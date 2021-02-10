На новом президентском сайте выставили Лукашенко без усов

Собраны на сайте и цитаты из высказываний Александра Лукашенко на разные темы, как официозные, явно написанные спичрайтерами, так и подобные:



"Автомобиль - это мой любимый вид транспорта. Начиная от мотоцикла и заканчивая автомобилем, я их освоил и владею неплохо. Поэтому не буду лукавить, что автобус был моим любимым видом транспорта, хотя я очень много передвигался на автобусах и дизельных поездах".