"Нас похитили!": пассажиры самолета устроили истерику из-за незапланированного изменения маршрута

Автор ролика была крайне недовольна сложившейся ситуацией и, комментируя видео, не стеснялась в выражениях. "Нас просто похитили", -написала она в своем видео, разместив его в соцсетях.



Таким образом, путешествие из Москву в Нальчик вместо двух часов растянулось на четыре. Радости оно никому не доставило, но больше всего в этой ситуации было жаль бортпроводников - им пришлось принять на себя весь гнев пассажиров.