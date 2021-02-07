Про Зою Космодемьянскую и память о ней. Современные власовцы

Прочитал тут вчера вот эту статейку. И удивил меня не тот факт, что защищают Невзорова с его высказыванием о Зое Космодемьянской.
А то, сколько народу то ли не знает истории, то ли совершенно осознанно, в связи с собственным внутренним убеждением, повторяет перестроечные бредни о Зое.
А то, сколько народу то ли не знает истории, то ли совершенно осознанно, в связи с собственным внутренним убеждением, повторяет перестроечные бредни о Зое.
Комментариев, в которых Зоя называется психически больной и/или выполняющей преступный приказ, хватает. Почитаем?
"Ну по сути он прав (Невзоров), хотя и не принято про своих героев так говорить. Ну да, она была психически неуравновешенным человеком, фанатично преданной советской власти"
"...Да - ненависть к врагу. Так что к ней какие претензии. Только глубокое уважение, это - Подвиг. Стоит ли ее так пропагандировать? Нет и много раз нет! Людоедские приказы, наплевательское отношение к населению. Не самый сильный период и совсем уже неприглядная история...."
"На Надежду Савченко похожа. Та тоже в тюрьме сидела и никого не выдала, только своих домов не жгла"
"Сжечь дома и так оказавшегося в оккупации населения, перед наступлением холодов, это типа борьба с фашистами? А то, что люди могут погибнуть в огне? А то, что у крестьян там хоть какие запасы на зиму?"
"А х"ли там,надо было по примеру космодемьянской все оккупированые города снести бомбардировками,чтобы немцам негде было жить... Когда не можешь бороться с врагом- жги мирных жителей."
"Как можно оправдывать эту террористку? Которая поджигала деревни с людьми, запертые ставни с лошадьми. Она же маньяк-убийца. Убивала мирных жителей просто за то, что они временно оказались на вражеской территории"
"Итак 41 год, начало зимы, вы крестьянка или старик или ребёнок, живущий в глухой деревеньке. Голодно, холодно, немцы но хоть как то жить можно. И тут приходит добрая девочка Зоя с бутылочками керосина и сжигает валу деревеньку к чертям собачим, еды нет, жилья нет, начало зимы. А так да, святой человек, герой советского союза."
И так далее.
Хм, что-то знакомое, где-то я это видел и слышал:
"Ну по сути он прав (Невзоров), хотя и не принято про своих героев так говорить. Ну да, она была психически неуравновешенным человеком, фанатично преданной советской власти"
"...Да - ненависть к врагу. Так что к ней какие претензии. Только глубокое уважение, это - Подвиг. Стоит ли ее так пропагандировать? Нет и много раз нет! Людоедские приказы, наплевательское отношение к населению. Не самый сильный период и совсем уже неприглядная история...."
"На Надежду Савченко похожа. Та тоже в тюрьме сидела и никого не выдала, только своих домов не жгла"
"Сжечь дома и так оказавшегося в оккупации населения, перед наступлением холодов, это типа борьба с фашистами? А то, что люди могут погибнуть в огне? А то, что у крестьян там хоть какие запасы на зиму?"
"А х"ли там,надо было по примеру космодемьянской все оккупированые города снести бомбардировками,чтобы немцам негде было жить... Когда не можешь бороться с врагом- жги мирных жителей."
"Как можно оправдывать эту террористку? Которая поджигала деревни с людьми, запертые ставни с лошадьми. Она же маньяк-убийца. Убивала мирных жителей просто за то, что они временно оказались на вражеской территории"
"Итак 41 год, начало зимы, вы крестьянка или старик или ребёнок, живущий в глухой деревеньке. Голодно, холодно, немцы но хоть как то жить можно. И тут приходит добрая девочка Зоя с бутылочками керосина и сжигает валу деревеньку к чертям собачим, еды нет, жилья нет, начало зимы. А так да, святой человек, герой советского союза."
И так далее.
Хм, что-то знакомое, где-то я это видел и слышал:
Прям дымком от "огонька" перестроечного повеяло...
Хотел было написать: "это пишут граждане страны, за которую Зоя и совершила подвиг". Но одумался.
Не за "ЭТУ" страну Зоя, пошла под пытки и на казнь. А - За "ТУ" страну. Которой уже нет. Жители которой, в отличие от Ивашек, родства не помнящих, ЗНАЛИ историю.
Хотел было написать: "это пишут граждане страны, за которую Зоя и совершила подвиг". Но одумался.
Не за "ЭТУ" страну Зоя, пошла под пытки и на казнь. А - За "ТУ" страну. Которой уже нет. Жители которой, в отличие от Ивашек, родства не помнящих, ЗНАЛИ историю.
Так вот, дорогие мои: советские люди такой херни, про то, что Зоя жгла дома вместе с крестьянами и крестьянским добром, не написали бы.
Потому что ЗНАЛИ, что творили оккупанты на захваченных территориях.
Потому что ЗНАЛИ, что там, где стояли крупные войсковые части немцев - население просто выгоняли, в лучшем случае, в сараи. А сами немцы квартировали в захваченных крестьянских домах.
