Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди

Перед вам очередная жесткая жесть из социальных сетей. Для многих подборка будет смешной, у других - вызовет отторжение и рвотный рефлекс. Думайте сами, решайте сами - открывать этот пост о черном юморе или нет!

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1. Любителям каламбура посвящается 0 Источник:

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2. И смех и грех 0 Источник:

3. Немного коронавирусного юмора 0 Источник:

4. Фельдшеры - это те еще юмористы 0 Источник:

5. Ничего необычного, просто отзыв о наушниках 0 Источник:

6. Казалось бы, причем здесь школьники 0 Источник:

7. Житейская хитрость, которая может спасти ваши отношения 0 Источник:

8. Несравненный кладбищенский юмор! 0 Источник:

9. Как вы относитесь к кладбищенскому юмору? 0 Источник:

10. Все правда о человеке пауке 0 Источник:

11. Ох уж эти интернет-тролли 0 Источник:

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14. На фантазию... 0 Источник: