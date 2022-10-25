Юморная старушка превратила собственные похороны в спиритический сеанс

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Что может быть лучше, чем человек с прекрасным чувством юмора? Особенно если это твоя любимая бабушка! 81-летняя Джоди Перриман, зная, что ее время на исходе, приготовила специальные подарки для тех, кто ей дорог. Это были открытки с ее фотографией и крошечные доски для спиритических сеансов с надписью «Будем на связи!»
81-летняя Джоди Мари Перриман решила, что подарит всем своим близким последний подарок на память во время собственных похорон
Этот снимок разместила в Твиттере Грейси, внучка Джоди, и он очень понравился людям. Во-первых, обратите внимание на фотографию бабули. Она явно была той еще озорницей. Во-вторых, идея раздать гостям на похоронах доски для спиритических сеансов просто гениальна.
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По словам Грейси, несмотря на скорбь и печаль, присущие моменту, при виде этих открыток невозможно было удержаться от смеха. Действительно, отчего бы не поддерживать связь! Вот и приспособление имеется...
В комнате было 30-40 человек и у всех случилась истерика (в хорошем смысле), когда они вчитались в полученные открытки. Сеанс, конечно же, тоже попробовали провести, но ничего не вышло.
В комнате было 30-40 человек и у всех случилась истерика (в хорошем смысле), когда они вчитались в полученные открытки. Сеанс, конечно же, тоже попробовали провести, но ничего не вышло.
Джоди Перриман всю жизнь любила веселиться и дурачиться, и даже после смерти сумела разрядить печальную обстановку, насмешить своих самых близких и любимых родственников.
Она умерла от рака 12 октября. От операции и лечения отказалась, решив, что оно того не стоит, да и слишком это все тяжело. Чувствуя, что ее дни скоро подойдут к концу, Джоди напоследок придумала смастерить эти открытки.
Грейси описала свою бабушку, как «петарду», которая могла «перехитрить любого». «Она была веселой. У нее было отличное чувство юмора и огромное сердце, — сказала Грейси. — Она любила свою семью. И она заботилась об окружающих ее людях. Она была великой женщиной».
Фотография оригинальной открытки была опубликована 19 октября и набрала более 730 тысяч лайков и сотни комментариев; некоторые люди делились своим опытом, но большинство просто восторгались открыткой.
«Это потрясающе… Я сделаю так же, когда умру, в честь вашей крутой бабушки! Да упокоится она с миром!" — написал один комментатор. «Я очень сожалею о вашей потере. У вашей бабушки было прекрасное чувство юмора, а ее желание привнести немного света в тяжесть горя просто умиляет».
«Это потрясающе… Я сделаю так же, когда умру, в честь вашей крутой бабушки! Да упокоится она с миром!" — написал один комментатор. «Я очень сожалею о вашей потере. У вашей бабушки было прекрасное чувство юмора, а ее желание привнести немного света в тяжесть горя просто умиляет».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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