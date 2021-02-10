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На новом президентском сайте выставили Лукашенко без усов

На новом президентском сайте выставили Лукашенко без усов (10 фото)

Автор:
10 февраля 2021 22:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Белоруссия   лукашенко   политика   президент   сайт   усы   фото   
2776
10
Вчера запустили обновленный официальный сайт президента Белоруссии. Там появилось кое-что новенького, только он очень быстро упал.
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Метки: Белоруссия   лукашенко   политика   президент   сайт   усы   фото   
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19  комментариев
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4k
Vadim 9 часов назад
Но не идет речи о женщинах, которые родили Лукашенко этих сыновей...

Всо сам во этими вот рукамы.

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4k
Дмитрий 6 часов назад
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2k
Frank Borman 8 часов назад
Есть еще порох в пороховницах, ягоды в ягодицах и сила в этих простых беларуських руках! Беларусияны,под мудрым предводительством беларусьлпгп Батьки, живут тихой, спокойной счастливой жизнью. Чистенько и бедненько, но зато без засилья олигархов, кавказцев, чурок и попов.
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1k
EditFISHKI Frank Borman 8 часов назад
"беларусьлпгп" - это вы очень точно подметили
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348
Kasper007 Frank Borman 4 часа назад
Да ...... комментарий дилетанта в области Республики Беларусь. У нас много китайцев, армян. Он земли всем подряд раздаёт. (Арабам например, в лес местные люди ходить не могут, Охрана не пускает) . У нас денег в стране нету, поэтому они и не едут. Действительно заслуга президента, что денег в стране нету.
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2k
Frank Borman Kasper007 Полчаса назад
А проголосовать против Батьки на выборах и скинуть его, не вариант?
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7k
vit Frank Borman 21 минуту назад
На каких выборах? На которых пересажали половину альтернативных кандидатов? Или на которых не допускали независимых наблюдателей к процедуре голосования и подсчета голосов, а некоторых просто арестовывали? Или на которых результаты на дву участках в одной школе отличались на 60%? Или на которых протоколы просто не стали вывешивать, объявив победителем Лукашенко? Почитайте про избирательную кампанию, и сами поймете.
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2k
Андрей 10 часов назад
Каждый пидр дорвавшийся до власти ни как не может расстаться с ней. Им кажется что они нужны и важны. Но нет.
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8k
Анатолий Савл 2 часа назад
В Украину? Где все вопросы решают несколько человек? Где эти люди содержат свои вооруженные подразделения, "гасящие" всех несогласных? Где все бюджетные бабки деляться между приближенными? Где мнение простого народа никого не интересует?
Пардоньте мой пластиковый ершик, а чем это отличается сейчас от ситуации в России? Только тем, что Россия чуток побольше и ресурсов у нас поболее, а то так же бы уже ходили голыми...
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14k
ВОВЧЕГ Андрей Час назад
Заметь, каждый плешивый пидр.
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234
Михаил Анатолий Час назад
Фамилии этих нескольких не назовёте?
Но впрочем вот вам ответ - в Украние, в отличие от России и Беларуссии, власть не захвачена диктатором. Проблема Украины - всего лишь в коррупции, и это лучше, чем коррупция при диктатуре. И "стабильности", то есть бабла, у России больше не потому, что там Путин, а потому, что у России ДОХЕРА ископаемых, которые и продаются за рубеж. То бишь для превращения в нормальную страну Украине нужно победить коррупцию, а России - диктатора и его коррупцию. Победить диктатора - это практически невозможно. Победить коррупцию - можно, есть исторические примеры, тот-же Сингапур, или даже Китай, который изучал опыт Сингапура и расстреливает своих коррупционеров
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Kasper007 47 минут назад
а смена президента сказалось на уровне жизни простых украинцев ,в лучшую сторону как вы лумаете
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3k
karamba ЗА КИБЕРНЕТИКУ 10 минут назад
На данном этапе, конечно нет. Но через лет 30 может что то и пойдет в лучшую сторону, если не появится новый диктатор. Хотя на первом этапе это тоже совсем неплохо.
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