Потому что ЗНАЛИ, что творили оккупанты на захваченных территориях.
Потому что ЗНАЛИ, что там, где стояли крупные войсковые части немцев - население просто выгоняли, в лучшем случае, в сараи. А сами немцы квартировали в захваченных крестьянских домах.
Тут даже не надо читать "тот самый" приказ, не надо читать и слушать воспоминания тех, кто был на оккупированной территории.
Нужно просто хотя бы чуть-чуть знать, что творили фашистские захватчики и за кого они считали советских людей.
А потом - включить логику.
Представим: осень/зима 41 года. Морозы. В деревню, домов на 30-50 заходит и останавливается на постой немецкая крупная войсковая часть. Советских крестьян они за полноценных людей не считали, подтверждения чему не требуется. Вопрос: ГДЕ будут расквартированы немцы, не имеющие нормальной тёплой одежды, мечтающие обогреться и обсушиться? И куда будут вышвырнуты крестьяне?
Нужно просто хотя бы чуть-чуть знать, что творили фашистские захватчики и за кого они считали советских людей.
А потом - включить логику.
Представим: осень/зима 41 года. Морозы. В деревню, домов на 30-50 заходит и останавливается на постой немецкая крупная войсковая часть. Советских крестьян они за полноценных людей не считали, подтверждения чему не требуется. Вопрос: ГДЕ будут расквартированы немцы, не имеющие нормальной тёплой одежды, мечтающие обогреться и обсушиться? И куда будут вышвырнуты крестьяне?
А теперь, может, почитаем цитаты очевидцев оккупации:
"Немцы заняли нашу деревню. Нас выгнали из домов. Помню, что мы жили в бане, а немцы жили в избах, правда, нам разрешали топить печь и готовить еду дома."
"Не прошло и месяца после начала войны, как немецкие войска оказались в Урицке. Жителей загнали в подвалы с детьми..."
"В январе – феврале 1942 г., деревню захватили немцы, выгнав сельчан из домов, в них обосновались немецкие солдаты, а жители вынуждены были жить в землянках..."
И так далее. Я так понимаю, что выросло поколение, не общавшееся с ветеранами и жителями оккупированных районов?
Да, немцы тоже были разные. Кто-то мог и пожалеть ребёнка и не выбрасывать всю семью на мороз. В населённых пунктах, где квартировали небольшие гарнизоны - не было смысла выгонять всех жителей из своих домов.
Но - когда для того же немцев стоял жизненно важный вопрос: согреться и обсушиться самим, чтобы банально выжить и быть боеспособными, или пожалеть "неполноценных" жителей домов и предоставить им место там, где самим немцам места мало? Как вы думаете: каков может быть итог такой моральной дилеммы?
"Немцы заняли нашу деревню. Нас выгнали из домов. Помню, что мы жили в бане, а немцы жили в избах, правда, нам разрешали топить печь и готовить еду дома."
"Не прошло и месяца после начала войны, как немецкие войска оказались в Урицке. Жителей загнали в подвалы с детьми..."
"В январе – феврале 1942 г., деревню захватили немцы, выгнав сельчан из домов, в них обосновались немецкие солдаты, а жители вынуждены были жить в землянках..."
И так далее. Я так понимаю, что выросло поколение, не общавшееся с ветеранами и жителями оккупированных районов?
Да, немцы тоже были разные. Кто-то мог и пожалеть ребёнка и не выбрасывать всю семью на мороз. В населённых пунктах, где квартировали небольшие гарнизоны - не было смысла выгонять всех жителей из своих домов.
Но - когда для того же немцев стоял жизненно важный вопрос: согреться и обсушиться самим, чтобы банально выжить и быть боеспособными, или пожалеть "неполноценных" жителей домов и предоставить им место там, где самим немцам места мало? Как вы думаете: каков может быть итог такой моральной дилеммы?
Так что жгла Зоя и ей подобные мальчики и девочки, отправленные на смерть?
Крестьянские хаты, вместе с крестьянами и их детишками?
Или жильё, занятое фашистскими оккупантами?
Крестьянские хаты, вместе с крестьянами и их детишками?
Или жильё, занятое фашистскими оккупантами?
Рассмотрим выдержку из того самого 428 приказа.
Первый же абзац:
"...на обширных участках фронта немецкие войска, встретив упорное сопротивление наших частей, вынужденно перешли к обороне и расположились в населенных пунктах вдоль дорог на 20—30 км по обе их стороны. Немецкие солдаты живут, как правило, в городах, в местечках, в деревнях, в крестьянских избах, сараях, ригах, банях близ фронта, а штабы германских частей размещаются в более крупных населенных пунктах и городах, прячутся в подвальных помещениях, используя их в качестве укрытия от нашей авиации и артиллерии. Советское население этих пунктов обычно выселяют и выбрасывают вон немецкие захватчики."
