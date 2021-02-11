"Нас похитили!": пассажиры самолета устроили истерику из-за незапланированного изменения маршрута

О том, что борт полетит из Москвы не в Нальчик, а сначала сделает посадку в Астрахани, пассажиры узнали, уже после того, как разместились в салоне самолета. Это известие всех застало врасплох, и часть из летевших впала в неконтролируемую ярость. Больше всего в этой ситуации жаль бортпроводников.
Истерика пассажиров борта "Москва-Нальчик" попала на видео и стала иллюстрацией к теме, как ведут себя люди в нестандартной ситуации.
Пассажирам абсолютно не понравилась идея вместо двух часов лететь в два раза дольше. Тем более, что внятно причину изменения маршрута им так и не объяснили. Кто-то из находившихся в салоне стал кричать, что хочет выйти. Кто-то возмущался и доказывал проводникам, что покупал билет на прямой рейс и не собирается лететь с пересадкой.
Автор ролика была крайне недовольна сложившейся ситуацией и, комментируя видео, не стеснялась в выражениях. "Нас просто похитили", -написала она в своем видео, разместив его в соцсетях.
Таким образом, путешествие из Москву в Нальчик вместо двух часов растянулось на четыре. Радости оно никому не доставило, но больше всего в этой ситуации было жаль бортпроводников - им пришлось принять на себя весь гнев пассажиров.
Таким образом, путешествие из Москву в Нальчик вместо двух часов растянулось на четыре. Радости оно никому не доставило, но больше всего в этой ситуации было жаль бортпроводников - им пришлось принять на себя весь гнев пассажиров.
Пассажиры стали муссировать тему высокопоставленного чиновника, который внезапно решил лететь не в Нальчик, а в Астрахань и из-за которого якобы самолет посадили не там, где изначально планировали. Эта версия не нашла подтверждения, т.к. в городе арбузов и воблы никто из летевших борт не покидал.
В соцсетях выдвигались и другие версии смены маршрута, но все они не подтверждены официально, а потому рассматриваются исключительно в качестве теорий.
В соцсетях выдвигались и другие версии смены маршрута, но все они не подтверждены официально, а потому рассматриваются исключительно в качестве теорий.
И хотя сама по себе ситуация была не из приятных, в соцсетях пояснили, что авиаперевозчик имеет право менять маршрут, и приобретение билета является актом добровольного согласия с этим правилом. К счастью, подобное практикуется достаточно редко, и практически всегда - в случаях форс-мажоров. Хотя это же "Победа", с этой авикомпанией не соскучишься!
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называется "Экономической"! Потому что здесь можно сэкономить уйму денег.
Захотел сэкономить сантик - спи без простыни или без одеяла. За два
сантика можешь спать без подушки. А за целый пятак спи на голом полу.
Сплошная выгода!
Три полудевочки и один роскошный мальчик,
Который ездил побираться в город Нальчик,
И возвращался на машине марки Форда
И шил костюмы элегантней, чем у лорда.
На Аргентину это было не похоже,
Когда прохожему заехали по роже,
А из пивной нас выбросили разом
Приятель с шишкою, я с синяком под глазом.
Там ни кресла не откидываются, ни похавать не дают.
осталось только поручни еще присобачить )))