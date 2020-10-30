"Приключение пересидента": как протесты в Белоруссии стали сюжетом для 8-битной игры

Создатели Ютуб- канала animaction decks выпустили сатирический ролик. Видео представлено в виде игры, в которой главный герой ну очень похож на одного известного политика.
На YouTube появилось пародийное видео, созданное в стиле 8-битных игр. Темой ролика стали недавние и до сих пор продолжающиеся протесты в Белоруссии, а главным героем ролика - "последний диктатор Европы" - президент Лукашенко.
Видео переполнено кучей отсылок к реальным событиям и даже к играм: внимательный зритель может заметить "котов-ниндзя" с героями из Mighty Final Fight и Double Dragon.
В ролике неутомимый борец с демократией прилетает на вертолете с автоматом, разгоняет митинги и закрывает чешские пивоварни, которые якобы спонсируют протестное движение. В конце он благодарит силовиков за помощь, садится в вертолет и улетает.
Его бы даже можно было назвать пародией на пародию, хотя, подозреваем, прототипу главного героя этот ролик вряд ли понравится.
Кстати, авторы этого видео в прошлом году засветились пародией на "Поле Чудес" и Mortal Kombat, в которой Якубович устроил фаталити, громя всех и вся.
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Ему точно отступать некуда. В любом случае его ничего хорошего уже не ждет. Зачем только еще людей за собой тянет... Он перешел черту. Там только один вариант остался на тему "мадуро". Кормить силовиков деньгами, чтобы воевали против своего народа. Только денег у него уже особо нет.