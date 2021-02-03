Секретный ресторан Диснея

Счастливчики, которым удалось попасть внутрь, рассказывают, что войти можно, только предъявив членскую карточку или если твоя фамилия включена в список. После подтверждения вашей фамилии и бронирования через громкоговоритель вас приглашают войти в секретную дверь, откуда вы попадаете в красивый внутренний двор, а потом уже поднимаетесь наверх — в ресторан.



Второй Club 33 находится в японском Диснейленде, но попасть в него не легче. Судя по отзывам, кухня в заведении также на высшем уровне. Правда, кто стал бы ругать блюда, которые ждал попробовать 14 лет?