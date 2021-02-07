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Про Зою Космодемьянскую и память о ней. Современные власовцы

Про Зою Космодемьянскую и память о ней. Современные власовцы (8 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2021 13:57
Метки: Зоя Космодемьянская   власовцы   война   герои   
480
8
1
Прочитал тут вчера вот эту статейку. И удивил меня не тот факт, что защищают Невзорова с его высказыванием о Зое Космодемьянской.
А то, сколько народу то ли не знает истории, то ли совершенно осознанно, в связи с собственным внутренним убеждением, повторяет перестроечные бредни о Зое.

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Метки: Зоя Космодемьянская   власовцы   война   герои   
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5k
Дельфин Красивый Час назад
выдали немцам Космодемьянскую обычные советские люди, не немцы её поймали, а поймали и выдали немцам селяне, ну которых забыли эвакуировать и чьи домишки должны были сгореть, с чего бы, может они не в курсе были??
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217
arcush Минуту назад
Героиня-паскуда сожгла дом с детьми и бабой... Была шизой в Кащенко. Из-за паскуды наши расстреляли мать малых детей Смирнову. И сдали её местные! Да мало её немцы пилили! Она убивала своих! Не немцев! А малых наших детей и баб!
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15k
Flying Dutchmen. 38 минут назад
Если бы война случилась сейчас, невзоров уже сидел бы в немецком штабе с банкой варенья и бочкой печенья...
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15k
Flying Dutchmen. Полчаса назад
Самый точный обзор.
Ссылка www.youtube.com
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10k
albedo 40 минут назад
Вот портрет критикующих победу Советского народа над нацистами:
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1k
Vovan Petroff albedo 2 минуты назад
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9k
portmen77 49 минут назад
Шеврон замазали по той же причине, что и драпируют мавзолей. Чтоб не получилось, что власть празднующая победу, празднует победу над собой.
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4k
Пепелац 55 минут назад
Думаю шеврон замазан из-за закона о нацистской символике, это претензия к депутатам ГД.
И Вы если приводите выдержки их приказов приводите полностью:
Ставка Верховного Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40 60 км в глубину от переднего края и на 20 30 км вправо и влево от дорог.
Дотла-это значит с уничтожением всех граждан проживающих на этих территориях(не прямое, но мороз и голод не дадут шанса на выживание)
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14k
Игорь Хомченко 59 минут назад
С ума что ли посходили. Подвиг Космодемьянской в том, что презрев смерть и пытки, она бросила вызов врагу. Невзоров - старый дурак. Давайте вообще тогда выставим счет РККА за разрушения гражданских объектов в ходе ВОВ.
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−71
Николай Красножопов 59 минут назад
Вечная слава Зае Космодерьмянской! Позор Невзорову!
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120k
Игорь Час назад
Проблема с власовцами заключается в том, что не все понимают что такое Власов. Который, в своё время, орал что он и за Россию, и за россиян. Он только против Сталина, красных и коммунизма. А так он тоже хотел всего хорошего России, в своём понимании конечно. Делая ставку на олигархический капитализм, с националистическим уклоном. Надеюсь я объяснил кто такие власовцы? И почему они же контра недодавленная.
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862
Бро44 Час назад
Невзоров прав, но Зоя - часть нашей истории. Частенько хреновой, но уж какая есть...
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3k
Vladimir Yezhak Бро44 Минуту назад
Прав в чем?
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1k
Виталий Касандров Час назад
Ну где то с месяц уже очередной налет бандерлогов на фишки . Там ,да и здесь бабло для шатателей от Сореса и Ходора рекой льется . Так что не удивлен минусам у поста . Но несмотря на кучу акков реально их менее процента . Очередное док-во так называемые беспорядки по поводу посадки одного придурка , судя по 140 млн просмотров должны были выйти все включая грудных младенцев а вышло полтора дебила . Но бабла у перечисленных господ много так что ,ещё не раз услышим о культурных немцах и кровавом ИВС .
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30k
Сергей Дёмин Виталий Касандров 52 минуты назад
слили анального и свои и хозяева,вони много выхлопа ноль вот и нет протестунов.
Юльку на царство!))))
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