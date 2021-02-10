На новом президентском сайте выставили Лукашенко без усов

Вчера запустили обновленный официальный сайт президента Белоруссии. Там появилось кое-что новенького, только он очень быстро упал.
Например, помимо биографии и описания статуса президента Белоруссии, на сайте завели раздел "Прэзідэнт без гальштука"
. А еще - виртуальный тур по дворцу. Дворцу Независимости...
. А еще - виртуальный тур по дворцу. Дворцу Независимости...
Собраны на сайте и цитаты из высказываний Александра Лукашенко на разные темы, как официозные, явно написанные спичрайтерами, так и подобные:
"Автомобиль - это мой любимый вид транспорта. Начиная от мотоцикла и заканчивая автомобилем, я их освоил и владею неплохо. Поэтому не буду лукавить, что автобус был моим любимым видом транспорта, хотя я очень много передвигался на автобусах и дизельных поездах".
"Автомобиль - это мой любимый вид транспорта. Начиная от мотоцикла и заканчивая автомобилем, я их освоил и владею неплохо. Поэтому не буду лукавить, что автобус был моим любимым видом транспорта, хотя я очень много передвигался на автобусах и дизельных поездах".
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Не обошлось на сайте и без цитат известных людей:
"В Беларуси отмечается политическая стабильность, поступательное развитие экономики, социальная стабильность. На наших глазах происходит улучшение благосостояния народа и укрепление международных позиций страны. Под руководством Президента Лукашенко трудолюбивый и мудрый белорусский народ добивается все новых и новых успехов в великом деле государственного строительства. Как искренний друг белорусского народа я от всей души радуюсь этому".
Председатель КНР Си Цзиньпин
"В Беларуси отмечается политическая стабильность, поступательное развитие экономики, социальная стабильность. На наших глазах происходит улучшение благосостояния народа и укрепление международных позиций страны. Под руководством Президента Лукашенко трудолюбивый и мудрый белорусский народ добивается все новых и новых успехов в великом деле государственного строительства. Как искренний друг белорусского народа я от всей души радуюсь этому".
Председатель КНР Си Цзиньпин
Ну и конечно, говорится о том, что у президента большая семья: трое сыновей (старший - помощник по национальной безопасности и первый вице-президент НОК, средний руководит Президентским спортивным клубом, а младший - еще школьник) и семь внуков. Но не идет речи о женщинах, которые родили Лукашенко этих сыновей...
Опубликовано и несколько архивных семейных фотографий: здесь можно увидеть Александра Лукашенко еще безусым рядом с маленьким сыном.
Ну, если раньше Лукашенко появлялся без усов, то теперь иногда ходит без ботинок: как-то пришел на интервью в одних носках
Белорусские журналисты поделились своими впечатлениями от работы с главой государства. В результате у них получилась лента "Президентский пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко", в которой есть и забавные моменты...
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Всо сам во этими вот рукамы.
Пардоньте мой пластиковый ершик, а чем это отличается сейчас от ситуации в России? Только тем, что Россия чуток побольше и ресурсов у нас поболее, а то так же бы уже ходили голыми...
Но впрочем вот вам ответ - в Украние, в отличие от России и Беларуссии, власть не захвачена диктатором. Проблема Украины - всего лишь в коррупции, и это лучше, чем коррупция при диктатуре. И "стабильности", то есть бабла, у России больше не потому, что там Путин, а потому, что у России ДОХЕРА ископаемых, которые и продаются за рубеж. То бишь для превращения в нормальную страну Украине нужно победить коррупцию, а России - диктатора и его коррупцию. Победить диктатора - это практически невозможно. Победить коррупцию - можно, есть исторические примеры, тот-же Сингапур, или даже Китай, который изучал опыт Сингапура и расстреливает своих коррупционеров