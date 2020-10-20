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Лукашенко сменил тактику в отношении протестующих

Лукашенко сменил тактику в отношении протестующих (2 фото + 2 видео)

Автор:
20 октября 2020 21:27
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: белоруссия   лукашенко   мнение   политика   протесты   режим   средства   тактика   
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у государства достаточно "современных средств", чтобы работать с участниками несанкционированных массовых мероприятий в "спокойном режиме".

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Метки: белоруссия   лукашенко   мнение   политика   протесты   режим   средства   тактика   
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26  комментариев
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27k
lem02 2 часа назад
"...найдём каждого..." начни со своих избирателей. Что то их не видно.
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109k
arek14 8 минут назад
Логично.
Логично.
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4k
Андрей Крылов 9 минут назад
солько же тут троллей и агентов влияния (ну, скорее не агентов, а каких-то агенишек). Заметьте. Я не говорю даже с какой стороны. С то и другой хватает. Просторы Инета нынче - арена войн за умы. Или за то, что под тем словом подразумевается. Скорее за "электорат" и "массы". Грустно.
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1k
Роман Бумеров Полчаса назад
Откровенно надоело. И усатый и протестуны. Решите уже там что нибудь побыстрее, желательно мирно и не в сторону развала страны.
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16k
Феникс Полчаса назад
Удивительно, вот вроде есть же опыт того же Ельцина))

Ну отлипни ты вовремя от власти, поставь приемника. Нет надо лезть на рожон, и еще этот треп...
Господи, лучше б он просто все это время молчал...

То у него диверсанты из РФ, то он перехватил разговоры Берлина с Лондоном про Навального, то он встречается с оппозицией в СИЗО..

Удивительно, вот вроде есть же опыт того же Ельцина)) Ну отлипни ты вовремя от власти, поставь приемника. Нет надо лезть на рожон, и еще этот треп... Господи, лучше б он просто все это время молчал... То у него диверсанты из РФ, то он перехватил разговоры Берлина с Лондоном про Навального, то он встречается с оппозицией в СИЗО..
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481
ВазгенСемёнович Час назад
Всех отпи.з.дить не сможешь, чудище усатое.
"..., а если колектив плюнет в тебя, утонешь". Народное.
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89
vova old Час назад
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45
im240 Час назад
правильно. всех протестующих выцепить по одному, ибо в камере массажировать удобней чем на улице.
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13k
vikklu 2 часа назад
Дураки, что он, что путлер. Вскорости их таки вынесут с их тронов на вилах, а воспитай нормального преемника, глядишь, спокойно на пенсии миллиарды свои тратил и семья в безопасности была бы. А так разорвут же на части либо свои, в жажде захватить власть, только слабину почуют, либо конкуренты. Эт не Америка, где президенты меняются и никто их не преследует, захотел стать царём, будь готов и голову на плаху положить. Или закон о монархии и престолонаследии нужно ваять, пока не поздно.
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18k
pssst 2 часа назад
Да уж, змагары невовремя рыпнулись. Если еще в августе какой-то интерес к ним был - сейчас 99% новостей про другие выборы.
Щас еще границы из-за ковида прикроют - и начнется отлов.
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3k
NONAME 2 часа назад
амерыканцы сволочи са спутника усё видють!!!
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4k
RomaXz 3 часа назад
Не поможет. Его время ушло.
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526
Autumn2015 Нихуахуа 2 часа назад
А она и не шла на постоянного президента, её выбрали, потому что она сразу шла с двумя пунктами программы " Вернуть конституцию 1994 года. Провести новые честные выборы в течении полугода". Ну и не было никого вообще, всех ликвидировал, как говориться "Если бы рядом поставили Лукашенко и табуретку, то люди проголосовали бы за табуретку".
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13k
vikklu lem02 2 часа назад
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143
Maximka Нихуахуа 42 минуты назад
Да кому эта дура нужна.
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143
Maximka Autumn2015 40 минут назад
" Хватает в стране более приличных и грамотных людей." - это кто?
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8k
Нихуахуа Maximka 22 минуты назад
Не скажи. Европа её признала президентом. Или вернее, назначила. Сейчас там тёплые приёмы, переговоры...
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