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Пьяный сын экс-депутата сбил прокурора с супругой в Астрахани

Пьяный сын экс-депутата сбил прокурора с супругой в Астрахани (4 фото + 2 видео)

Автор:
01 марта 2021 13:30
Сообщество : Аварии
Метки: Астрахань   видео   дтп   пешеходный переход   прокурор   сын депутата   травмы   
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Будучи без штанов, молодой человек отбивался от сотрудников автоинспекции теннисной ракеткой.

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Метки: Астрахань   видео   дтп   пешеходный переход   прокурор   сын депутата   травмы   
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34  комментария
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4k
Бу Час назад
Наконец то это случилось.
Законодательная власть против судебной
Покупаем попкорн
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12k
KOSTELLO 9 минут назад
Чет напомнило

Ссылка m.youtube.com
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63k
Максим 15 минут назад
Позиции совсем не равны. действующий прокурор против бывшего депутата.. ВОобще не равны.
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20
Andrey 15 минут назад
Обоюдка...
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3k
Alexbux1 18 минут назад
В этой новости все прекрасно...
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57k
Опиум для народа 21 минуту назад
Них"я не нормальная ситуация, когда "не на того напал","теперь не поздоровится",потому что сбил прокурора...И это для России-норма. Днище,бл"дь...
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5k
радик геннадиевич Полчаса назад
дааа уж,нашла коса на камень.
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5k
Николай 39 минут назад
Без соплей, понятно что на месте потерпевших мог быть каждый, но теперь посмотрим чья рука мохнатее... сколько даст сыну депутата, прокурор... вот это сериальчик, похлеще ефремова...
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447
Zavrrr 40 минут назад
Предлагаю всех единоросов распустить после такого случая. Как результат их трудов.
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19k
ПаганецЪ Zavrrr 24 минуты назад
У Вас в слове "расстрелять" опечатка.
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1k
Роман Гамзалиев 44 минуты назад
Никогда такого не было и вот снова . Но карма какая чертовка ...
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1k
mikhanych Час назад
если футбольного осьминога еще не пустили на сашими или томям, в студию его, проверис какой он там предсказатель!
вы тока держите страну в курсе, как там и что... а я ушел за попкорном
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1k
mikhanych 59 минут назад
и это... ессно пострадавшим выздоровления
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252
Nane First NameLast Час назад
Во всём виноваты проклятые наркоторговцы. Продали невинному дитяте просроченные наркотики!

Если серьёзно - сынуле капец. Папуля то без мандата.
У прокурора своих бабок хватает. Поэтому откупиться не получится. Будет сидеть.
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5k
Николай Nane First NameLast 37 минут назад
Ска такого расклада не предвидел, точно можно же приплести еще и водилу который перед пешеходным остановился... а чего он встал...
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5k
кот базилий Николай 24 минуты назад
И правда -чаво он встал , непонятна стало и исчо обзор загородил своею машиною.
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1k
Сергей Иванов Час назад
Нашла коса на камень...Ставлю на вину дорожников, которые содержат дорожное покрытие в неподобающем ГОСТ виде.
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118k
arek14 2 часа назад
Холопов рядом не нашлось, вот мент и попал.
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1k
Mais Profoza 2 часа назад
Любопытно как будут складываться дальнейшие события, ведь за рулем был не простой смертный и пострадавшие тоже - не холопы.
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2k
Rhino Mais Profoza 51 минуту назад
Водитель белого Соляриса виноват, очевидно же)
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26k
Aqueronte 2 часа назад
Запасаемся попкорном и ждём развязку, чьи связи круче.
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9k
Eltiftel 2 часа назад
я считаю, что военная комендатура, должна собраться, и вырезать нах...й всю семью депутата, и его окружение
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946
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
Куда он так летел интересно? На корт что ли?
А вообще если без шуток, сегодня когда ехал на работу тоже с таким летуном поравнялся и спросил мол, куда ты так летишь всё равно на светофоре стоишь?
Что удивительно, любой кому я задавал такой вопрос не признавался и начинал косить под дурака, мол не летел еле ехал и так далее.
А на последок он меня назвал активистом

Вот если бы каждый проявлял активно свою гражданскую позицию и таким летунам говорил словом, а может быть иногда и кое-чем другим, тогда бы на дорогах было гораздо спокойнее и безопаснее.
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Уважение прокурору,который ходит пешком,а не подъезжает к парадным на служебной машине.
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41k
Митрий 2 часа назад
Как там сингулярность или черная дыра не образовались?
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253
Юрий 2 часа назад
Ну тут походу неприятности у молодого человека будут, вероятно папа всыпет ремня за потерю нескольких миллионов. Там и ментам и прокурору и водителю убитой машины.
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