Ну, и дальше, следствие из данной преамбулы. Сжигать и уничтожать населённые пункты, где квартируют немецкие части на 40-60 километров в глубину от линии фронта и 20-30 километров от крупных дорог, привлекать все возможные силы к этому (в том числе, и созданием партизанских групп, нацеленных именно на эту задачу).
При вынужденном отходе наших частей УВОДИТЬ население данных населённых пунктов в тыл (при этом, понятно, что население тех деревень, которые собиралась поджечь группа Космодемьянской, вывезено не было).
Первый же абзац:
"...на обширных участках фронта немецкие войска, встретив упорное сопротивление наших частей, вынужденно перешли к обороне и расположились в населенных пунктах вдоль дорог на 20—30 км по обе их стороны. Немецкие солдаты живут, как правило, в городах, в местечках, в деревнях, в крестьянских избах, сараях, ригах, банях близ фронта, а штабы германских частей размещаются в более крупных населенных пунктах и городах, прячутся в подвальных помещениях, используя их в качестве укрытия от нашей авиации и артиллерии. Советское население этих пунктов обычно выселяют и выбрасывают вон немецкие захватчики."
Ну, и дальше, следствие из данной преамбулы. Сжигать и уничтожать населённые пункты, где квартируют немецкие части на 40-60 километров в глубину от линии фронта и 20-30 километров от крупных дорог, привлекать все возможные силы к этому (в том числе, и созданием партизанских групп, нацеленных именно на эту задачу).
При вынужденном отходе наших частей УВОДИТЬ население данных населённых пунктов в тыл (при этом, понятно, что население тех деревень, которые собиралась поджечь группа Космодемьянской, вывезено не было).
Да, приказ сам по себе, в отрыве от контекста, не очень "приличный". Да, бросили тысячи плохо подготовленных именно к диверсионной работе мальчиков и девочек на верную смерть (и все, в том числе, и диверсанты, знали об этом).
Правда, общевойсковая подготовка к них была нормальная. Это ж не современное офисное хомячьё. Это комсомольцы 30-х. Знали, с какой стороны за оружие браться, как ходить по снегу, ночевать в лесу и т. д.
Да, нужно было их учить дольше и лучше.
Но, не было времени. Шла война на уничтожение. И - здесь и сейчас, в 41 году, решалось: будет ли жить наша страна, будут ли жить ВСЕ жители, а не только те крестьяне, которые и так были выгнаны на мороз оккупантами и отвратительно подготовленные диверсанты.
И, вот, с ЭТОЙ стороны никакой приказ не является преступным. Вопрос жизни и смерти.
И на наивные вопросы дурачков и "философов", вроде такого: "что может стоить больше жизни", ответить, на самом деле, просто.
Больше одной жизни будут стоить две жизни. Твоих родных, твоих детей. Десяток жизней. Миллион, наконец. Жизни всех жителей страны.
Так, насколько же надо не знать истории, насколько нужно быть идеологически зашоренным, чтобы называть Космодемьянскую психически неуравновешенным человеком, выполняющим преступный приказ?
Правда, общевойсковая подготовка к них была нормальная. Это ж не современное офисное хомячьё. Это комсомольцы 30-х. Знали, с какой стороны за оружие браться, как ходить по снегу, ночевать в лесу и т. д.
Да, нужно было их учить дольше и лучше.
Но, не было времени. Шла война на уничтожение. И - здесь и сейчас, в 41 году, решалось: будет ли жить наша страна, будут ли жить ВСЕ жители, а не только те крестьяне, которые и так были выгнаны на мороз оккупантами и отвратительно подготовленные диверсанты.
И, вот, с ЭТОЙ стороны никакой приказ не является преступным. Вопрос жизни и смерти.
И на наивные вопросы дурачков и "философов", вроде такого: "что может стоить больше жизни", ответить, на самом деле, просто.
Больше одной жизни будут стоить две жизни. Твоих родных, твоих детей. Десяток жизней. Миллион, наконец. Жизни всех жителей страны.
Так, насколько же надо не знать истории, насколько нужно быть идеологически зашоренным, чтобы называть Космодемьянскую психически неуравновешенным человеком, выполняющим преступный приказ?
И мне аж самому интересно: окончательно "фишки" скатились до современных филиалов РОА или УПА?
Или - всё же, остались ещё нормальные люди, знающие и любящие историю?
Вот, и посмотрим, сколько бандеровцев и власовцев и сколько нормальных людей отметится.
Или - всё же, остались ещё нормальные люди, знающие и любящие историю?
Вот, и посмотрим, сколько бандеровцев и власовцев и сколько нормальных людей отметится.
Авторский пост
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Метки: Зоя Космодемьянская власовцы война герои
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А отношение к этой героине советского народа отличный маркер. Который отличает представителей советского народа от предателей, от власловцев.
И Вы если приводите выдержки их приказов приводите полностью:
Ставка Верховного Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40 60 км в глубину от переднего края и на 20 30 км вправо и влево от дорог.
Дотла-это значит с уничтожением всех граждан проживающих на этих территориях(не прямое, но мороз и голод не дадут шанса на выживание)
Юльку на царство!))))