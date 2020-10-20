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Ватикан такого не ожидал: Лукашенко запретил въезд в страну главе католиков Белоруссии

Ватикан такого не ожидал: Лукашенко запретил въезд в страну главе католиков Белоруссии (2 фото)

Автор:
20 октября 2020 04:15
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Митрополит   белоруссия   въезд   запрет   католики   лукашенко   папа   политика   
2113
2

Святейший престол Римской католической церкви выразил обеспокоенность запретом Тадеушу Кондрусевичу митрополиту Минско-Могилёвскому на возвращение в страну и прилагает усилия для "исправления" этого положения.

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Метки: Митрополит   белоруссия   въезд   запрет   католики   лукашенко   папа   политика   
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19k
предводитель дворянства! 5 часов назад
Ну и хорошо,ибо нехер.
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2k
Serhio Konyakoff Час назад
Батька-красава! Бьёт "наших западных партнёров" по самым болевым местам. [мат] остаются на голодном пайке вместе со всей транспортной инфраструктурой.Только фееричные дол@оебы могут рубить сук на котором сидят! А тут ещё и идеологическое оружие отбирают. Вот теперь завыли и заверещали! Как говорил товарищ Сталин :"Если нас ругают наши враги,значит мы все делаем правильно!"
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Zdes rech idyot ob Vatikane kotoriy posle voini ne pomagal nacistam ubezhat v Argentinu i prochie yuzhnie Ameriki ?O Vatikane kotoriy ne uchastvoval v genocide pravoslavnih Slavyan ?Etot Lukashenko s uma sashol ?Takih lyudey v stranu ne puskat ...
(Sarkazm )
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683
newegg Час назад
Или лишить гражданства, или вернуть паспорт.
Иначе фигня получается, и нарушение закона своей же страны.
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143
Maximka newegg 24 минуты назад
У нас насрать на законы. У нас феодализм.
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9k
Денис 2 часа назад
хм, если он обманом получил паспорт Беларуси, то надо было его с позором лишить белорусского гражданства.
А не пускать своего же гражданина в страну - это как-то неправильно.
Но в целом, хоть и не люблю Рыгорыча, должен сказать, что шаги против католической церкви есть шаги правильные.
Католическая церковь, что на Украине, что в Беларуси - проводник политики запада.
Не к ночи упомянутый Войтыла, был одним из главных виновников успеха победы Запада в Польше. Хотя, безусловно, СССР и сам там обгадился по полной.
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40k
Митрий 2 часа назад
Неча всяким мужеложцам среди православных болтаться.
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4k
RomaXz 3 часа назад
Забавно наблюдать за тем, как усатый пытается записать всех подряд в иностранные агенты
кто следующий?
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897
Robert 3 часа назад
А как можно запретить вьезд гражданину своей страны?
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18k
pssst Robert 3 часа назад
Написано же - анулировать паспорт. Ну и визу не давать въездную.
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87
vova old Robert 3 часа назад
по закону запрещено двойное гражданство, поэтому если есть доказательства обмана при ПОЛУЧЕНИИ гражданства могут и отменить
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3k
Vadim vova old 52 минуты назад
Вот только для отмены есть некий порядок, а не просто паспорт отобрать на границе и не пустить.
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394
bad-bubble 4 часа назад
Правильно.
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2k
Альтер Иго 4 часа назад
Браво Батька, ай малацца!
Эх, если бы В.В. перестал сопли жевать, да анулировал бы паспорта всех этих анальных/соболей/макаревичей и прочей либершло@бени и иностранной агентуры, пускай на своём любимом западе воду мутят.
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4k
Александр Иванов Альтер Иго 2 часа назад
Им там платить перестанут. А они за так не "работают".
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315
Иван Стреляев Альтер Иго Час назад
Что поделаешь. Это его любимая еда на старости лет. А для нас он лапши сколько угодно готовит. Только всё на ушах виснет да в рот не попадает...
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