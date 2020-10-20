Ватикан такого не ожидал: Лукашенко запретил въезд в страну главе католиков Белоруссии

Святейший престол Римской католической церкви выразил обеспокоенность запретом Тадеушу Кондрусевичу митрополиту Минско-Могилёвскому на возвращение в страну и прилагает усилия для "исправления" этого положения.
"Обеспокоенный запретом на возвращение митрополита Минского и Могилёвского в Беларусь, Святой престол прилагает все усилия для скорейшего исправления ситуации и надеется, что проблема будет решена положительно", - цитирует агентство РЕН ТВ заявление Римско-католической церкви Белоруссии.
Главе католиков Белоруссии, белорусу по паспорту и поляку по крови, было запрещено возвращаться в страну, его паспорт был аннулирован, хотя гражданство сохранено. Лукашенко заявил прессе, что глава Римско-католической церкви Белоруссии занимался мошенничеством (имел и скрывал паспорта других государств), вёл антиправительственную пропаганду и выезжал из страны для получения инструкций по "определённым задачам".
С одной стороны, Римско-католическая церковь страны решительно осуждала насилие белорусских силовиков и поддерживала протестующих, с другой стороны, Лукашенко прекрасно помнит о роли католицизма в расшатывании социалистического строя в Польской народной республике.
При одобрении папы Иоанна Павла II (Юзефа Войтылы, поляка по происхождению) по каналам католической церкви шло финансирование польского профсоюза "Солидарность", поставлялась копировальная техника и расходные материалы для антиправительственной агитации. Помещения костёлов предоставлялись для нелегальных собраний. Иными словами, католическая церковь активно участвовала в развале блока стран социалистического содружества. Развал СССР, также не прошёл без её.
Католический архиепископ-митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич, этнический поляк большую часть времени жил и работал в Литве, в Белоруссию перебрался 1988 году, а год спустя папой Иоанном Павлом II назначен титулярным епископом Иппоно-Заритским (10 мая 1989 — 11 февраля 2002) и апостольским администратором Минской епархии.
Для дальнейшего распространения католицизма в Белоруссии был бы благоприятен разрыв республики с Россией, а стало быть, и ослабление влияния Московского патриархата РПЦ. Что совершенно не отвечает интересам и политике действующего президента Лукашенко. Именно этим, скорее всего, и объясняется запрещение на въезд в страну митрополита Тадеуша Кондрусевича.
Источник:
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(Sarkazm )
Иначе фигня получается, и нарушение закона своей же страны.
А не пускать своего же гражданина в страну - это как-то неправильно.
Но в целом, хоть и не люблю Рыгорыча, должен сказать, что шаги против католической церкви есть шаги правильные.
Католическая церковь, что на Украине, что в Беларуси - проводник политики запада.
Не к ночи упомянутый Войтыла, был одним из главных виновников успеха победы Запада в Польше. Хотя, безусловно, СССР и сам там обгадился по полной.
Эх, если бы В.В. перестал сопли жевать, да анулировал бы паспорта всех этих анальных/соболей/макаревичей и прочей либершло@бени и иностранной агентуры, пускай на своём любимом западе воду мутят.