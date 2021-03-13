Таксист устроил истерику из-за открытой пассажирами банки энергетика

С чего начался конфликт, к сожалению, непонятно. Но судя по всему, пассажиры стали качать права, из-за чего таксист и взорвался.





Правда, его риторика несколько нелогична. Сначала извозчик говорит, что ему плевать на свою работу и называет парня-пассажира нищебродом, который не может себе позволить такую же машинку за 645 тысяч рублей. А под конец ролика заявляет, что зарабатывает на такси последние деньги, и если он останется без работы, то его семья останется без средств к существованию. Так все-таки не плевать?





Нет, таксиста понять можно - все извозчики на "экономе" довольно негативно реагируют на открытые емкости с напитками и чипсами в салоне автомобиля. Но, конечно, не настолько безумно. Оправданы ли действия таксиста? Или ему стоит поискать другую работу? Впрочем, вполне возможно, что его уже уволили. Подробностей от СМИ пока нет.



UPD: таксист - известный в Омске YouTube-блогер, который ведет канал про свою работу под названием "Киря в такси". Видео не постановочное.





Вот ролик, записанный с самого начала конфликта: