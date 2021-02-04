Какой ущерб был нанесен особняку из «Один дома»

Пока кто-то сочувствует оставшемуся дома одному ребенку, мало кто задумывается о последствиях этих приключений и о том, что было после «конца фильма».
Вряд ли создатели фильма предполагали такой ошеломительный успех: в первые же выходные «Один дома» возглавил кинопрокат, заработав 17 081 997 долларов в 1202 кинотеатрах. В США фильм удерживал первое место в течение 12 недель и оставался в первой десятке до июня следующего года. Этот фильм стал самым кассовым фильмом 1990 года и был занесен в мировую Книгу рекордов как самая кассовая комедия в истории страны. Он удерживал этот титул довольно долгое время — 27 лет.
Одной из достопримечательностей после премьеры стал дом семьи Маккалистеров. В доме, расположенном на Линкольн-авеню, 671 в Виннетке, штат Иллинойс, снимали кухню, главную лестницу и площадку первого этажа. В 2012 году Джон и Синтия Абендшен, владевшие домом, когда он использовался как одно из мест съемок фильма, продали недвижимость за 1,585 миллиона долларов.
Несмотря на то что большинство «разрушительных» съемок проходили не в реальном доме, а в декорациях, британская компания Swift Direct Blinds, которая решила подсчитать ущерб, нанесенный дому Маккалистеров после его героической обороны. Итак, самый значительный урон нанесли мины-ловушки, установленные для грабителей. Расчеты показывают, что ущерб составил бы около 11 800 долларов.
Несмотря на то что большинство «разрушительных» съемок проходили не в реальном доме, а в декорациях, британская компания Swift Direct Blinds, которая решила подсчитать ущерб, нанесенный дому Маккалистеров после его героической обороны. Итак, самый значительный урон нанесли мины-ловушки, установленные для грабителей. Расчеты показывают, что ущерб составил бы около 11 800 долларов.
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Наверняка все помнят один из наиболее сложных и запоминающихся розыгрышей, в результате которого комната оказалась покрыта смолой и перьями из подушек. Не менее эффектными были покрытие смолой и клеем лестницы, бросание банок с краской со второго этажа и использование угольного гриля для нагрева дверных ручек входных дверей. Если считать по порядку, то в современных ценах замена ручки двери выльется не меньше, чем в 130 долларов. Ремонт лестницы в подвал — в 910 долларов, а за уборку клея и перьев пришлось бы заплатить 3900 долларов. Учитывая тот факт, что после всех этих повреждений пол дома также необходимо будет отремонтировать, можно смело добавить к счету еще почти 4500 долларов.
Другие 2340 долларов, включенные в счет, пойдут на устранение повреждений от всех прочих ловушек. Это включало бы покупку новых рождественских украшений и починку полок в комнате старшего брата База.
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Так что удивительно что он не развалился на части.
Давно-давно один раз посмотрел, ну да. Но пересматривать и делать из него культовый?!
По мне - как-то слишком мало смысла в нём.