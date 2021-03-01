Пьяный сын экс-депутата сбил прокурора с супругой в Астрахани

Сын астраханского экс-депутата от "Единой России" Василия Леванова 26-летний Артем в воскресенье днем сбил на пешеходном переходе военного прокурора и его супругу.





Инцидент произошел на улице Адмиралтейской. Артем Леванов на черной Toyota Camry и не подумал притормозить перед "зеброй", когда другие участники движения остановились. В последний момент он, видимо, заметил переходящих дорогу мужчину и женщину и крутанул руль вправо, влетев в белый "Солярис". Однако от серьезных травм 44-летнего Казбека Кудаева и его супругу это не спасло. Сейчас они находятся в реанимации с переломами конечностей и черепно-мозговыми травмами. Водитель "Соляриса" отделался ссадинами и ушибами, но его автомобиль вряд ли подлежит восстановлению.