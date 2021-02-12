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Кто был прототипами Ватсона, Шерлока Холмса и Робинзона Крузо

Кто был прототипами Ватсона, Шерлока Холмса и Робинзона Крузо (5 фото)

Автор:
12 февраля 2021 09:40
Сообщество : Факты
Метки: Ватсон   Робинзон Крузо   интересно   прототипы   факты   фото   шерлок холмс   
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Просматривая очередной фильм или сериал и восхищаясь их героями, невольно думаешь иногда: неужели их прототипами были реально существовавшие люди?
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Метки: Ватсон   Робинзон Крузо   интересно   прототипы   факты   фото   шерлок холмс   
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