Удивительное, которое кто-то заметил рядом и не смог не поделиться

Пользователи соцсетей видят вокруг много необычного и щедро делятся им с остальными. В Reddit таким находкам даже посвящено целое сообщество "Mildly interesting" ("Довольно забавно"). Наслаждаемся удивительными находками со всего света!
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"Купила сковородку с экологичным ярлыком: если закопать его в землю, из него вырастет тимьян
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Футболка сотрудника, ремонтирующего двери, одновременно служит предупреждающей табличкой
Надпись на футболке: "Пожалуйста, войдите через другую дверь".
В Новом Орлеане агенты по недвижимости обязательно указывают в объявлении, есть в доме привидение или нет
"Наш пес не любит, когда в морду ему льет дождь или летит снег. Так что на Рождество папа купил ему летные очки"
В национальном парке Теннесси есть отдельный бинокуляр для дальтоников, который позволяет людям, не различающим красный и зеленый, увидеть эти цвета
Источник: — переведено специально для fishki.net
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