Секретный ресторан Диснея

В центре Диснейленда в Калифорнии находится секретный ресторан, который открыт только для избранных лиц - «Клуб 33».
Прямо посреди площади Нового Орлеана в Диснейленде находится неприметный вход в одно из самых популярных мест в парках Диснея по всему миру — закрытый Club 33. Это секретный пятизвездочный ресторан, в который не может попасть обычная публика. Есть только два способа попасть в него: стать эксклюзивным членом или быть приглашенным одним из участников.
Клуб был детищем самого Уолта Диснея, который после Всемирной выставки 1964 года задумал открыть секретную квартиру для корпоративных спонсоров и специальных гостей рядом со своей собственной. Это должно было быть пространство, предназначенное для приемов достаточно большого количества избранных гостей, которых невозможно одновременно принять дома. Самому Уолту Диснею было не суждено увидеть воплощение этой своей мечты: клуб был закончен через шесть месяцев после его смерти, в 1967 году.
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Первоначально созданный женой Уолта Диснея Лилиан, Club 33 претерпел обширную реконструкцию и расширение в 2014 году, и теперь он выглядит совершенно иначе. Его площадь была расширена примерно вдвое. Со многими предметами обстановки связаны интересные истории. Как гласит одна из легенд, Уолт Дисней ходил по магазинам в Новом Орлеане со своей женой, когда увидел старинный лифт в отеле. Отель не стал продавать его ему, поэтому он сделал точную копию.
В оформлении использованы мелочи, которые супружеская пара покупала в антикварных магазинчиках, при этом общий стиль выдержан в викторианском духе. Конечно же, в интерьере много вещей, напоминающих картины Диснея, в том числе и анимационные кадры из них.
Другая легенда гласит, что название Club 33 происходит не только от его адреса на 33 Royal Street, но и от 33 первоначальных корпоративных спонсоров Диснейленда. Сегодня членство стоит до 100 000 долларов в год с дополнительными ежегодными взносами от 12 500 до 30 000 долларов. Однако даже при немалом взносе лист ожидания на принятие в члены клуба составляет 14 лет.
Счастливчики, которым удалось попасть внутрь, рассказывают, что войти можно, только предъявив членскую карточку или если твоя фамилия включена в список. После подтверждения вашей фамилии и бронирования через громкоговоритель вас приглашают войти в секретную дверь, откуда вы попадаете в красивый внутренний двор, а потом уже поднимаетесь наверх — в ресторан.
Второй Club 33 находится в японском Диснейленде, но попасть в него не легче. Судя по отзывам, кухня в заведении также на высшем уровне. Правда, кто стал бы ругать блюда, которые ждал попробовать 14 лет?
Второй Club 33 находится в японском Диснейленде, но попасть в него не легче. Судя по отзывам, кухня в заведении также на высшем уровне. Правда, кто стал бы ругать блюда, которые ждал попробовать 14 лет?
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