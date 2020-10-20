Лукашенко сменил тактику в отношении протестующих

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у государства достаточно "современных средств", чтобы работать с участниками несанкционированных массовых мероприятий в "спокойном режиме".
В руководстве Белоруссии решили сменить тактику работы с нарушителями общественного правопорядка, выявляемыми во время проведения оппозицией массовых мероприятий. Об этом решении президент республики Александр Лукашенко, рассказал на одном из последних совещаний, сообщило государственное агентство БелТА.
«Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдём каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния», — заявил Лукашенко.
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По его мнению, несанкционированные митинги уже изменили мнение людей, «которые вдруг прозрели» и «увидели, кто может прийти к власти и что будет со страной».
«Они поняли, что они могут потерять. Минчане говорят в средствах массовой информации: не уснуть по вечерам, по ночам, детей не вывести на улицу — опасаются — и так далее. То есть люди увидели, что они могут потерять, и сравнили спокойный Минск и когда Минск бурлит, пусть даже по воскресеньям», — объяснил настроение белорусского народа президент.
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Напомним, что протестные акции в Белоруссии, с той или иной интенсивностью продолжаются со дня выборов главы государства, по итогам которых Лукашенко получил 80,1%, а его соперница - единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, только 10,1% голосов избирателей.
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Ну отлипни ты вовремя от власти, поставь приемника. Нет надо лезть на рожон, и еще этот треп...
Господи, лучше б он просто все это время молчал...
То у него диверсанты из РФ, то он перехватил разговоры Берлина с Лондоном про Навального, то он встречается с оппозицией в СИЗО..
"..., а если колектив плюнет в тебя, утонешь". Народное.
Щас еще границы из-за ковида прикроют - и начнется отлов.