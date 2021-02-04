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Какой ущерб был нанесен особняку из «Один дома»

Какой ущерб был нанесен особняку из «Один дома» (5 фото)

Автор:
04 февраля 2021 09:29
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   один дома   особняк   ущерб   факты   фильм   фото   
1142
5
Пока кто-то сочувствует оставшемуся дома одному ребенку, мало кто задумывается о последствиях этих приключений и о том, что было после «конца фильма».
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Метки: интересно   кино   один дома   особняк   ущерб   факты   фильм   фото   
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7  комментариев
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11k
Колька Валеркин сын Час назад
а если немного отвлечься от ущерба дому, то Марф и Гарри не зашли бы в дом, после падения с лестниц, получив овердофига переломов и они бы потом подали в суд на этого мелкого 3.14здюка и отсудили намного больше.
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1k
Albigoec 59 минут назад
А какая финансовая потеря была, если бы грабители проникли в дом?
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2k
OLDer Albigoec 42 минуты назад
вызов водопроводчика - максимум 1500
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288
Александр Задорожный Час назад
Дома там из говна, палок и утеплителя. И даже те, которые выглядят поприличней - это просто фасад обложенный плиткой под кирпичи, ролик смотрел, строители выкладывали на Ютуб.
Так что удивительно что он не развалился на части.
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26k
Игорь Час назад
"А вы любите этот фильм?"
Давно-давно один раз посмотрел, ну да. Но пересматривать и делать из него культовый?!

По мне - как-то слишком мало смысла в нём.
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23k
Рекламщик Час назад
Какой ущерб был нанесен особняку из «Один дома»
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