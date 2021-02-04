Какой ущерб был нанесен особняку из «Один дома»

Наверняка все помнят один из наиболее сложных и запоминающихся розыгрышей, в результате которого комната оказалась покрыта смолой и перьями из подушек. Не менее эффектными были покрытие смолой и клеем лестницы, бросание банок с краской со второго этажа и использование угольного гриля для нагрева дверных ручек входных дверей. Если считать по порядку, то в современных ценах замена ручки двери выльется не меньше, чем в 130 долларов. Ремонт лестницы в подвал — в 910 долларов, а за уборку клея и перьев пришлось бы заплатить 3900 долларов. Учитывая тот факт, что после всех этих повреждений пол дома также необходимо будет отремонтировать, можно смело добавить к счету еще почти 4500 долларов.