"Я не хочу, чтобы как в 41-м: за один месяц Белоруссию прошили и подошли к Смоленску", - заявил президент Лукашенко на встрече с врачами 6-й городской клинической больницы Минска, зачитывая информацию попавшую в руки КГБ республики о планах коллективного Запада в отношении Белоруссии и её народа.
Сегодня, 27 ноября, в ходе визита в 6-ю городскую клиническую больницу Минска президент Белоруссии посетил так называемую красную зону, где проходят лечение больные COVID-19.
Отказавшись "от костюма космонавта", Лукашенко, бессимптомно перенёсший ковид в июле и саботировавший введение ограничительных мер в "первую волну", без лишних слов показал, что он думает о "модной новой коронавирусной инфекции".
Однако позже, подчиняясь установленным порядкам, по просьбе врача ковид-отделения защитную маску всё же надел. Лидер республики осмотрел помещения и оборудование больницы, побеседовал и выслушал нужды больных и врачей.
"Они делают большое дело. Если в "красной" зоне человек работает, пусть он и получает (высокую зарплату)", - сказал Президент в ходе визита.
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Затем собрав свободный персонал клиники в конференц-зале, президент рассказал о положении дел в стране, а также зачитал документы попавшие в руки белорусской разведки, из которых слушателям стало известно о планах соседних государств по лишению территориальной целостности и суверенитета в отношении Белорусской республики.
Глава республики среди прочего сообщил, что наряду с прямыми военными мерами соседняя Польша, проводя в жизнь захватническую политику, намерена прикрываясь коронавирусом искусственно создавать особые экономические условия в Белоруссии для возбуждения революционных настроений в стране.
«Если белорусский народ готов удерживать эту независимость, бороться за неё, чего бы нам это ни стоило, давайте будем бороться. Чтобы в очередной раз нас не отбрасывали и не обували в лапти, не отправляли запряжёнными в телегу», — подытожил своё выступление Лукашенко.
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Напомним , что за день до того, как были озвучена информация попавшая в руки белорусского КГБ, Президент республики Лукашенко принимал визит министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова, в ходе официальной беседы стороны коснулись темы, о накапливающихся для обеих стран угрозах в Европе и Евроатлантике.
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Именно, Сволочь.
Это - вконец забрехавшееся, зажравшееся чмо.
Выплядок, с которым не играют даже собаки.
Осталось совсем немного времени, и он станется совсем один.
Один на один с псами из своего ближайшего окружения.
Они уже четвертый месяц ссут кипятком в ожидании очередных выходных.
В паническом ожидании вашего выхода на улицы и площади.
Эти мразоты устали. Устали бояться собственного народа.
Они загнаны в угол как бешеные собаки.
Белорусы. Потерпите совсем чуть чуть. Режим пожирает сам себя.
Мы вами.
Забывается малёхо, Кого исподволь принизил? Того, в чьей зоне ответственности был Смоленск тогда и в чьей сейчас.
Мы ездим на машинах, которые собраны в сараях малым бизнесом.
Летаем на самолетах и поездах, производства ИП АБРАМЯН
Я уж молчу про бытовую технику, которая вся поголовно собрана малым и средним бизнесом
Хотя вангую: перед требованием NWO убить своё население ковид-прививками, Лукаш скорее всего не устоит.