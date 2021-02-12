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Удивительное, которое кто-то заметил рядом и не смог не поделиться

Удивительное, которое кто-то заметил рядом и не смог не поделиться (31 фото)

Автор:
12 февраля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: интересно   наблюдения   необычно   ситуации   удивительное рядом   факты   фото   фотофакты   
1763
31
Пользователи соцсетей видят вокруг много необычного и щедро делятся им с остальными. В Reddit таким находкам даже посвящено целое сообщество "Mildly interesting" ("Довольно забавно"). Наслаждаемся удивительными находками со всего света!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   наблюдения   необычно   ситуации   удивительное рядом   факты   фото   фотофакты   
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15k
Егор 48 минут назад
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iKrek 14 минут назад
Сотруднику с футболкой-табличкой ещё колокольчик повесить и будет звуковой предупреждающий сигнал.
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2k
Mellivora Полчаса назад
Зебра это не плохо.
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529
ezh28 38 минут назад
В костюме от дождя могут и за пи@ора принять
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Болонка королевы

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