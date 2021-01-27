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Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди

Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди (16 фото)

Автор:
27 января 2021 14:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   болезнь   жесть   прикол   смех   циник   черный юмор   
4089
16
Перед вам очередная жесткая жесть из социальных сетей. Для многих подборка будет смешной, у других - вызовет отторжение и рвотный рефлекс. Думайте сами, решайте сами - открывать этот пост о черном юморе или нет!
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Метки: Юмор   болезнь   жесть   прикол   смех   циник   черный юмор   
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4  комментария
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4k
Александр Зотов 2 часа назад
знаю несколько врачей и фельдшеров скорой помощи - у них это ещё лайтовый юмор
знаю несколько врачей и фельдшеров скорой помощи - у них это ещё лайтовый юмор
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7k
Лещ 56 секунд назад
Черный юмор никогда не стареет, как и дети антипрививочников
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9k
Голос Вселенной 23 минуты назад
Комментарий к фото
Не помню, в каком-то комедийном фильме видел "Мэм, похоже, мы сможем спасти ногу Вашего мужа. Куда Вам ее прислать?!"
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Преподобный Стасян

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