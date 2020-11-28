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Лукашенко огласил планы Запада и призвал белорусов сплотиться, чтобы отстоять&nbsp;суверенитет страны

Лукашенко огласил планы Запада и призвал белорусов сплотиться, чтобы отстоять суверенитет страны (2 фото + 3 видео)

Автор:
28 ноября 2020 01:10
Сообщество : Политика
Метки: Угрозы   белоруссия   больница   визит   лукашенко   пандемия   планы   политика   
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"Я не хочу, чтобы как в 41-м: за один месяц Белоруссию прошили и подошли к Смоленску", - заявил президент Лукашенко на встрече с врачами 6-й городской клинической больницы Минска, зачитывая информацию попавшую в руки КГБ республики о планах коллективного Запада в отношении Белоруссии и её народа.

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Метки: Угрозы   белоруссия   больница   визит   лукашенко   пандемия   планы   политика   
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1k
andrey morozov 10 часов назад
Заезженный до дыр политический прием акцентировать внимание народа на гипотетической угрозе извне имея проблемы внутри страны
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1k
zdarovas 46 минут назад
Лукашенко огласил планы Запада и призвал белорусов сплотиться, чтобы отстоять&nbsp;суверенитет страны
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Маразматик
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12k
куджо 4 часа назад
Эт потом оценят, а может и нет, идёт поколение стабильности. Я свои 90е святые на все что хошь променял бы, лишь бы не было, и родителям свои променял.... И глаза б выколо всем тем предателя и мразям
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64
bobobo 6 часов назад
Кукараче карачун.
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19k
мистер Конвей Твитти 6 часов назад
Надеюсь,этот период агонии режима,возглавляемого старым сбрендившим колхозным хамом,не продлится слишком долго.Иначе белорусам просто не позавидуешь...
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0
Till Lindemann 8 часов назад
"Это происки Обвала" - завизжал Наполеон
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−188
Максим 8 часов назад
Когда торговал с западом и ЕС про 41 не вспоминал, а как ввели санкции так прыгнул на коня, нацепил китель генералиссимуса и шашкой размахался. Давайте сплотимся,
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−188
Максим 8 часов назад
непонятно почему народ должен вокруг него сплотиться? пусть с омоном своим сплочается и совокупляется.
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46
Миша 9 часов назад
Он уже заблудился совсем, то протянем руку дружбы на запад, то раскрыл их коварные планы...
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10k
Максим 9 часов назад
Лукашенко огласил планы Запада и призвал белорусов сплотиться, чтобы отстоять&nbsp;суверенитет страны
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2k
Варяг оглы Чиуауа 10 часов назад
А кто именно должен за месяц пройти Белоруссию и подойти к Смоленску?
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96k
Редька с хреном Автор поста Варяг оглы Чиуауа 9 часов назад
Ссылка youtu.be
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2k
Варяг оглы Чиуауа Редька с хреном 9 часов назад
так она уже 30 лет взад-вперед входит-выходит...
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67
Buba_kastorkin 10 часов назад
Есть в этом символизм,что он сказал это на встрече с врачами клинической больницы...
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3k
Шура ОсЕчкин 10 часов назад
Дорогие братья, белорусы, изгоните вы, наконец, эту сиплую сволочь.
Именно, Сволочь.
Это - вконец забрехавшееся, зажравшееся чмо.
Выплядок, с которым не играют даже собаки.
Осталось совсем немного времени, и он станется совсем один.
Один на один с псами из своего ближайшего окружения.
Они уже четвертый месяц ссут кипятком в ожидании очередных выходных.
В паническом ожидании вашего выхода на улицы и площади.
Эти мразоты устали. Устали бояться собственного народа.
Они загнаны в угол как бешеные собаки.
Белорусы. Потерпите совсем чуть чуть. Режим пожирает сам себя.
Мы вами.
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1k
Hans Шура ОсЕчкин 10 часов назад
Пусть белорусы сами решают.
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2k
Варяг оглы Чиуауа Hans 9 часов назад
так они и решают...
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929
akurys Шура ОсЕчкин 9 часов назад
Шататель режимов? Однако ай-пи у тебя странный....
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2k
Варяг оглы Чиуауа akurys 7 часов назад
Ты хоть знаешь что такое ай пи, шпиён мамин?
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3k
Едондер пуп 10 часов назад
"Я не хочу, чтобы как в 41-м: за один месяц Белоруссию прошили и подошли к Смоленску",
