимать участие на этом чемпионате. В свое время и к нам американцы не приезжали. Это все не первый раз. И каждый раз, когда мы говорим, что спорт вне политики, а спорт ради мира, то все это можно и не учитывать. Это все обидно и несправедливо", - сокрушается она. Ей вторит заслуженный тренер России Владимир Плющев: "Это чистой воды политика. По-хорошему она должна оставаться вне спорта, но, увы, и вчера, и особенно сегодня она диктует правила нашей игры. Если где и есть военная комната, в которой все решается, так это не в хоккее, а в геополитике. Считаю, такие крупные соревнования, которые ждет народ, бойкотировать смысла нет. А вот тех спонсоров, которые в последние дни нанесли по Минску решающий удар, и россиянам, и тем более белорусам необходимо вычеркнуть из своей жизни."
А вот экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская этому решению чрезвычайно рада и считает его победой всего опозиционного движения.
Между тем, в соцсетях развернулись настоящие словесные баталии: интернет-пользователи высказали свое мнение по поводу отмены такого важного спортивного мероприятия.
у нас не совсем безопасно по городу гулять, принимают по принципу святого рандома— катерина лососиноостровская (@_ket4a) January 18, 2021
А вот и предложение подоспело
Извините, госуха сегодня поставляет много вкусного:— Ян Авсеюшкин (@yan_avs) January 18, 2021
"хорошим выходом была бы организация в Минске альтернативного, свободного ЧМ по хоккею, параллельно с украденным. Россия и Казахстан могли бы в знак солидарности поучаствовать, команды Кыргызстана и Армении, стран ШОС, Сербии."
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- "Приключение пересидента": как протесты в Белоруссии стали сюжетом для 8-битной игры
- События второго дня протестов в Белоруссии в прямом эфире
- Лукашенко сменил тактику в отношении протестующих
- Хасиды устроили хоровод в аэропорту Минска
- Лукашенко отдал половину своего урожая картошки бойцам ОМОНа
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...
беларусы не хотят ни революции, ни переворота, ни даже Тихановскую в президенты, а хотят всего лишь ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ, которых их лишили в августе. Когда беларусы попытались выразить свое возмущение фальсификациями, их стали избивать, изгонять из страны и сажать в тюрьмы.
Спорт без политики, говорите? Когда спортсмены КАК ПРОСТЫЕ ЛЮДИ начали выражать свое возмущение теми же фальсификациями и насилием после выборов, их стали просто выгонять из команд и лишать финансирования, а некоторых сажать по административным делам.
В такой ситуации, извините, чемпионат по хоккею проводить как-то нет настроения, хоть лично я например очень люблю хоккей и в 2014 году когда был чемпионат в Минске, насладился им в полной мере.
Вот и думаю, рывок это или прорыв? Аж целая одна хоккейная арена, после обретения независимости, просто фантастические успехи... Вот что животворящие марши полудохлых СС-овцев делают. Страна прям развивается и процветает.
[мат] ты тупой
Здесь немного другая ситуация. Так что не надо выдумывать.
Да и СССР не запрещал в Чили никакие соревнования. Просто сами отказались ехать.
Тоже желала поражения своей Родине во всём.
Новодворская тоже кричала, что Россия не достойна олимпиады, например.
Просила всех бойкотировать её и прочее.
Я думаю, что псевдопатриот, а на самом деле самый обычный предатель - Тихановская идёт ровно по тому же пути.
И чувствую, что закончит Тихановская также как и Новодворская - от загнивания организма. Только та сдохла от сепсиса крови потому что тупо не мылась и в обычный порез попала грязь.
А Тихановская сдохнет от собственного яда и желчи, которым она пропитана по отношению к своим согражданам, которым она желает только худшего.
давай ещё минусиков нах.уярь. я их собираю. чем больше минусиков, тем сильнее твоя истерика
США и ЕС именно моральные уроды.
А мы были очень глупы до двухтысячных примерно, да ещё и сейчас не совсем вылечились от этой привычке смотреть в рот Западу и следовать его примеру.
То, что Запад в данный исторический момент богаче вовсе не значит, что он лучше и что их нормы правильнее.
Жаль, что мы так долго шли к этому пониманию.
Так называемые страны Запада - моральные уроды, разложившиеся донельзя.