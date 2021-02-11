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"Нас похитили!": пассажиры самолета устроили истерику из-за незапланированного изменения маршрута

"Нас похитили!": пассажиры самолета устроили истерику из-за незапланированного изменения маршрута (6 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 16:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Астрахань   видео   внуково   конфликт   нальчик   пересадка   самолет   
698
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О том, что борт полетит из Москвы не в Нальчик, а сначала сделает посадку в Астрахани, пассажиры узнали, уже после того, как разместились в салоне самолета. Это известие всех застало врасплох, и часть из летевших впала в неконтролируемую ярость. Больше всего в этой ситуации жаль бортпроводников.

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Метки: Астрахань   видео   внуково   конфликт   нальчик   пересадка   самолет   
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9k
Dihydrogen Monoxide Полчаса назад
Понимаю возмущение пассажиров, но не понимаю, почему они свой гнев направили на бортпроводников? Ведь не бортпроводники затеяли такой перелет, а руководство авиакомпании. Ну долетели спокойно, а потом подали в суд на авиакомпанию и в ходе судебного разбирательства отстаивали бы свои права и требовали бы компенсацию.
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10k
Евгений Минуту назад
- А! - закричал Козлик. - Теперь мне понятно, почему гостиница
называется "Экономической"! Потому что здесь можно сэкономить уйму денег.
Захотел сэкономить сантик - спи без простыни или без одеяла. За два
сантика можешь спать без подушки. А за целый пятак спи на голом полу.
Сплошная выгода!
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33k
jonnyD 8 минут назад
НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ОТКРЫЛАСЯ ПИВНАЯ

Три полудевочки и один роскошный мальчик,
Который ездил побираться в город Нальчик,
И возвращался на машине марки Форда
И шил костюмы элегантней, чем у лорда.

На Аргентину это было не похоже,
Когда прохожему заехали по роже,
А из пивной нас выбросили разом
Приятель с шишкою, я с синяком под глазом.
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1k
Роман Гамзалиев 12 минут назад
Вот подумал если бы такая ситуация произошла в Америке , сейчас бы куча исков и откупных было бы , а тут как всегда крайним сделали низшее звено в авиакомпании)
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−160
не надо мне отвечать 24 минуты назад
Пипол то все равно схавал ....Так почему и нет .
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1k
Acid Snake Полчаса назад
Грязные жЫвотные
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17k
kamanch Полчаса назад
Лететь 4 часа Победой - это жесть!
Там ни кресла не откидываются, ни похавать не дают.
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26k
Acu900 kamanch Полчаса назад
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17k
kamanch Acu900 Полчаса назад
Точняк! )))
осталось только поручни еще присобачить )))
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−15
EE Полчаса назад
Судя по галстукам это всеми нами любимая Победа. Самая паганая авиакомпания надо сказать. Отменяют рейсы на раз два, что угодно делают с рассписанием. В одном из полетов видел как стюарды угадились из за то что девушка пересела к своему парню при том что место было свободно, вызвали полицию по прилету.
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