Пьяный сын экс-депутата сбил прокурора с супругой в Астрахани

Будучи без штанов, молодой человек отбивался от сотрудников автоинспекции теннисной ракеткой.
Сын астраханского экс-депутата от "Единой России" Василия Леванова 26-летний Артем в воскресенье днем сбил на пешеходном переходе военного прокурора и его супругу.
Инцидент произошел на улице Адмиралтейской. Артем Леванов на черной Toyota Camry и не подумал притормозить перед "зеброй", когда другие участники движения остановились. В последний момент он, видимо, заметил переходящих дорогу мужчину и женщину и крутанул руль вправо, влетев в белый "Солярис". Однако от серьезных травм 44-летнего Казбека Кудаева и его супругу это не спасло. Сейчас они находятся в реанимации с переломами конечностей и черепно-мозговыми травмами. Водитель "Соляриса" отделался ссадинами и ушибами, но его автомобиль вряд ли подлежит восстановлению.
Источник:
Что касается виновника аварии, то по словам автоинспекторов, он находился в неадекватном состоянии. При задержании сын депутата сопротивлялся и пытался драться - будучи без штанов, отбивался от инспекторов теннисной ракеткой. Но судя по окровавленному лицу, свой бой он проиграл.
Источник:
Изначально сообщалось, что за рулем был сын действующего депутата регионального парламента от ЕР, но оказалось, что Василий Леванов был таковым в пятом созыве, в шестой он не попал.
Из той же серии: на перекрёстке прокурорская машина столкнулась с машиной судьи. Виноватыми оказались гаишники, приехавшие по вызову на место аварии.— Евгений Королев (@Monarh7127) February 28, 2021
ну или как они там будут этот вопрос решать мне прям интересно— лимончик с сахаром 🍋✨ (@sancho_limoncho) February 28, 2021
Источник:
- Сестра не уследила: в Коми пятилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами
- Второй день рождения пешеходов из Ростова-на-Дону: автомобиль пролетел на красный
- Неудачная попытка перебежать дорогу на красный свет
- Мать встала на защиту! Наезд на нетрезвого молодого человека в Коми
- Многотонная автоцистерна: в Волгограде КамАЗ сбил 17-летнюю девушку
Понравилось42
Законодательная власть против судебной
Покупаем попкорн
вы тока держите страну в курсе, как там и что... а я ушел за попкорном
Если серьёзно - сынуле капец. Папуля то без мандата. У прокурора своих бабок хватает. Поэтому откупиться не получится. Будет сидеть.
А вообще если без шуток, сегодня когда ехал на работу тоже с таким летуном поравнялся и спросил мол, куда ты так летишь всё равно на светофоре стоишь?
Что удивительно, любой кому я задавал такой вопрос не признавался и начинал косить под дурака, мол не летел еле ехал и так далее.
А на последок он меня назвал активистом
Вот если бы каждый проявлял активно свою гражданскую позицию и таким летунам говорил словом, а может быть иногда и кое-чем другим, тогда бы на дорогах было гораздо спокойнее и безопаснее.