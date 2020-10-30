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"Приключение пересидента": как протесты в Белоруссии стали сюжетом для 8-битной игры

"Приключение пересидента": как протесты в Белоруссии стали сюжетом для 8-битной игры (4 фото + 2 видео)

Автор:
30 октября 2020 14:07
Сообщество : Политика
Метки: youtube   белоруссия   видео   игра   лукашенко   политика   протест 2020   
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Создатели Ютуб- канала animaction decks выпустили сатирический ролик. Видео представлено в виде игры, в которой главный герой ну очень похож на одного известного политика.

Источник:

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Метки: youtube   белоруссия   видео   игра   лукашенко   политика   протест 2020   
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2k
Tiana 3 часа назад
"Пересидент" - слово года
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1k
Ян Баян Полчаса назад
Лукашенко главное не забывать, что если уж и очередями по ногам, то только демократическими, а если и бить, хоть и очень больно, но сугубо гуманно. Как говорится, перенимать западный опыт в таких, мирных ситуациях.
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−93
_I_am_an_albatross 36 минут назад
Удивительно появление подобного поста тут. У местных рабов обнулённого пригорает. В Ютубе с коментами конечно посвободнее, там они минусить не могут
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4
rebel-1 _I_am_an_albatross Полчаса назад
Как хорошо что есть такие НЕРАБЫ как ты. Россия может быть спокойна за свое будущее.
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8k
Shep 2 часа назад
Он публично дает приказ на войну с собственным народом силовикам. "В плен не брать", "Нам отступать некуда".
Ему точно отступать некуда. В любом случае его ничего хорошего уже не ждет. Зачем только еще людей за собой тянет... Он перешел черту. Там только один вариант остался на тему "мадуро". Кормить силовиков деньгами, чтобы воевали против своего народа. Только денег у него уже особо нет.
Ссылка www.youtube.com
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1k
Dmitry Shep 52 минуты назад
Данная речь тянет на вышку
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46
A.N.Onim 2 часа назад
"последний диктатор Европы" - да последний ли?
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5k
Bhaal 2 часа назад
Офигенно.
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1k
Chocolate Jesus 3 часа назад
недавно как раз зпроходил эту игрушку )))
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7k
Шурум-бурум 3 часа назад
а нет случайно игры, где тихановская бегает по лидерам стран вероятного противника и удовлетворяет их самолюбие?
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908
Andrey G Шурум-бурум 2 часа назад
Самолюбие не правильно на писано. Правильно будет "сама любием отдельных частей тела".
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9k
alexis Шурум-бурум 2 часа назад
Потом видео выложат, по просьбе друзей.
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1k
Dmitry Шурум-бурум 51 минуту назад
Сделай. Кто тебе мешает?
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−76
im240 3 часа назад
так себе игрушка, да и антураж не белорусский
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−141
аркадий кац 4 часа назад
бульбафюреру все равно не долго осталось
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58k
Доктор Джонс аркадий кац 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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−141
аркадий кац 4 часа назад
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118
worldstreetmusic 4 часа назад
Автор всё по западным методичкам шпорит?? Ну-ну......
Автор всё по западным методичкам шпорит?? Ну-ну......
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16k
голландец 4 часа назад
"Приключение пересидента": как протесты в Белоруссии стали сюжетом для 8-битной игры
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1k
VaultHunter 4 часа назад
эххх, ностальгия. Все "протестующие" - враги из старой игрушки на Денди "Final Fight
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18
Бородач 4 часа назад
"Приключение пересидента": как протесты в Белоруссии стали сюжетом для 8-битной игры
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