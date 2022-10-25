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Юморная старушка превратила собственные похороны в спиритический сеанс

Юморная старушка превратила собственные похороны в спиритический сеанс

Автор:
25 октября 2022 17:12
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   Спиритическое   Юмор   истории из жизни   истории людей   необычный подарок   похороны   спиритический сеанс   чувство юмора   
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Что может быть лучше, чем человек с прекрасным чувством юмора? Особенно если это твоя любимая бабушка! 81-летняя Джоди Перриман, зная, что ее время на исходе, приготовила специальные подарки для тех, кто ей дорог. Это были открытки с ее фотографией и крошечные доски для спиритических сеансов с надписью «Будем на связи!»
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прикол   Спиритическое   Юмор   истории из жизни   истории людей   необычный подарок   похороны   спиритический сеанс   чувство юмора   
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1  комментарий
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Jay Freeman 2 часа назад
"Сеанс, конечно же, тоже попробовали провести, но ничего не вышло."

Как это по-женски. Назначила свидание и не пришла.
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