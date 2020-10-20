Ватикан такого не ожидал: Лукашенко запретил въезд в страну главе католиков Белоруссии

"Обеспокоенный запретом на возвращение митрополита Минского и Могилёвского в Беларусь, Святой престол прилагает все усилия для скорейшего исправления ситуации и надеется, что проблема будет решена положительно", - цитирует агентство РЕН ТВ заявление Римско-католической церкви Белоруссии.

Главе католиков Белоруссии, белорусу по паспорту и поляку по крови, было запрещено возвращаться в страну, его паспорт был аннулирован, хотя гражданство сохранено. Лукашенко заявил прессе, что глава Римско-католической церкви Белоруссии занимался мошенничеством (имел и скрывал паспорта других государств), вёл антиправительственную пропаганду и выезжал из страны для получения инструкций по "определённым задачам".