Про Зою Космодемьянскую и память о ней. Современные власовцы

Комментариев, в которых Зоя называется психически больной и/или выполняющей преступный приказ, хватает. Почитаем?



"Ну по сути он прав (Невзоров), хотя и не принято про своих героев так говорить. Ну да, она была психически неуравновешенным человеком, фанатично преданной советской власти"



"...Да - ненависть к врагу. Так что к ней какие претензии. Только глубокое уважение, это - Подвиг. Стоит ли ее так пропагандировать? Нет и много раз нет! Людоедские приказы, наплевательское отношение к населению. Не самый сильный период и совсем уже неприглядная история...."



"На Надежду Савченко похожа. Та тоже в тюрьме сидела и никого не выдала, только своих домов не жгла"



"Сжечь дома и так оказавшегося в оккупации населения, перед наступлением холодов, это типа борьба с фашистами? А то, что люди могут погибнуть в огне? А то, что у крестьян там хоть какие запасы на зиму?"



"А х"ли там,надо было по примеру космодемьянской все оккупированые города снести бомбардировками,чтобы немцам негде было жить... Когда не можешь бороться с врагом- жги мирных жителей."



"Как можно оправдывать эту террористку? Которая поджигала деревни с людьми, запертые ставни с лошадьми. Она же маньяк-убийца. Убивала мирных жителей просто за то, что они временно оказались на вражеской территории"



"Итак 41 год, начало зимы, вы крестьянка или старик или ребёнок, живущий в глухой деревеньке. Голодно, холодно, немцы но хоть как то жить можно. И тут приходит добрая девочка Зоя с бутылочками керосина и сжигает валу деревеньку к чертям собачим, еды нет, жилья нет, начало зимы. А так да, святой человек, герой советского союза."



И так далее.



Хм, что-то знакомое, где-то я это видел и слышал: