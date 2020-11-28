Затем собрав свободный персонал клиники в конференц-зале, президент рассказал о положении дел в стране, а также зачитал документы попавшие в руки белорусской разведки, из которых слушателям стало известно о планах соседних государств по лишению территориальной целостности и суверенитета в отношении Белорусской республики.

Глава республики среди прочего сообщил, что наряду с прямыми военными мерами соседняя Польша, проводя в жизнь захватническую политику, намерена прикрываясь коронавирусом искусственно создавать особые экономические условия в Белоруссии для возбуждения революционных настроений в стране.

«Если белорусский народ готов удерживать эту независимость, бороться за неё, чего бы нам это ни стоило, давайте будем бороться. Чтобы в очередной раз нас не отбрасывали и не обували в лапти, не отправляли запряжёнными в телегу», — подытожил своё выступление Лукашенко.