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Секретный ресторан Диснея

Секретный ресторан Диснея (6 фото)

Автор:
03 февраля 2021 09:34
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   дисней   интересно   очередь   ресторан   факты   фото   
851
6
В центре Диснейленда в Калифорнии находится секретный ресторан, который открыт только для избранных лиц - «Клуб 33».
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Метки: в мире   дисней   интересно   очередь   ресторан   факты   фото   
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3  комментария
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12k
Konstantin 2 часа назад
Если он секретный, почему о нем знают все? Это как Неуловимый Джек?
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524
ezh28 56 минут назад
Дорогая забегаловка для дорогих дураков
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