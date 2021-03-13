Таксист устроил истерику из-за открытой пассажирами банки энергетика

Работает всего три месяца, а уже "поломался"...
Всем известна многосерийная трагикомедия про истеричных пассажиров под названием "Вези меня мразь!" И вот настало время посмотреть на таксистов. Некоторые из них ведут себя ничуть не лучше своих клиентов.
Большинство извозчиков за время работы с пассажирами обретают такую непробиваемую толстокожесть и пофигизм, что любое недовольство и истерика со стороны клиентов для них как слону дробина. В любой непонятной ситуации они спокойны и корректны. Но наш герой из Омска не таков. Он впал в ярость и последними словами обматерил пассажиров, которые посмели открыть в салоне его новенькой машины банку с энергетиком.
Осторожно, монолог таксиста изобилует "яркими" выражениями (18+):
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С чего начался конфликт, к сожалению, непонятно. Но судя по всему, пассажиры стали качать права, из-за чего таксист и взорвался.
Правда, его риторика несколько нелогична. Сначала извозчик говорит, что ему плевать на свою работу и называет парня-пассажира нищебродом, который не может себе позволить такую же машинку за 645 тысяч рублей. А под конец ролика заявляет, что зарабатывает на такси последние деньги, и если он останется без работы, то его семья останется без средств к существованию. Так все-таки не плевать?
Нет, таксиста понять можно - все извозчики на "экономе" довольно негативно реагируют на открытые емкости с напитками и чипсами в салоне автомобиля. Но, конечно, не настолько безумно. Оправданы ли действия таксиста? Или ему стоит поискать другую работу? Впрочем, вполне возможно, что его уже уволили. Подробностей от СМИ пока нет.
UPD: таксист - известный в Омске YouTube-блогер, который ведет канал про свою работу под названием "Киря в такси". Видео не постановочное.
Вот ролик, записанный с самого начала конфликта:
Источник:
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Вы, автор, сначала на 100% точно узнайте, с чего начался конфликт, а потом подавайте всю информацию. Чтобы не показывать ситуацию с одной стороны. Так будет справедливо.
А потом началось, что энергетик стоит как поездка и им должны его компенсировать, звонить выяснять что-то. Поэтому реакцию таксиста прекрасно понимаю, хоть и не одобряю.
У самого не раз так и пиво, и газировку разливали друзья и родственники. И им не предъявишь ничего! С тех пор у меня в машине порядок такой - пока едем, не пить и не жрать.
А то на словах они все и аккуратно будем, и уберем и денег на химчистку дадим.
Есть и пить нужно дома, в ресторанах и других предназначенных для этого местах... если ты не умираешь с голоду.
Быдло в данном случае человек, который сел в чужую машину (неважно, такси это или личный, неслужебный транспорт) и ведёт себя там так, как хочет. Существуют общепринятые правила поведения, которых надо придерживаться, хочешь ты того или нет. Если ты их не придерживаешься, то автоматом переходишь в категорию "быдло". Есть такое понятие - "воспитание"... к сожалению, знакомое не всем.
Всегда вроде ни при чём. Всегда вещают от третьего лица. На что самое интересное, в статье выделенной вот это:
«Оправданы ли действия таксиста? Или ему стоит поискать другую работу?».
И очень любят по свински в обществе. Но не любят такое отношение к себе.
Теперь возьмём этого водителя.
Он сказал, что ему плевать на работу и пассажиров. Но не доказал это. Разовью эту тему.
Вот если бы водитель по пути протестировал abs+esp системы. Тогда бы ситуацию разруливать нужна была бы уже парочке. И что бы они написали в отзыве? Что водитель так плохо ехал, что у нас, не пристёгнутых, пиво разлилось?
видимо стоят друг друга..