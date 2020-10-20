Лукашенко сменил тактику в отношении протестующих

В руководстве Белоруссии решили сменить тактику работы с нарушителями общественного правопорядка, выявляемыми во время проведения оппозицией массовых мероприятий. Об этом решении президент республики Александр Лукашенко, рассказал на одном из последних совещаний, сообщило государственное агентство БелТА.



«Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдём каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния», — заявил Лукашенко.

