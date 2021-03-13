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Таксист устроил истерику из-за открытой пассажирами банки энергетика

Таксист устроил истерику из-за открытой пассажирами банки энергетика (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 марта 2021 14:19
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   истерика   конфликт   нецензурная брань   омск   пассажиры   
1383
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Работает всего три месяца, а уже "поломался"...

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Метки: видео   истерика   конфликт   нецензурная брань   омск   пассажиры   
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
быдлота
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600
Виктор 10 минут назад
а не постанова? больно уже непонятно камера расположена...
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4k
Шлагбаумэн 15 минут назад
Из-за банки энергетика так взорвался? Данунах. Предыстория явно там была, сколько езжу на таксомоторе, ниразу такого не было. А эток прямо из фильма Брат 2 сошёл
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0
AnDrEy BiG 17 минут назад
заказав такси помните что вы боги а таксист тварь, вы можете потребовать закурить, прибавить или поставить музыку какую хотите открыть и пролить пиво и другие напитки, указать на нищебродскую зарплату таксиста хотя зарабатываете меньше и быковать не стесняясь
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5k
Leo Sun 51 минуту назад
"С чего начался конфликт, к сожалению, непонятно"

Вы, автор, сначала на 100% точно узнайте, с чего начался конфликт, а потом подавайте всю информацию. Чтобы не показывать ситуацию с одной стороны. Так будет справедливо.
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61
ford029 Час назад
не сдержанный долбо"б таксотиктокер
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12k
Toxictofa Час назад
Если смотреть с начала ролика, то таксист вполне прилично предупредил, что ни энергетики, ни пиво у него в машине не пьют. Пассажир выкинул энергетик со словами "Стой, выкидывай нах#й, погнали". И как только выкинули, таксист сразу поехал, конфликт вроде бы решен.

А потом началось, что энергетик стоит как поездка и им должны его компенсировать, звонить выяснять что-то. Поэтому реакцию таксиста прекрасно понимаю, хоть и не одобряю.

У самого не раз так и пиво, и газировку разливали друзья и родственники. И им не предъявишь ничего! С тех пор у меня в машине порядок такой - пока едем, не пить и не жрать.

А то на словах они все и аккуратно будем, и уберем и денег на химчистку дадим.
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3k
aleksei Час назад
Если смотреть только первую часть, где таксист матерится, то одно мнение, но когда смотришь с самого начала, то уже другое, пассажиры то тоже хороши
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13k
ЦСКА 2 часа назад
Скорее всего допекли парня, жрущие чипсы и сосущие газировку пассажиры! Я вообще не представляю, как можно личный автомобиль в качестве такси использовать....Если только самому быть законченным поросенком! Про свиней в общественном транспорте можно отдельный пост запилить! В кино ходить стало противно....Хрен поймешь где ты, в кинозале или на телятнике! Все вокруг чавкают, хрумкуют и чмокают!
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335
Nane First NameLast 2 часа назад
А случись такое в в Питере, сюжет мог бы быть другим.
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1
Павел Петухов Nane First NameLast Час назад
расчлененка?
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5k
Leo Sun 2 часа назад
Если бы в моей машине кто-то открыл банку газировки, пачку печенья или семечки без моего разрешения, тот бы сразу пошёл пешком.

Есть и пить нужно дома, в ресторанах и других предназначенных для этого местах... если ты не умираешь с голоду.
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5k
Сергей Leo Sun Час назад
Ты тоже быдлотаксист?
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5k
Leo Sun Сергей 56 минут назад
Я езжу на машине исключительно в качестве пассажира. И видео я не смотрела. Но мне хватило заголовка поста, чтобы написать то, что я написала.

Быдло в данном случае человек, который сел в чужую машину (неважно, такси это или личный, неслужебный транспорт) и ведёт себя там так, как хочет. Существуют общепринятые правила поведения, которых надо придерживаться, хочешь ты того или нет. Если ты их не придерживаешься, то автоматом переходишь в категорию "быдло". Есть такое понятие - "воспитание"... к сожалению, знакомое не всем.
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156
Вано 2 часа назад
Чего истерить, остановился и выгрузил спокойно.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Пусть скажет спасибо,что ему в салон не нарыгали
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32
super.kkk-2016 2 часа назад
Прописал бы в дыню этому таксомотору. За словарный понос с надрывом.)
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32k
Лесли 🥰 super.kkk-2016 Час назад
А че за привычка садиться в тачку и жрать, пить, курить??) От того, что ты платишь сто рублей за поездку, не означает, что ты купил тачку вкупе с водителем и теперь имеешь право делать там че хочешь!)
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32
super.kkk-2016 Лесли 🥰 Час назад
я не пью от слова совсем. Но если бы на меня так наехали присунул б в репу. Надо иметь уважение к клиенту. а то заплпти деньги и слушай всякую хню.
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16
Сторонний наблюдатель super.kkk-2016 37 минут назад
Типичная быдлота, только кулаками махать и можете. Кстати ты так поосторожней, а то заявление напишут
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1k
K_II_T 2 часа назад
Провокаторы они такие.
Всегда вроде ни при чём. Всегда вещают от третьего лица. На что самое интересное, в статье выделенной вот это:

«Оправданы ли действия таксиста? Или ему стоит поискать другую работу?».

И очень любят по свински в обществе. Но не любят такое отношение к себе.

Теперь возьмём этого водителя.
Он сказал, что ему плевать на работу и пассажиров. Но не доказал это. Разовью эту тему.
Вот если бы водитель по пути протестировал abs+esp системы. Тогда бы ситуацию разруливать нужна была бы уже парочке. И что бы они написали в отзыве? Что водитель так плохо ехал, что у нас, не пристёгнутых, пиво разлилось?
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474
bad-bubble 2 часа назад
Ничего не понятно, но очень интересно.
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3k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Ну, не знаю... спросить нужно было перед тем, как банку открывать, но за такой базар таксисту могло и прилететь по черному рту. Как, вообще, пассажир выдержал....непонятно. Последними словами опускает, а эти едут, как ни в чем небывало.
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9k
котегRUS 2 часа назад
скорее всего уделали ему машину дешевым пойлом, а водила взорвался..
видимо стоят друг друга..
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Как же этот паря потом будет в глаза своей девушке смотреть? Таксист опустил их по полной.
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80
Hunde Beißer2 2 часа назад
Дешевая и бессмысленная постанова...
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1k
Вадик Бондаренко 2 часа назад
Ща еще и пить нельзя,крыша едет
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