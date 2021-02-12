Кто был прототипами Ватсона, Шерлока Холмса и Робинзона Крузо

Читая в подростковом возрасте про выживание известного всем героя на необитаемом острове, понимаешь, что сам вряд ли смог бы так же. И невольно жалеешь Крузо, которого жизнь поставила в такие экстремальные условия. Но оказывается, у находчивого героя, сумевшего выжить и сохранить рассудок, был реальный прототип. Это был боцман галеры «Сенк пор» по имени Александр Селькирк. История не донесла до нас деталей, но точно известно: своенравный боцман в пух и прах разругался с капитаном судна. Дабы продемонстрировать степень презрения к оппоненту, Селькирк сам потребовал высадить его на необитаемый остров, что его непосредственный начальник с удовольствием и сделал. Александр не сомневался, что совесть проснется у капитана и галера вернется за ним. Может быть, он рассчитывал даже на извинения.