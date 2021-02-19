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Самые неожиданные фотографии, которые попались в соцсетях

Самые неожиданные фотографии, которые попались в соцсетях (17 фото)

Автор:
19 февраля 2021 14:01
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Улица   Юмор   гопник   неожиданно   прикол   смех   
2866
17
После просмотра данного поста, вы 100% сможете утверждать, что видели в этой жизни абсолютно все. Действительно, как героям данных кадров пришло такое в голову?
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Метки: Россия   Улица   Юмор   гопник   неожиданно   прикол   смех   
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8  комментариев
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6k
dikijjim 13 минут назад
про чувака в красном пиджаке,в тюрьмах если не заниматься собой, голова большая становится все остальное атрофируется ,особенно колени и спина.
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6k
Иркутск. Байкал. Сибирь 17 минут назад
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4k
Евгений Час назад
Надо картинку и надпись, поменять местами. Никак не мог понять, как наладится жизнь, если поцелуешь стакан, пока не прокрутил дальше.

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15k
Ego sum qui sum Евгений 20 минут назад
смотрел долго на эту картинку, путин, иконки...это ведь одного уровня заболевания - религиозность и псевдопатриотизм
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1k
ALEX Час назад
Типичный Путинский электорат.


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3k
Serj81 ALEX Час назад
Так видно прозомбирована первым и вторым каналом. На лице напрочь отсутствую малейшие нотки интеллекта
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2k
RoseM ALEX Минуту назад
Ваше фото - в студию!

Мы хотим видеть больше хороших и умных лиц, способных поддержать Навального!
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