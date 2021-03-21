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Черный-черный юмор, который симпатичен многим

Черный-черный юмор, который симпатичен многим (16 фото)

Автор:
21 марта 2021 15:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   болезнь   подборка   прикол   смерть   смех   черный юмор   
2856
16
Этот юмористический жанр понимают не все. Для вас данный пост может показаться очень жестким, поэтому заходить в него стоит не всем. Оно вам надо?
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Метки: Юмор   болезнь   подборка   прикол   смерть   смех   черный юмор   
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Пумба 23 минуты назад
Ничего не имею против черного юмора, но очень не люблю баяны. Каждая из этих картинок неоднократно постилась на Фишках за последние 2 месяца. ТС, харэ уже!
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Broscan 39 минут назад
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