Черный-черный юмор, который симпатичен многим

Этот юмористический жанр понимают не все. Для вас данный пост может показаться очень жестким, поэтому заходить в него стоит не всем. Оно вам надо?

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1. Начать хочется, как всегда, с культурной столицы России 0 Источник:

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2. И смех и грех 0 Источник:

3. Шуточки в этом жанре бывают очень жесткими 0 Источник:

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5. "Пикачу, используй удар молнии" 0 Источник:

6. Для всех поклонников Форсажа 0 Источник:

7. Только посмотрите, сколько радости у него на лице 0 Источник:

8. А мы продолжаем жестко шутить 0 Источник:

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