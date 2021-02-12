Кто был прототипами Ватсона, Шерлока Холмса и Робинзона Крузо

Просматривая очередной фильм или сериал и восхищаясь их героями, невольно думаешь иногда: неужели их прототипами были реально существовавшие люди?
А между тем это часто именно так. Предлагаем слегка приподнять завесу тайны и узнать, с кого все же писались гений дедукции Шерлок Холмс, его верный спутник доктор Ватсон и существовал ли реальный Робинзон Крузо.
Робинзон Крузо: Ссориться — так капитально
Читая в подростковом возрасте про выживание известного всем героя на необитаемом острове, понимаешь, что сам вряд ли смог бы так же. И невольно жалеешь Крузо, которого жизнь поставила в такие экстремальные условия. Но оказывается, у находчивого героя, сумевшего выжить и сохранить рассудок, был реальный прототип. Это был боцман галеры «Сенк пор» по имени Александр Селькирк. История не донесла до нас деталей, но точно известно: своенравный боцман в пух и прах разругался с капитаном судна. Дабы продемонстрировать степень презрения к оппоненту, Селькирк сам потребовал высадить его на необитаемый остров, что его непосредственный начальник с удовольствием и сделал. Александр не сомневался, что совесть проснется у капитана и галера вернется за ним. Может быть, он рассчитывал даже на извинения.
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Но капитан тоже был упрям, и за своим боцманом не вернулся, поэтому тот оставался в одиночку на необитаемом острове целых четыре года и четыре месяца. Не 28 лет, конечно, как Робинзон Крузо в романе Дефо, но это и так было для него слишком большим стрессом. Когда его подобрало мимо проходящее судно, Александр уже почти разучился разговаривать и был крайне изможден. Писатель написал свой роман, прочитав в английских СМИ об этом удивительном случае, и закончил его на более оптимистичной ноте.
Неразлучные Холмс и Ватсон
Верный помощник, надежный слушатель и активный участник всех расследований великого сыщика Джон Ватсон любим читателями и зрителями одноименных фильмов и сериалов не меньше, чем сам Шерлок Холмс. Но оказывается, прототипом преданного друга и опорой гения дедукции был избран не кто иной, как майор Альфред Вуд, который примерно сорок лет был верным секретарем Конана Дойля. Высказываются и другие версии, но именно эта кажется наиболее достоверной: уж очень схожи характеры.
Что же касается самого сыщика, здесь разных мнений быть не может. По признанию автора, образ Холмса позволил ему навсегда запечатлеть и увековечить его любимого преподавателя — профессора Джозефа Белла. Знаменитый писатель был студентом, когда впервые встретил этого талантливого хирурга, постоянно призывавшего своих учащихся использовать метод дедукции. Он был необычайно умен, эксцентричен, профессионален и мог поставить диагноз буквально за секунду, когда другие специалисты еще долго бы пребывали в сомнениях. Блестящий ум, быстроту реакции и крайнюю наблюдательность писатель потом возьмет за основу образа великого сыщика. Рассказами про Шерлока Холмса писатель по-настоящему прославится, хотя первоначально такая литература считалась бульварной. Но разве важно, что думали литературные критики прошлого, испуская одно за одним свои колкие замечания по поводу произведений Конана Дойля. Кто помнит их, когда мир по-прежнему читает и перечитывает рассказы про Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
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