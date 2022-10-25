Юморная старушка превратила собственные похороны в спиритический сеанс

По словам Грейси, несмотря на скорбь и печаль, присущие моменту, при виде этих открыток невозможно было удержаться от смеха. Действительно, отчего бы не поддерживать связь! Вот и приспособление имеется...



В комнате было 30-40 человек и у всех случилась истерика (в хорошем смысле), когда они вчитались в полученные открытки. Сеанс, конечно же, тоже попробовали провести, но ничего не вышло.