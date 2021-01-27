Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди

Перед вам очередная жесткая жесть из социальных сетей. Для многих подборка будет смешной, у других - вызовет отторжение и рвотный рефлекс. Думайте сами, решайте сами - открывать этот пост о черном юморе или нет!
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