Забывается малёхо, Кого исподволь принизил? Того, в чьей зоне ответственности был Смоленск тогда и в чьей сейчас.
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10k
Максим 10 часов назад
беларусам надо сплотиться и выгнать этого пи,дора усатого
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Показать ещё 5 ответов (из 18)
1k
Hans Феникс 8 часов назад
Нет конечно, страны Прибалтики кормят весь ЕС, который от экономического кризиса х.. без соли доедал. А за то, что Прибалтика спасает от голода и мора всякие Германии и Франции то они вкачивают миллионы в маленькие, но гордые страны. Как-то так.
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8k
KOSTELLO Максим 3 часа назад
Ну да, ну да.
Мы ездим на машинах, которые собраны в сараях малым бизнесом.
Летаем на самолетах и поездах, производства ИП АБРАМЯН
Я уж молчу про бытовую технику, которая вся поголовно собрана малым и средним бизнесом
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13k
Юрий arek14 2 часа назад
Зарплаты это конечно хорошо. Только вот почему то население вымирает. И "чё" они мрут, непонятно.... Да и убыль началась аккурат со вступлением. И да, сколько там дотаций получили то троебалты? "Согласно данным Eurostat, общий размер дотаций для государств Прибалтики составил за последние пять лет около 3,5 миллиарда евро в год." Вопросик - а не счёт ли этих дотаций энта самая зарплата или они сами, стало быть троебалты, зарабатывали. Ну а как отменят энти дотации....
Зарплаты это конечно хорошо. Только вот почему то население вымирает. И "чё" они мрут, непонятно.... Да и убыль началась аккурат со вступлением. И да, сколько там дотаций получили то троебалты? "Согласно данным Eurostat, общий размер дотаций для государств Прибалтики составил за последние пять лет около 3,5 миллиарда евро в год." Вопросик - а не счёт ли этих дотаций энта самая зарплата или они сами, стало быть троебалты, зарабатывали. Ну а как отменят энти дотации....
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13k
Юрий Максим 2 часа назад
Так были дотации Польше или нет? Открой нам глаза....
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28
Михаил Юрий Полчаса назад
Юрий, твой график - это скорее всего отток населения на Запад. Как раз годы совпадают. Я болтал и одним русским за бугром, он из Прибалтики. Он взял всю семью и уехал из-за того, что местные стали плохо относиться к русским. Конечно, это один случай, но всё-таки это и причина переезда пяти реальных человек. Так что никто там не вымирает. Кто хотел - уехал. Кто хотел - приехал. Свобода - это свобода выбора места жительства в том числе, в известных пределах.
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3k
Едондер пуп 10 часов назад
Ссылка youtu.be
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4k
Bhaal 10 часов назад
Революцию, прежде всего, готовит действующая власть.
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96k
Редька с хреном Автор поста Bhaal 10 часов назад
Согласен уважаемый: Ни одна революция (удавшийся бунт) не побеждала без финансовой и материальной помощи внутри или снаружи. А кто говорит обратное, типа про волю масс к победе или объединяющий фактор прыжков на майдане - тот проплаченный этой помощью пропагандон.
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424
Алексей 10 часов назад
Проблема в самом лукашенко, а не в угрозах из вне, он слишком долго сидит на посту, ему давно было пора уйти, но не хватило чувства меры, такта, долга и так далее.
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96k
Редька с хреном Автор поста Алексей 10 часов назад
Назовите кандидатуру на пост президента Белоруссии сейчас или в прошлом, которая гарантированно не позволила бы распродать страну оптом и в розницу и угробить население и экономику карантинами?
Хотя вангую: перед требованием NWO убить своё население ковид-прививками, Лукаш скорее всего не устоит.
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424
Алексей Редька с хреном 10 часов назад
Возьмите любого бывшего премьер министра, их было до хрена, все кажется кто был за последние 30 лет до сих пор живы.
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1k
Hans Алексей 10 часов назад
Путин? Или это другое?
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28
Михаил Редька с хреном Полчаса назад
Редька с хреном, а гарантировать здесь не может никто, даже сам господь бог лично. Дело в том, что проверка властью - самая жестокая проверка человека. Кого ни поставь, две трети, или три четверти, или пять шестых станут говном. Но это не значит, что не нужно пробовать. Как раз и нужно. Выбрал человека, и смотри, как он. Правильный - пусть работает. Говно - выбирай другого. Иного способа нет. Вот в Сингапуре это как-то сработало. Выбрали правильного - он вытащил страну из жопы, и она процветает даже после его смерти. Ну и плохих примеров тоже вокруг много.
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Редька с хреном

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